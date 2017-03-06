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Вопрос присоединения Великобритании и Польши к «нормандскому формату» или «минскому формату» переговоров относительно военного конфликта на Донбассе прояснится после визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву. А такие предложения означают то, что в разрешении конфликта остаются заинтересованными ряд влиятельных международных игроков. Об этом заявляют эксперты. Что значат предложения Великобритании и Польши участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе?

1 марта в Киеве главы министерств иностранных дел Великобритании и Польши Витольд Ващиковский и Борис Джонсон выступили с заявлением о готовности обсуждать возможное участие стран в переговорах в «нормандском формате».

Достаточно пессимистично такую возможность комментирует эксперт «Украинского института анализа и менеджмента политики» Владимир Воля.

«Джонсон и Ващиковский могут придумывать какие угодно форматы. Но они – не указ для США, России, Германии, Франции. Никто из этих трех не согласится на выдумки Джонсона и Польши», – пишет он.

Политолог Андрей Бузаров считает, что говорить о присоединении этих стран к переговорным форматам пока рано, нужно проследить за последующими переговорами между Великобританией и Россией.

«В ближайшее время Борис Джонсон должен нанести визит в Москву, где должен встретиться с Лавровым. Я не исключаю, что они могут обсудить такой момент. Но в любом случае, даже если будет потенциально какой-то консенсус достигнут, то я не думаю, что это поменяет ситуацию в рамках «нормандского формата», поскольку все зависит от Российской Федерации. Даже привлечение проукраински настроенных политиков и проукраински настроенных глав государств, а Польша и Великобритания открыто высказывают свою проукраинскую позицию, никак не поменяет ситуацию в рамках «нормандского формата». Здесь нужно разговаривать непосредственно с Российской Федерацией», – считает Бузаров.

Польша заинтересована в решении конфликта в Украине и своем влияние на этот процесс, потому как существует угроза ее национальной безопасности. Так считает эксперт-международник «Украинского института будущего» Игорь Тишкевич. Великобритания же, по его мнению, поддерживает Украину, так как является историческим союзником Польши.

«Каждый политик думает о национальных интересах. Тут в первую очередь опасность конфликта. Потому что конфликт в Украине – опасность не столько из-за разрастания конфликта и не столько опасность России для Польши, сколько экономические риски, которые может нести Украина, если тут будет зона нестабильности. И, естественно, это влияние на события в регионе. Польша пытается перейти из разряда статистов в государство, которое может формировать региональную политику. И естественно какие-то собственные инициативы могут дать как политические, так и другие дивиденды», – считает эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя заявления Бориса Джонсона и Витольда Ващиковского, заявил, что отход от Минских договоренностей в данном вопросе недопустим.

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