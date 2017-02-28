В ОРДЛО готують на 1 березня найбільшу експропріацію ХХІ століття

Ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР», що визнані в Україні терористичними, проголосили черговий ультиматум. Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погрожують «націоналізувати» підприємства української юрисдикції вже 1 березня.

Вранці у понеділок на «офіційних» інформресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» синхронно була оприлюднена спільна заява ватажків цих угруповань – Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького. Синхронність вражає: о 10:00 «ЛуганскИнформЦентр» та «Донецьке агентство новин» ставлять текст ультиматуму, а о 10:01 обидва сайти дають новину про цей ультиматум.

«Якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми запровадимо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР». Ми припинимо постачати вугілля до України», – йдеться в заяві.

Це не перша вимога з ОРДЛО, яку підкріплюють погрозами «віджати» підприємства, що працюють на непідконтрольних територіях за законами України. Нещодавно «націоналізацію» («введення зовнішнього управління») погрожували запровадити, якщо ці підприємства не почнуть сплачувати «податки» угрупованням «ЛДНР».

Обвал залишків індустрії

Вугілля та метал були єдиним виключенням у товарній блокаді Окремих районів Донецької й Луганської областей, яку український уряд запроваджував від початку 2015 року. Ситуація змінилася з початком блокади залізниці наприкінці січня.

Ветерани АТО заблокували рух вантажів в обидва боки через лінію зіткнення. Протягом місяця у великих підприємств, які працюють за українськими законами, сплачують українські податки, та розташовані на окупованій частині Донбасу, почалися серйозні проблеми.

На станціях, якими прямували ешелони з вугіллям, скупчилися сотні завантажених вагонів. Це добре видно на знімках із безпілотників, зокрема, на станції «Дебальцеве».

13 лютого припинив роботу Алчевський меткомбінат (належить корпорації «Індустріальний союз Донбасу»). 21 лютого зупинилися шахти «Краснодонвугілля» та Єнакієвський метзавод, які входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова. 22 лютого повідомили, що до Дніпровського меткомбінату більш не надходить кокс із Алчевського коксохіму. 27 лютого зупинився, повідомляє УНІАН, «Донецьксталь – меткомбінат» (входить в групу «Донецьксталь» російського бізнесмена Віктора Нусенкіса).

«Націоналізація»!

Але між початком блокади й цим обвалом залишків індустрії Донбасу була ще одна вкрай важлива подія. Це – ультиматум, який угруповання «ЛДНР» поставили бізнесменам 10 лютого.

Погрози в ультиматумі були ті самі, що пролунали у понеділок, 27 лютого. Оформлений він був у вигляді «законів», які погодили так звані «парламенти» угруповань.

«Ми дуже довго і терпляче мирилися з перебуванням на нашій території нерезидентів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які, не визнаючи «республіку», здійснюючи господарську діяльність на нашій землі, використовуючи її надра, трудові ресурси, збагачувалися самі і збагачували Україну», – розтлумачив документ ватажок луганських бойовиків Плотницький на своєму сайті.

Отже від усіх підприємств, які сплачували податки українській державі, вимагали укласти угоди з «податковими органами» угруповань. І не тільки на майбутнє – а ще й сплатити «податки та збори» за «періоди діяльності, які передували укладенню такої угоди»! Термін, який був визначений на той час, – до 31.03.2017. Не погодяться платити – буде запроваджене «державне управління».

У переліку підприємств, який наводив Плотницький, – «Алчевський металургійний комбінат», «Алчевськкокс», ДТЕК «Свердловантрацит», ДТЕК «Ровенькиантрацит», «Краснодонвугілля», «Аквасервіс», «Екоенергія», Вітряний парк Краснодонський, Вітряний парк Лутугинський.

Саме їх Плотницький із «ДНРівцем» Захарченком тепер удруге пообіцяли «націоналізувати», якщо не буде знято блокаду до 1 березня.

У понеділок увечері обидва угруповання перенесли крайню дату укладення договорів із їхніми «податківцями» із 31.03.2017 на 1 березня! «Закони» підписали і Плотницький, і Захарченко – й вони оприлюднені, а тому «вступили в силу». Отже у великого бізнесу місяця на роздуми не лишилося.

Ринки збуту «вже знайшли»

Проте працювати за українськими законами – єдиний можливий спосіб для підприємств, яким угрупвоання висунули ультиматум. Оскільки ці потужності є ланками технологічних ланцюжків, які починаються або закінчуються на підконтрольній уряду території. Крім того, продукцію з «митними документами» угруповань «ЛНР» чи «ДНР» можна продати хіба що до Росії, де вистачає свого вугілля та металу.

«Ми не можемо… «хльостко» сказати, що ми націоналізуємо, тому що арматуру і метал, який випускає ЄМЗ (Єнакієвський металургійний завод – ред.) у нас ніхто не купить, тому що ми не визнані», – казав Олександр Захарченко у липні 2016 року.

Про «націоналізацію» можна говорити тоді, додав ватажок «ДНР», коли будуть умови реалізовувати продукцію цих підприємств. Тепер же у спільній заяві з Плотницьким він обіцяє: «Ми будемо перебудовувати усі виробничі процеси й орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

У понеділок в обох угрупованнях повідомили про створення «штабів для контролю за переходом підприємств української юрисдикції під зовнішнє управління».

«На металобрухт» чи робота на Росію?

Дехто з українських журналістів вважає, що план полягає у тому, щоб «віджаті» підприємства порізати на металобрухт. Бо вони мертво стануть без сировини та ринків збуту. Проте можна припустити й інший розвиток ситуації.

Крім згаданих мільярдера Ахметова та впливового російського бізнесмена Нусенкіса, серед власників активів є корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) (Алчевський меткомбінат та Алчевський коксохім). Вона наполовину належить російському бізнесу, але кому саме – цю таємницю не зміг дізнатися навіть Forbes, дібравшись до офшорів. Видання лише повідомляє, що угоду з придбання ІСД фінансував державний «Внешэкономбанк», а ухвалив на нараді в дуже вузькому колі особисто Путін. Навряд чи ці загадкові, але, вочевидь, впливові власники дадуть «віджимати» та різати свої заводи.

Днями обидва угруповання затвердили російський рубль як офіційну валюту. Росія визнала легальними усі «документи», видані на окупованих частинах Луганщини і Донеччини. Російський публіцист-дисидент Олександр Морозов вважає, що Росія офіційно визнає анексію окупованої частини Донбасу вже цього року.

Тож справжній план може, дійсно, полягати у переорієнтації підприємств на російський ринок. А за експортними контрактами (які втратять «віджаті» донбаські виробники) постачати російську продукцію.

Події прискорюються. Отже вже 1 березня можна буде зорієнтуватися, як розвиватимуться події довкола гірничо-металургійної промисловості окупованої території Донбасу.