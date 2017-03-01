Другою людиною в Одеській області може стати генерал поліції, якого звільнив від люстрації президент

Генерал-майор поліції у відставці виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Згідно з законом України, Олександр Терещук мав бути люстрований, але президент скасував для нього заборону обіймати державні посади. Проте вже за півроку Терещука звільнили з лав Міністерства внутрішніх справ. «Нічого особистого, тільки принципи», – зазначив тоді міністр Арсен Аваков. ЗМІ повідомляли, що від Терещука позбавились через конфлікти з тодішньою головою Національної поліції Хатією Деканоїдзе. В Одесі обіцяють вуличні акції протесту на кшталт тих, якими зустріли в минулому році призначення прокурора Миколи Стоянова.

Вперше Олександр Терещук пішов у відставку добровільно – в лютому 2014 року одразу після втечі Віктора Януковича, за часів якого він очолював Головне управління МВС України у Волинській області. В тому числі Терещук відправляв на Майдан спецпідрозділ «Беркут». На цій посаді генерал-майор працював з 2012 року, а загальний досвід роботи Терещука в правоохоронних органах перевищує 30 років.

Вже після революції Терещука призначили командиром Головного управління Національної поліції Києва – він обійняв посаду 22 липня 2014 року. Проте вже в жовтні 2014 року набув чинності закон «Про очищення влади, який очевидно розповсюджувався на генерал-майора міліції. Понад рік Терещук обіймав керівну посаду за часів Януковича, отже втрачав право обіймати державні посади на 10 років.

Звільнили Терещука тільки в червні 2015 року, причому показово – на засіданні уряду. Проте насправді звільненого генерала спочатку перевели в Національну гвардію, а через два тижні президент Петро Порошенко звільнив Терещука від дії закону про люстрацію. Рішення було узгоджене з комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Терещук потрапив в один список із вищим військовим керівництвом, яке звільнили від люстрації для участі в АТО. Після цього його відновили на попередній посаді.

Законом скористались замість того, щоб виконувати – екс-директор департаменту з люстрації

Колишній директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко вважає, що процедура звільнення Терещука від люстрації не була повністю законною. Замість того, щоб виконувати закон, ним скористалися, наголосила вона в коментарі Радіо Свобода. За часів Януковича генерал-майор був понад рік на керівній посаді, звільнити його від люстрації за участь в АТО неможливо, каже вона.

«По Терещуку я виступала і зазначала, що індульгенцію, яку надав президент, дали з такими вадами, що насправді не усуває люстраційні підстави щодо цієї особи. Справа в тому, що навіть якщо б він отримав статус учасника АТО, саме на його люстраційний критерій це не діє і не звільняє від люстрації», – заявила Козаченко.

В Національній гвардії Терещук перебував близько двох тижнів, цю посаду штучно використали для звільнення від люстрації потрібної людини, говорить екс-директор департаменту.

З порозумінням до подібних рішень ставиться Карл Волох, який – як і Козаченко – стояв біля витоків закону «Про очищення влади». В коментарі Радіо Свобода він зазначив, що формально закон був дотриманий, проте обурення одеської громадськості персоною Терещука він розуміє.

«На відміну від інших випадків, коли ми маємо з вами абсолютно ганебні судові рішення, Терещук формально звільнений, згідно з діючим законом. Можливо, президент надто широко трактував свої повноваження щодо звільнення генералів від люстрації. З іншого боку, перепрошую, треба бути в його шкірі і розуміти всю складність кадрової проблеми», – заявив Волох.

В грудні 2015 року Терещука відправили у відставку вдруге – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що зробив це на підставі подання тодішньої голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов, який входив до Центральної атестаційної комісії МВС, писав, що Терещука звільнили за спроби підірвати реформу поліції, зокрема організацію мітингів колишніх працівників МВС проти Деканоїдзе.

Активісти називають конкурс нелегітимним через непрозорість

27 лютого 2017 року Терещук обійшов конкурентів і виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Перемога відставного правоохоронця викликала непорозуміння одеської громадськості, зокрема, в Люстраційному комітеті Одеської області обіцяють вуличні акції протесту. Проте деякі активісти говорять – проблема не тільки в особі Терещука, до якого є багато запитань, а в самій процедурі конкурсу. Як розповів Радіо Свобода член одеського осередку партії «Демократичний альянс» Павло Поламарчук, журналістів на проведення співбесід не пустили, тому вони вважають конкурси нелегітимними.

«Телевізор, по якому нам показують сідниці конкурсантів, ми не чуємо взагалі нічого, не є інструментом забезпечення прозорості і відкритості. Перейдемо до персони самого пана Терещука. Він перешкоджав «зеленим активістам», які працюють в Києві, щодо забудови. Це конкретні справи, конкретні активісти», – заявив Поламарчук. Активісти також зазначають, що Терещук – зараз відкрита людина і спокійно відповідає на критику, а також є професійним правоохоронцем.

Друге місце в конкурсі посів Олександр Філатов, перший заступник директора одеської філії підприємства «Інфоксводоканал» – монополіста, який постачає воду жителям Одеси. До цього Філатов працював у державних органах, пов’язаний із землевідводом. Його в «Демократичному альянсі» хочуть бачити на посаді ще менше, тому закликають до визнання конкурсу нелегітимним.

Після перемоги в конкурсі Терещук має пройти спеціальну перевірку, яка триватиме до 25 днів. Радіо Свобода звернулося до нього за коментарем, але генерал-майор поки не відповів. Голова одеської ОДА Максим Степанов також не прокоментував Радіо Свобода перемогу Терещука в конкурсі через щільний робочий графік.