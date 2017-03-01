ЗМІ Росії про «підступний» Захід. Огляд дезінформації

Євросоюз розвалиться, деякі його країни перестануть існувати як окремі держави. Громада мігрантів-мусульман контролює ціле місто у Швеції, а солдат із Німеччини зґвалтував неповнолітню дівчинку в Литві. Такими були фейкові історії прокремлівських і російських ЗМІ минулого тижня.

Про велику кількість відвертих фальсифікацій у прокремлівських і російських ЗМІ повідомляє. Аналітична робоча група East Stratcom у свіжому огляді дезінформації. У фейку одного ЗМІ Болгарії йдеться про те, що член Європейської комісії заявив, що через 40 років Болгарія не існуватиме як держава. А фейк у ЗМІ Чехії стверджує, що голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Європейський союз розвалиться у перебігу переговорів про вихід Великобританії з ЄС. Поширено також і обвинувачення Європи і Заходу, які нібито хочуть знищити Росію і Україну, і що саме вони ініціювали протести на Майдані в 2014 році з метою розграбувати Україну, аж до вивозу людських органів, що прозвучало на російському державному телебаченні.

«Зміцнення східного флангу НАТО стало ще однією улюбленою темою дезінформації, яка подається «під соусом» провокації і залякування щодо Росії», – йдеться в огляді. Стверджувалося, що країни Балтики – це частина «русского мира», звідси і бажання НАТО бути присутнім на цій території. На телеканалі «Звезда» припустили, що країни Балтики планують напад на Росію. З’явилось також міжнародне інформаційне вкидання про німецького солдата, який нібито зґвалтував неповнолітню дівчинку в Литві. Ця історія нагадує відомий «випадок із дівчинкою Лізою в Німеччині».

Знову з’явився вже відомий наратив: на російському державному телебаченні лунали твердження, що НАТО бере Росію в кільце. Автори огляду подають мапу, з якої видно, що це не відповідає дійсності. Вже відома історія про те, що «Захід обіцяв Росії не розширювати НАТО», знову з’явилась на російському державному телебаченні і в інших прокремлівських ЗМІ.

«Твердження про «експансію» НАТО є невірною інтерпретацією процесу розширення НАТО: НАТО не «розростається», а розглядає заявки країн-кандидатів на вступ до Альянсу», – пишуть в огляді.

Небезпечні біженці

Трендом минулого тижня також стало зображення біженців і мігрантів як загрози. Це дезінформація у ЗМІ Чехії, що жителі Франкфурта напередодні Нового року стали жертвами сексуальних домагань з боку мігрантів. Матеріал ґрунтувався на лжесвідчення, які пізніше були видалені з тексту статті. Однак, новину продовжують поширювати. Інше чеське ЗМІ пояснило домовленість про співпрацю між арміями Чехії, Румунії та Німеччини як спробу Німеччини захиститися від мігрантів. І ще один приклад: місто Мальме у Швеції постало у вкрай негативному світлі на російському державному телеканалі: громада мігрантів-мусульман фактично контролює місто, а число скоєних у 2016 році вбивств досягло 50. Насправді, цифра була значно перебільшена: за офіційними даними, число вбивств –12.

І знову Україна

За словами експертів, твердження, що Україною керують нацисти, залишаються елементом наративу прокремлівських ЗМІ. «У ток-шоу «Время покажет» багато разів повторювалася вже спростована дезінформація про нібито існуючі утиски російськомовного населення в Україні. У шоу Володимира Соловйова повторили абсурдні і нічим не підкріплені вигадки про те, що Крим був приєднаний до Росії тому, що Україна готувалася до війни», – пишуть в огляді.

Щоб українці якомога більше виглядали «нелюдами», газета «Известия» опублікувала фантасмагоричне «свідоцтво» про українських солдатів.

«У паралельному світі прокремлівських ЗМІ українські солдати на Донбасі воюють, перебуваючи під впливом таких сильних психотропних засобів, що немає значення, скільки разів у них влучиш, вони все одно встають і продовжують бій. «Може і без голови намагатися піднятися і йти», – говорить один з лідерів так званих «сепаратистів», – йдеться в огляді.

Щотижня аналітична робоча група публікує «Огляд дезінформації», в якому відображає прокремлівську дезінформацію, і веде акаунти, присвячені дезінформації, в «Твіттері» (@EUvsDisinfo) і «Фейсбуці» (EUvsDisinformation). Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

Завантажити таблицю з прикладами дезінформації, зібраними для 59-го випуску «Огляду дезінформації», можна тут.