«План Артеменка» не матиме ніяких наслідків – Пайфер

Ситуація з так званим «планом Артеменка» не матиме наслідків ні для українського та американського політикуму, ні для відносин між Києвом і Вашингтоном – таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив колишній посол США в Україні, експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Саму ситуацію навколо цього плану Пайфер називає «дивною».

«Особисто я скептично ставлюся до цього, бо план є неприйнятним і для Києва, і для Москви. Я не знаю, хто його розробив. Це загадка, але це дуже дивний план, оскільки головні його думки неприйнятні і для України, і для Росії, тому він не матиме розвитку. Також дивний той шлях, яким він був поданий до Білого дому. Сподіваюся, що в Білому домі поставляться до цього обережно», – сказав Пайфер в інтерв’ю Радіо Свобода.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією радникові президента США Майклу Флінну незадовго до відставки американського посадовця з цієї посади. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим «частиною території Росії», а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.