До зливу таємної інформації сайтові WikiLeaks причетна розвідка Росії?

Федеральне бюро розслідувань США має намір почати масштабний пошук джерела витоків сайту WikiLeaks щодо програм Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Про це повідомляє телеканал CNN. Напередодні WikiLeaks опублікував першу частину, як стверджують, документів ЦРУ, яку засновник цього сайту Джуліан Ассанж назвав «найбільшим витоком внутрішніх документів розвідувального управління». Прес-конференція Ассанжа з приводу публікації документів, яку він проводив у Фейсбуці і додатку Periscope, була зірвана невідомими хакерами. Проте документи були опубліковані на сайті WikiLeaks.

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Автентичність цих даних наразі не підтверджена. Як заявив представник ЦРУ Джонатан Ліу, відомство не коментує «справжності цих, як припускають, розвідувальних документів». Однак експерти, які вже почали аналізувати витік, кажуть, що матеріали видаються справжніми.

Публікація, під назвою Year Zero, містить 8 тисяч 771 документів і файлів із внутрішньої мережі про діяльність Центру кібернетичної розвідки Центрального розвідувального управління США в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія. У публікації мовиться про те, що на території ФРН у консульстві США у Франкфурті-на-Майні є секретний хакерський центр ЦРУ. За даними WikiLeaks, співробітники відомства працюють там під дипломатичним прикриттям і мають можливість вільно пересуватися територією Євросоюзу, а консульство США у Франкфурті-на-Майні є базою ЦРУ для організації кібератак на держави Європи, Близького Сходу і Африки.

У своєму прес-релізі WikiLeaks також стверджує, що ЦРУ вміє перехоплювати повідомлення месенджерів WhatsApp, Telegram і Signal до стадії шифрування. За даними WikiLeaks, ЦРУ навчилося отримувати інформацію з камер і мікрофонів смартфонів, а також теле-приставок. У прес-релізі мовиться, що фахівці ЦРУ працюють над пошуком вразливих можливостей, про які не відомо розробникам. Зокрема, як стверджує WikiLeaks, розвідувальне агентство зацікавлене операційною системою iOS, оскільки вона популярна серед політичних, дипломатичних та бізнес-еліт.

Інцидент із можливим зливом документів ЦРУ прокоментував для Радіо Свобода відомий американський військовий експерт Едвард Лютвак.

– Біда в тому, що наші спецслужби мають надто багато грошей. Величезні бюджети дозволяють їм наймати фрілансерів на всілякі несуттєві проекти і платити їм дуже пристойні зарплати, хоча ці фрілансери – у більшості своїй – малограмотні. Згадаймо Едварда Сноудена. Це, щоправда, нікого не хвилює, бо проекти, на які їх беруть, як я вже сказав, далеко не пріоритетні. Ба більше, фрілансерів майже не перевіряють на лояльність організації, на яку вони працюють, і така у них нерідко взагалі відсутня.

У минулорічному зливі хакерських інструментів Агентства нацбезпеки і в нинішньому зливі інструментів ЦРУ, ймовірно, винні фрілансери. Альтернативна гіпотеза, яку я теж допускаю, вказує на російську розвідку. Частина того, що вона викрадає, передається WikiLeaks

Вихід із ситуації напрошується сам собою: урізати асигнування спецслужбам, щоб вони не займалися безглуздим збиранням всього і вся. У минулорічному зливі хакерських інструментів Агентства нацбезпеки і в нинішньому зливі інструментів ЦРУ, ймовірно, винні фрілансери.

Альтернативна гіпотеза, яку я теж цілком допускаю, вказує на російську розвідку. Частина того, що вона викрадає, передається WikiLeaks. Все це дуже сумно: у Вашингтоні до влади приходить адміністрація, яка реально бажає співпрацювати з Москвою, а Москва продовжує наполегливо чинити перешкоди будь-якій співпраці.

Пригадуєте старий анекдот про скорпіона, який смертельно жалить черепаху, котра перевозить його через Ніл? Обидва йдуть на дно, і на запитання черепахи, чому він це зробив, скорпіон відповідає: «Отаке я лайно». Раніше цього скорпіона звали Ахмед, і жив він у Єгипті. А ось зараз, боюся, він перебрався в Росію і взяв прізвище Ахмедов.

Якщо ж інформація, оприлюднена сайтом WikiLeaks, підтвердиться, це стане черговим катастрофічним провалом спецслужб США у збереженні даних, які час від часу викрадають хакери згаданого проекту чи їхні спільники.

За даними газети The Washington Post, в даний час спецслужби намагаються оцінити збитки від майбутніх публікацій, які сайт WikiLeaks обіцяє зробити.

WikiLeaks – міжнародна некомерційна організація, яка опублікувала низку важливих документів про витрати на війну в Афганістані, файли, пов’язані з в’язницею Гуантанамо, секретні документи Агентства національної безпеки США і електронне листування Національного комітету Демократичної партії США.

Засновник цього проекту Джуліан Ассанж переховується від американського правосуддя. Від 2012 року він живе в посольстві Еквадору в Лондоні. У разі, якщо Ассанж залишить територію посольства, йому загрожує екстрадиція і суд у США в зв’язку з публікацією сайтом WikiLeaks таємних документів американських відомств. Крім того, ордер на арешт Ассанжа видано в Швеції – у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві.

Над матеріалом працювали Людмила Ваннек і Євген Аронов