У Гуманітарному штабі Ахметова заявляють, що бойовики на Донбасі заблокували їхню роботу

У Гуманітарному штабі Ріната Ахметова заявляють, що бойовики заблокували їхню роботу на непідконтрольній українській владі території.

«Озброєні люди заблокували розподільний центр на «Донбас Арені»і пункти видачі Гуманітарного штабу Рината Ахметова на тимчасово не підконтрольній Україні території. У Гуманітарного штабу немає достовірної інформації про причини таких дій», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У штабі заявляють, що заблоковані приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога, волонтери не мають до них доступу.

При цьому у Гуманітарному штабі Ахметова заявляють про готовність відновити роботу, як тільки розподільний центр і пункти видачі будуть розблоковані.

Підтримувані Росією бойовики наразі не коментують цих заяв. Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року блокаду Донбасу не знімуть, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», введуть зовнішнє управління».

Раніше цього місяця бойовики з угруповання «ЛНР» заявили про готовність «націоналізувати» підприємства українського олігарха Ріната Ахметова. Тоді, зокрема, в компанії ДТЕК ці заяви сепаратистів не захотіли коментувати, проте наголосили, що ДТЕК працює винятково в українському правому полі.

«Всі активи компанії, включно з тими, що розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території, зареєстровані на підконтрольній українській владі території і виплачують податки в український бюджет», – сказала в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» керівник департаменту зі зовнішніх комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна.

При цьому вона наголосила, що компанія контролює діяльність всіх своїх підприємств.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Частину Луганської і Донецької областей контролюють бойовики угруповань «ЛНР» і«ДНР» відповідно.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».