Хто почує російський «Голос батьківщини» із окупованого Криму?

У Росії заявили про початок мовлення своїх радіостанцій не тільки на анексований Крим, а й на прилеглі до півострова області материкової України. В українському Міністерстві інформаційної політики називають це «дзеркальною» реакцією на запуск телерадіовежі поблизу Чонгара на Херсонщині, яка, зокрема, має дати можливість кримчанам слухати радіо з України. Проте «глушити» російський сигнал вони, за словами міністра Юрія Стеця, можливості наразі не мають.

«Голос» анексованого Криму тепер чутимуть на півдні Херсонської області України, заявив депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек. Про це повідомили «РИА новости».

За словами депутата, йдеться зокрема про радіо «Ватан седаси» («Голос батьківщини»), яке мовить кримськотатарською. Воно запустилось 13 лютого цього року після закриття низки засобів масової інформації, які діяли в Криму до анексії.

«Додаткові передавачі встановлені у Джанкої, що дозволяє транслювати сигнал у прикордонні райони Херсонської області України, де, серед інших, компактно проживають кримські татари», – зазначив Бальбек і додав, що з часом покриття радіо планують розширити ще більше, встановивши ще один передавач у Красноперекопську.

Ми змушуємо Росію грати за нашими правилами – Джеппар

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар називає цей крок відповіддю Росії на встановлення вежі поблизу Чонгару на Херсонщині та відновлення українського радіомовлення у Криму.

Ми їх випереджаємо і в резолюціях, і в просуванні міжнародних ініціатив, і у відновленні мовлення на окупованій території

«Це – однозначно їхня реакція. Приймає Україна резолюцію в Генеральній асамблеї ООН, Смирнов (голова російського комітету республіки Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Заур Смирнов – ред.) починає писати свою резолюцію, неначе права кримських татар порушувалися за часів української дійсності. Відновлюємо ми своє мовлення – вони кажуть, що будуть глушити наше мовлення, але розбудовували своє мовлення на територію Херсонщини. Ми по факту, здається, змушуємо їх грати за нашими правилами, ми їх випереджаємо і в резолюціях, і в просуванні міжнародних ініціатив, і у відновленні мовлення на окупованій території», – сказала вона.

За словами Джеппар, Україна планує збільшувати частку українського радіомовлення в Криму та запустит трансляції телеканалів із Херсонщини.

Глушити сигнал із Криму можуть тільки силовики – Стець

На адміністративному кордоні з Кримом триває «радіодуель», заявив у коментарі Крим.Реалії Сергій Костинський із Національної ради телебачення і радіомовлення.

«Зі свого боку ми встановили першу вежу на Чонгарі, збільшуємо вежу в Чаплинці. Ми мовимо на Крим на більшу територію, ніж вони можуть вести мовлення на Херсонську область, тому що у нас більш потужні передавачі і на адмінкордоні стоїть вежа. Протягом цього року питання щодо мовлення окупантів на Херсонщину ми намагатимемося вирішити. Це нам допоможе зробити Закон «Про особливий режим мовлення», – зазначив він.

Між тим, сьогодні «глушити» російський сигнал можуть тільки силовики, але цього не робиться, каже міністр інформації Юрій Стець.

Я це питання щоразу на засіданнях із силовиками підіймаю іІ буду підіймати, допоки «глушилки» не будуть стояти по периметру всієї лінії зіткнення

«Очевидно, що нас не влаштовує, що велика кількість телеканалів і радіостанцій мовить із тимчасово окупованих територій, і ці телеканали і радіостанції чутно на територіях, які є підконтрольними уряду. Я це питання щоразу на засіданнях із силовиками підіймаю. І буду підіймати ці питання, допоки «глушилки» не будуть стояти по периметру всієї лінії зіткнення і не запрацюють», – наголосив він.

На балансі Збройних сил мусять бути установки для створення радіоперешкод, але для організації цього процесу в Україні бракує політичної волі, вважає військовий експерт Олег Жданов.

«Чомусь ми можемо, коли їде кортеж президента, у радіусі півкілометра глушити всі сигнали, включно із мобільним зв’язком. А організувати захист Херсонської області від мовлення російських радіостанцій ми просто не можемо», – каже він.

Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства оборони щодо описаної ситуації і очікує на відповідь.

25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що на Чонгарі завершилося зведення телерадіовежі, яка здійснюватиме мовлення на Крим. Дев'ятого лютого ТОВ «Телемережі України» повідомили про початок трансляції.

Як повідомлялося, мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково – Сімферопольський район Криму.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 грудня 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали «Українське радіо» (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо Meydan, «Радіо кримських громад».

Ліцензію для мовлення Радіо Крим.Реалії в FM-діапазоні на частоті 105.9 на територію Криму отримала громадська організація «Радіо кримських громад».