Повернення «Сонячної Рівʼєри» (розслідування)

Скандальне будівництво «Сонячної Рівʼєри» на Лівому березі – приклад як згуртованості частини громади, що виступила категорично проти, так і всесильності забудовника. Попри кількарічне протистояння, міська влада таки дала зелене світло для зведення двох будинків у прибережно-захисній смузі, на території пам’ятки ландшафту та всупереч генеральному плану міста. При цьому забудовник не полишає планів реалізувати проект повністю – звівши цілий комплекс висоток на березі. Примітно, що у різний час до цього будівництва були причетні люди із найближчого оточення мера Кличка, який завжди виступав адвокатом будівництва. Детальніше – у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Лівобережжя Києва, вулиця Микільсько-Слобідська. Дві недобудовані висотки на березі Дніпра знає кожен киянин – це частина житлового комплексу «Сонячна Рів’єра». Одне з найскандальніших будівництв Києва останніх двох років. Під час акцій протесту проти забудови тут навіть стріляли.

У дні активного будівництва був пошкоджений храм греко-католиків, розташований по сусідству. Місцеві жителі ходили на акції протесту під Київраду, тривали нескінченні суперечки з мером Віталієм Кличком.

Місцева громада не відступає і досі: будівництво треба зупинити, бо воно суперечить закону.

Їхні основні аргументи такі: будинки потрапляють у 100-метрову прибережну захисну смугу, на якій будівництво заборонене. Більша частина території забудови, згідно з генпланом, – це зелена зона, тобто тут має бути парк. Крім цього, ця територія – пам’ятка ландшафту.

Інвестори ж переконують: будівництво законне і має бути завершене.

Проект «Сонячна Рів’єра» позиціонується як житловий комплекс державної корпорації «Укрбуд». Однак «Схеми» з’ясували, що це не зовсім так.

Держкорпорація «Укрбуд», яку на момент початку будівництва очолював однопартієць мера Кличка Максим Микитась, була і є парасолькою для компаній із офшорним корінням. Це – компанія «Терра Капітал», яка була власником ділянки і замовником будівництва, та забудовник – компанія «Укрбуд Девелопмент». Ниточки від людей, які у різний час мали стосунок до цих фірм, ведуть до мера Кличка. Вадим Столар, компаньйон Вагіфа Алієва, Дмитро Крапивин, син Володимира Крапивина. Крапивин і Алієв – співзасновники компанії КАН, із якою співпрацював мер Віталій Кличко.

Однак фірма-власник і замовник будівництва – «Терра Капітал» – була відверто проблемною, оскільки серед засновників мала збанкрутілі офшорні компанії. Але це не бентежило президента «Укрбуду».

«Що для нас головне – передати квартири людям чи розбиратися, хто банкрут, хто не банкрут?» – зазначав у 2015 році президент Державної будівельної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась.

А на запитання журналіста про гарантії, що фірма доведе будівництво до кінця, відповів: «Ну земля ж є, земля ж нікуди не дінеться».

Землю в компанії «Терра Капітал» за борги забрав «Ощадбанк» уже за три тижні після цієї розмови, у травні 2015-го за рішенням суду.

Здавалося б, землі у забудовника немає, і на цьому історія скандальної «Сонячної Рів’єри» закінчилася, а конфлікт вичерпано. Однак 1 листопада 2016 той же Максим Микитась, вже колишній керівник «Укрбуду» і народний депутат, почав заявляти, що будівництво таки планують довести до кінця.

«Я вважаю, що людський глузд – він буде переважний в цій ситуації, і ці два будинки добудуються найближчим часом», – заявляв він.

І справді, дуже скоро «Укрбуд Девелопмент» отримує назад ділянку з недобудовами. Ось яким чином.

6 грудня 2016 року «Ощадбанк» виставляє ділянку 0,7 гектара на торги. 7 грудня «Укрбуд» подає заявку на участь. Єдиного конкурента до торгів не допускають, і вже за тиждень «Укрбуд» викуповує землю за 33 мільйони 700 тисяч гривень. Причому ділянку продають як пустир, без урахування вартості недобудів. А 17 лютого цього року архітектурний департамент видав містобудівні умови для закінчення зведення двох будинків.

«Були у головного архітектора Свистунова, якому показали на документах: ну де тут можна будувати? Функціональне призначення. «Генплан 2020». Навіть «стратегія 2025» нова – там все рівно рекреаційна зона. І таких страшних порушень надзвичайно багато», – каже депутат Київської міської ради Анатолій Шаповал.

Чому ж забудовнику знову дали зелене світло? Головний архітектор Києва Олександр Свистунов інформував, що йому потрібно більше часу для підготовки відповіді. Оскільки цю відповідь він іще має узгодити з літературним редактором.

«Євробачення» на тлі висоток-недобудов

16 лютого 2017 року. Засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством на тему «Містобудівні перешкоди для проведення «Євробачення». Пісенний конкурс має відбутися у виставковому центрі у травні цього року. За кількадесят метрів від недобудов «Сонячної Рів’єри».

На час конкурсу їх планують просто завісити банерами. Точиться традиційна дискусія щодо існування лівого берега Дніпра. Представник «Укрбуду» заявляє, що повз берег протікає не Дніпро, а Русанівська протока, частина річки Десенки.

«Коло нашої забудови стоїть табличка, репер, на якому написано «Русанівська протока. 50 метрів зона охорони», – голова ради директорів «Укрбуду» Юрій Пелих.

Дніпро це чи Десенка – принципове питання. Забудовник вважає, що Десенка – середня річка. А значить, будувати можна за 50 метрів від води.

Агентство водних ресурсів та дехто зі столичного керівництва стверджують, що протока є складовою Дніпра, великої річки. І відстань від будівництва до води має складати таки 100 метрів.

«Були встановлені водоохоронні межі, Київрада їх встановила неправильно, не 100 метрів. Вони встановили їх тоді 50. Станом на зараз тут має бути водоохоронна смуга 100 метрів», – зауважує керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Юрій Пелих – голова ради директорів декравної корпорації «Укрбуд». Його колишня невістка – дружина очільника Держуправління справами часів Януковича Андрія Кравця. Юрій Пелих допомагав Кравцю знайти роботу в Броварах. Причетність Кравця до «Рів’єри» Пелих заперечує і називає узбережжя смітником.

«Мені тільки, знаєте, не зрозуміло одне: хто називає національне сміттєзвалище якимось там національним парком?» – каже він.

А так характеризує цю територію заступниця міністра культури та директори двох національних заповідників – Києво-Печерської лаври та Софії Київської – Тамара Мазур.

«Внесено до реєстру пам'ятку місцевого значення – ландшафт Київських гір – вона позначена зеленим. І режим використання цієї пам’ятки виключає будь-яке нове будівництво. Тут будують «Сонячну Рів’єру» і ця ділянка входить до складу історичного ландшафту Київських гір, а отже – тут будувати не можна», – каже вона.

Але, схоже, мер Києва Віталій Кличко уже вирішив долю «Рів’єри»: треба добудувати два будинки.

«Скажіть мені, будь ласка, от як Ви порадите? Зносити ми не можемо, будувати також не можемо. Хай воно так стоїть – скільки років? 5-10-15? Дуже складні речі, які ми повинні зараз вирішувати. Засклити ці будинки і не будувати більше нічого», – каже він.

Втім, Юрій Пелих мислить інакше: треба добудовувати не лише два будинки.

«По тих будинках, які будуються дальші, там нема проблем. Бо вони виходять за стометрову, по всіх нормах, по всіх так сказать», – зазначив він журналісту програми «Схеми».

А значить, у планах втілити в життя ось цей проект – повністю забудувати пам'ятку ландшафту, впритул до собору.

І нині головна перешкода у його реалізації – дві ділянки, які поки що належать «Ощадбанку». Але досвід проведення попереднього аукціону – без конкурентів – свідчить, що «Укрбуд» цю перешкоду може успішно здолати.