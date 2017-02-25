США й Іспанія змагатимуться за екстрадицію Фірташа через компромат на Путіна – політолог

Земельний суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у рамках справи про його екстрадицію до США, повідомляють ЗМІ. Перед цим суд у столиці Австрії відхилив запит прокуратури арештувати Фірташа у справі про його видачу до Іспанії, але він залишився під вартою у справі про його видачу до США.

Дозвіл на екстрадицію до США, затримання за «іспанським» ордером, звільнення під заставу, внесену три роки тому, знову затримання і чергове звільнення. Таким нинішній тиждень був для українського олігарха Дмитра Фірташа.

У п’яницю медіа повідомили, що земельний суд Відня звільнив Фірташа під внесену в 2014 році заставу в 125 мільйонів євро.

«Дмитра Фірташа звільнили без додаткових умов», – повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело, знайоме з ходом розгляду справи.

У четвер українського олігарха звільнили під цю ж заставу в іншій справі – про екстрадицію до Іспанії, забравши у нього закордонний паспорт. Далі його знову ненадовго затримали у справі про екстрадицію до США.

За хабарництво у США й організовану злочинність в Іспанії

Черговий виток спілкування з правоохоронними органами для Дмитра Фірташа розпочався у вівторок. Тоді Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція скасував попереднє судове рішення і схвалив запит США на його екстрадицію. Але в суді наголосили, що це рішення не означає визнання будь-якої вини Фірташа – це питання має вирішити суд у США. (Остаточне рішення про те, чи видавати Фірташа, мав би ухвалювати міністр юстиції Австрії).

Але за кілька хвилин після того, як Дмитро Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній уже зі звинуваченнями з Іспанії.

У першій інстанції віденський суд майже два роки тому відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

У США 51-річного Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це «абсолютно не політична справа».

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

Процес затягується

Наразі з боку захисту, однозначно, йде затягування процесу

​Наразі адвокати Фірташа намагаються затягувати процес. «Наразі з боку захисту, однозначно, йде затягування процесу», – каже Радіо Свобода юрист-міжнародник Віталій Власюк.

«Існують міжнародно-правові норми, зокрема Європейська конвенція про захист прав людини, яка містить загальні гарантії. Наприклад, розслідування має бути проведене упродовж розумного терміну. Якщо ці строки затягуються, то, безумовно, це йде на користь підозрюваному. Це є принципи демократичної держави. Будь-які затягування і сумніви тлумачитимуться на користь Фірташа», – наголошує юрист.

Австрійці можуть видати Фірташа як Іспанії, так і США. Тож Іспанія і США змагатимуться між собою, кому його видадуть

Зважаючи на те, що суд у справі Дмитра Фірташа проходив у закритому режимі, оцінити ситуацію повною мірою важко, продовжує Віталій Власюк. У цій справі є багато складових. «Фірташ начебто є громадянином України, але я не впевнений, чи є у нього ще якесь громадянство, а це може мати величезне значення», – каже він. «США мають договір про видачу як з Іспанією, так і з Австрією. Іспанія й Австрія між собою теж мають договори про видачу. Тобто, австрійці можуть видати Фірташа як Іспанії, так і США. Тож Іспанія і США змагатимуться між собою, кому його видадуть. Але сторони мають домовитися між собою, наприклад, про проведення якогось спільного розслідування, про створення спільної слідчої групи, до якої увійдуть як фахівці ФБР, так й іспанської сторони. Але принциповим залишається питання, юрисдикцією якого суду вестиметься контроль над розслідуванням, і який суд після завершення розслідування судитиме Фірташа», – наголошує Віталій Власюк.

Конкуренція за компромат на Путіна

Політичний експерт Євген Магда вважає, що між Вашингтоном та Мадридом відбуватиметься певна конкуренція щодо екстрадиції Фірташа саме до їхніх країн. Головна мета – отримати від Фірташа компромат на Росію.

Правоохоронці США і ЄС хочуть отримати від Фірташа інформацію про газові оборудки, до яких причетний президент Росії Володимир Путін

«Правоохоронці США і ЄС хочуть отримати від Фірташа інформацію про газові оборудки, до яких причетний президент Росії Володимир Путін. У контексті останніх дій Росії, коли Росія все більш, м’яко кажучи, енергійно це підштовхує до того, щоб Фірташа витягти з Австрії, подібні питання йому, швидше за все, ставити не будуть. Всередині ЄС є різні країни щодо ставлення до Росії, і в Австрії це ставлення достатньо лояльне. В Іспанії не настільки лояльне. До того ж, можливо уряд Іспанії захоче зробити послугу уряду Німеччини», – пояснює Магда.

Знайомство з Манафортом не допоможе

Західні ЗМІ писали про зв’язки Дмитра Фірташа з колишнім головою передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. У публікації видання The Guardian наголошувалося, що в адміністрації президента США Барака Обами вважали, що Фірташ має негативний і, ймовірно, проросійський вплив на українську політику, але зв’язки з Манафортом можуть забезпечити йому сильних союзників в адміністрації Дональда Трампа.

Утім, на переконання політолога Євгена Магди, це малоймовірно.

Зважаючи на роботу американських правоохоронців, то навіть знайомство з Дональдом Трампом не створило б для Фірташа якусь велику протекцію, тим більше знайомство з Манафортом

«Зважаючи на роботу американських правоохоронців, то навіть знайомство з Дональдом Трампом не створило б для Фірташа якусь велику протекцію, тим більше знайомство з Манафортом. У нас є зараз перетворення Манафорта на могутнього, але його функція була такою під час передвиборчої кампанії, коли він вирахував формулу перемоги Дональда Трампа. А от щодо його подальшого впливу, то, наскільки мені відомо, в американського радника є вагоміші радники з більшості питань», – підсумовує Євген Магда.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз Україна». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.