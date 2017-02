Артеменко злякався, що його судитимуть за державну зраду – політолог

Виключений із «Радикальної партії» депутат Андрій Артеменко заявив, що його план не є державною зрадою, а має на меті припинити війну. Представники «Опозиційного блоку» Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не мають стосунку до запропонованого ним плану нормалізації відносин між Україною і Росією, говорить він. Із російськими високопосадовцями також не радився, наполягає Артеменко. Проте депутат підтвердив, що літав до Москви «за погодженням із Службою безпеки України». У відомстві, щоправда, спростовують таке погодження. Генеральна прокуратура запланувала на понеділок другий допит Артеменка.

Депутат Андрій Артеменко незадоволений тим, що за ідею всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років в обмін на виведення російських військ з території України, його викликають на допити до Генеральної прокуратури. На думку парламентаря, його ініціатива не є державною зрадою, адже він вів діалог із американською владою в рамках своїх повноважень.

«Судити потрібно тих, хто без жодного пострілу здав Крим, хто погодив «мінський формат», де немає згадки про Крим. Державна зрада – це роками вести війну і водночас платити податки у бюджет агресора», – сказав Артеменко у понеділок на брифінгу в Києві.

Артеменко пояснив, що вважає півострів українською територією, тож мова може йти лише про передачу в оренду об’єктів інфраструктури. Слід також внести зміни до Конституції та дозволити подвійне громадянство (відповідний законопроект він уже зареєстрував у Верховній Раді) – ці питання варто було би винести на всеукраїнський референдум, говорить Артеменко.

Артеменко «відхрещується» від кураторства Кремля над його планом

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він заявив, що не погоджував свого плану із впливовими представниками «Опозиційного блоку» Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним, як про це напередодні писав його колега по Верховній Раді Сергій Лещенко.

Це стосується також російських високопосадовців, сказав він: «Я заявляв і заявляю, що ні з ким із керівництва, із представників Російської Федерації… Саме мої мирні ініціативи я обговорював тільки у Сполучених Штатах, тільки в Україні».

Водночас Артеменко додав, що літав до Москви упродовж останніх кількох місяців «за погодженням із СБУ». Проте речниця відомства Олена Гітлянська спростувала це: «Він із нами нічого не погоджував», – сказала вона в ефірі телеканалу «112 Україна».

А от лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який виключив Андрія Артеменка зі складу фракції, нібито знав зміст плану від початку, а в його створенні брали участь і депутати-«радикали», наполягає Артеменко. «Це повинно було бути стратегією» політичної сили, додав він.

«Артеменко бреше» – Мосійчук

«Артеменко бреше» – його стратегія ніколи не обговорювалась на засіданнях фракції, сказав у коментарі Радіо Свобода депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він додає, що упевнений у цьому, адже був присутнім на усіх засіданнях та спілкувався про це з однопартійцем Віктором Вовком, який відповідає за міжнародний напрямок.

«Це план Кремля: Льовочкін, Бойко і всі, хто літають до Москви, мають безпосереднє відношення до його появи. Більше того, я думаю, що до цього має відношення Тимошенко. Тому що вона у Вашингтоні, зустрічалась із Артеменком, він сам цього не приховує. І шанований мною Валентин Наливайченко, з його слів, має стосунок», – додає Мосійчук.

Мосійчук додав, що Радикальна партія уже зареєструвала законопроект про позбавлення мандату тих депутатів, які мають подвійне громадянство. А окрім Артеменка таких ще «щонайменше сотня», говорить він. Допити ж у Генеральній прокуратурі мали би закінчитись для колишнього члена його фракції «поданням про зняття депутатської недоторканності, затриманням і арештом».

Ляшко ще раніше «відхрестився» від ініціативи Артеменка та заявив, що той «не назвав жодного прізвища», хто би підтримав його ідею у фракції. Аналогічно спростовують свою участь депутати «Опозиційного блоку».

У Кремлі також коментували, що вважають пропозицію Артеменка «абсурдною».

Ризик потрапити під статтю про державну зразу налякав Артеменка – політолог

Вранці понеділка до адвоката Андрія Артеменка з’явились слідчі з представниками спецпідрозділу «Альфа», про це депутат сказав на брифінгу. У цей же день відбувся другий допит Артеменка у прокуратурі Автономної республіки Крим.

Активність українських правоохоронців та ризик потрапити під статтю про державну зраду налякали Артеменка, говорить у коментарі Радіо Свобода політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Тож прес-конференцію скликали для певного виправдання перед суспільством, говорить він.

«Те, що там присутні були політтехнологи, було зрозуміло з того, що він читав переважно цей текст. І український текст йому давався непросто, відчувалось, що українська не є для нього рідною, він хвилювався, збивався», – говорить експерт.

Із цим згоден політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Він додає, що «у російському плані Артеменко може виявитись не останнім спікером».

«Його риторика змінилась. Все ж таки правильно роблять українські правоохоронці, що присікають прояви обмеження українського суверенітету або гри не на інтереси України», – говорить Давидюк.

Адвокат Трампа вже кілька разів міняв риторику

«План Артеменка» змусив виправдовуватись не лише цього депутата, а й Майкла Коена, адвоката президента США Дональда Трампа. Саме через нього, згідно з першопублікацією американського видання The New York Times, український депутат передав план, який адресувався нині вже екс-раднику із національної безпеки США Майклу Флінну.

Майкл Коен уже кілька разів змінював риторику. Через кілька годин після публікації у The New York Times вийшла стаття у The Washington Post, де він уже говорив, що не передавав нічого Флінну та не обговорював тему в Білому домі. І додав, що радив Артеменку надіслати його пропозиції нині вже екс-раднику Флінну поштою. А в понеділок він прокоментував виданню Business Insider , що «взагалі не знає, про що йдеться у плані».

Майкл Коен також наляканий, як і Артеменко, проте має свою причину, вважає Володимир Горбач.

«Він наляканий відставкою Фліна. Тому що всю цю інформацію оприлюднили уже після того, як його змусили піти у відставку. Коен боїться розділити долю Фліна», – говорить український експерт.

Ситуація навколо «плану Артеменка» є «дивною» – Пайфер

Колишній посол США в Україні, експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер називає ситуацію навколо так званого «плану Артеменка» «дивною».

«Особисто я скептичний щодо цього, оскільки план є неприйнятним як для Києва, так і для Москви. Я не знаю, хто його розробив. Це загадка, але це дуже дивний план, оскільки головні меседжі є неприйнятними і для України, і для Росії, тому він не матиме розвитку. Також дивним є шлях, яким він був поданий до Білого дому. Сподіваюся, що у Білому домі поставляться до цього обережно», – сказав Пайфер в інтерв’ю Радіо Свобода.

На його переконання, ситуація із «планом Артеменка» не матиме наслідків ні для українського та американського політикуму, ні для відносин між Києвом і Вашингтоном.