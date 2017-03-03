(Друкуємо мовою оригіналу)
В то время как в Украине обсуждают целесообразность торговой блокады Донбасса, в группировке «ДНР» заявили, что теперь сами сепаратисты объявляют «блокаду» Украине. А активисты торговой блокады Донбасса планируют перекрыть автомобильное сообщение с неподконтрольными территориями для транспорта, перевозящего товары на оккупированную часть Донбасса.
Блокада Донбасса продолжается, следующий шаг – перекрытие автомобильных переездов, заявил Анатолий Виногродский, руководитель штаба блокады. По его словам, единственный способ прекратить конфликт – это перестать финансировать агрессора.
Прекратив финансирование оккупантов, мы ускорим развязку в этой войне
«У штаба блокады были переговоры с премьер-министром. К сожалению, мы не нашли консенсуса. На сегодняшний день финансирование оккупационного режима на 90% идёт с территории Украины. Это бесплатная подача электроэнергии, воды, коммунальные услуги, которые платят люди, оказываются в карманах оккупантов. Прекратив финансирование оккупантов, мы ускорим развязку в этой войне», – сообщил Виногродский.
Кроме того, по его словам, власти всячески пытаются противодействовать активистам блокады и готовить силовой разгон. Виногродский заявляет, что экономических последствий от блокады для Украины не будет, и власть напрасно обвиняет организаторов акции в подрыве экономики.
Однако премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что блокада может нанести по украинской экономике сильный удар. Ведь перекрытие поставок сырья на предприятия останавливает их работу.
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Не допуск к украинским недрам и к украинским предприятиям, украинской земле, которая не контролируется, может привести к катастрофичным последствиям в экономике
«Я не говорю о торговле на крови, я говорю о том, что с контрабандой нужно бороться, и в этом я первый союзник. Я говорю о том, что не допуск к украинским недрам и к украинским предприятиям, украинской земле, которая не контролируется, может привести к катастрофичным последствиям в экономике», – сказал Гройсман.
Тем временем, пока между активистами и властью идут дискуссии о целесообразности торговой блокады Донбасса, сепаратисты заявили, что вводят «внешнее управление» на украинских предприятиях на неподконтрольной территории, и объявили Украине о своей «блокаде».
«Нам Украина для того, чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей. Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. На сегодняшний момент мы рубим все связи с Украиной», – заявил Александр Захарченко.
Одно из требований инициаторов торговой блокады – освобождение украинских военнопленных. Но за 37 дней блокады ни одного пленного не освободили.
ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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