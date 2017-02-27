Бойко і Льовочкін не мають стосунку до «мирного плану» – Артеменко

Народний депутат України Андрій Артеменко заявляє, що представники «Опозиційного блоку» Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не мають стосунку розробки його «мирного плану».

«Я офіційно заявляють, що Бойко і Льовочкін не мають стосунку до моїх мирних ініціатив. Я ніколи з ними не зустрічався з цього приводу і це не обговорював», – сказав він.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко припустив, що за так званим мирним планом Артеменка можуть стояти «проросійські сили», зокрема Юрій Бойко і Сергій Льовочкін.

В «Опозиційному блоці» спростовували причетність до так званого «плану Артеменка».

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що до оприлюднення так званого «мирного плану» Артеменко кілька разів відвідував Москву.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.