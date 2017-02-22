Запит Іспанії на Фірташа був давно, ймовірно, йдеться про обтяжливі обставини – посол Щерба

Запит з Іспанії на затримання Дмитра Фірташа у австрійців був уже давно, але минулого тижня надійшли додаткові дані, і тому українського бізнесмена затримали, розповів в ефірі Радіо Свобода посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Запит Іспанії був тривалий час надісланий, але в п’ятницю надійшли якісь обтяжливі обставини, які були надані суду. І було ухвалено рішення його заарештувати», – пояснив Олександр Щерба.

За його даними, тепер міністр юстиції Австрії має вирішити, у яку країну екстрадувати Дмитра Фірташа.

«Треба, мабуть, звертатися до австрійських юристів. Але моє розуміння полягає у тому, що існують два запити – з Іспанії, зі США. І міністр юстиції має ухвалити рішення, якому з цих запитів надати пріоритет», – розповів Олександр Щерба.

Вчора у суді був присутній представник посольства України в Австрії.

Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії.

Затримання відбулося через кілька хвилин по тому, як Фірташ вийшов із зали суду, який дозволив його екстрадицію до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомила речниця австрійської прокуратури, це затримання не стосується справи про видачу до США і пов’язане з ордером на арешт Фірташа, що виданий у зв’язку зі звинуваченнями у зв’язках із організованою злочинністю і причетності до незаконного відмивання грошей, що висунені в Іспанії.

Раніше Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція скасував попереднє судове рішення і схвалив запит США на екстрадицію Фірташа. Остаточне рішення про цю екстрадицію має ухвалити міністр юстиції Австрії. При цьому суд наголосив, що його рішення не означає визнання будь-якої вини Фірташа – це питання має вирішити суд у США.

У першій інстанції віденський суд майже два роки тому відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

У США 51-річного Дмитра Фірташа, співвласника (разом із російським «Газпромом») компанії «РосУкрЕнерго», що зареєстрована у Швейцарії і експортує до країн Східної Європи природний газ із Туркменистану, а також власника низки інших компаній, звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, однак, що це «абсолютно не політична справа».

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.