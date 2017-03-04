Радіо Свобода Daily: НАБУ перевірить, чи не симулює Роман Насіров хворобу

Доброго ранку!

Насіров «у медикаментозному сні»

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров перебуває у кардіологічному відділенні відомчої лікарні «Феофанія» і наразі перебуває «у медикаментозному сні», повідомили його адвокати. Йому зробили операцію начебто після інфаркту міокарду. Очільник НАБУ Артем Ситник запевнив, що відомство перевірить, чи не симулював Насіров хворобу і чи не підробили йому діагноз. «Справу Насірова» в міжнародних виданнях вже називають індикатором серйозності намірів нинішнього керівництва України подолати глибоко вкорінену корупцію. Про те, чим є оголошення підозри Насірову – боротьбою з корупцією чи війною корупціонерів, дискутували в ефірі програми «Ваша Свобода».

А тут, серед іншого, Ви знайдете, як на цю подію відреагували користувачі соціальних мереж.

​Готель-гігант «від Зубика» та садиба Терещенків

Нещодавно мережу сколихнула новина: невідомі хочуть збудувати висотку впритул до історичного будинку колись відомого роду Терещенків. Програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», з’ясувала, хто взявся за цей проект. Та досвід свідчить, що цього впливового забудовника зазвичай нічого не спиняє.

Крім того, «Схеми» зібрали п’ять зауважень до процесу обрання верховних суддів. Цього тижня навколо обрання суддів нового Верховного суду розгорівся скандал – конкурс у розпалі, а на сайті досі не оприлюднені досьє кандидатів. Тож активісти пікетували Вищу кваліфікаційну комісію суддів – орган, що проводить відбір. Найцікавіші спостереження про перебіг конкурсу – шукайте тут.

А тепер дуже коротко:

Рада ЄС подовжила санкції щодо Януковича і 14 його соратників ще на рік.

А під стіни Інституту національної пам’яті принесли «похоронний» вінок з іменем його директора – Володимира В’ятровича.

«Ні «Радио Вести» у Києві»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відмовила «Радио Вести» (ТОВ ТРК «Дивосвіт») у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення у місті Києві. Під стінами Нацради в цей час зібрались як прихильники, так і супротивними цього ЗМІ. Аргументи тих і інших можна порівняти у цьому відео. Підставою відмови стала наявність у радіокомпанії чотирьох не скасованих судом попереджень щодо антиукраїнської риторики в програмах, ретрансляції промов бойовиків, недотримання квот щодо української мови та використання мови ворожнечі в ефірі. (Неофіційно «Радио Вести» пов’язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком).

Дітей Росії вчать захоплюватися Путіним

Двісті тисяч користувачів у російськомовному інтернеті вже подивилися ролик із виступом дитячого колективу на урочистому концерті на честь 23 лютого. В одному з номерів дитина читала перед залом вірш, в якому обіцяла «німецький вивчити тільки за те, що ним розмовляв Путін». Чому російського президента повинні вихваляти діти, дивіться у репортажі проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время».

Спадщина Золотої Орди

А для поціновувачів історії маємо публікацію про роль Золотої Орди в українській історії. Вона проіснувала близько 300 років і певний період прямо чи опосередковано контролювала всю територію України, якщо вірити історичним атласам. Остаточно ж знищили Золоту Орду кримські татари 515 років тому.

На завершення за традицією чергове підтвердження того, що українцям є чим і ким пишатись. Цього разу про те, що одразу дві українські технологічні компанії – Cardiomo (виробник пристрою, що моніторить стан здоров’я людини) і Petcube (виробник найпопулярніших у світі відеокамер для власників домашніх тварин) – претендують на престижну нагороду The Wearables 2017. Серед інших видатних номінантів – Apple, Garmin, Epson, Amazon. Переможці будуть оголошені 8 березня в Лондоні на технологічному шоу «розумних» аксесуарів.

Не зупиняйтесь на досягнутому!

Ваше Радіо Свобода Daily