Австрія: Фірташа звільнили з-під варти і затримали знову

Суд у столиці Австрії Відні відхилив запит прокуратури арештувати українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа у справі про його видачу до Іспанії, але він залишився під вартою, затриманий цього разу у справі про його видачу до США, повідомили австрійські видання й агентства.

За цими повідомленнями, земельний кримінальний суд Відня вирішив, що в «іспанській» справі, за якою його затримали у вівторок, достатнім запобіжним заходом є його раніше внесена застава на суму 125 мільйонів євро, а також вимога здати закордонний паспорт і регулярно зголошуватися в поліції.

Але прокуратура Відня вважає, що для Фірташа необхідний арешт в «американській» справі, тому він лишається затриманим. Це питання суд має розглянути у п’ятницю.

У вівторок Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція скасував попереднє судове рішення і схвалив запит США на екстрадицію Фірташа. При цьому суд наголосив, що його рішення не означає визнання будь-якої вини Фірташа – це питання має вирішити суд у США. У першій інстанції віденський суд майже два роки тому відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

Але через кілька хвилин його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії, яка теж домагається його видачі.

Остаточне рішення про те, чи видавати Фірташа і, якщо так, то якій країні, має ухвалити міністр юстиції Австрії.

У США 51-річного Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це «абсолютно не політична справа».

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.