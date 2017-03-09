(Друкуємо мовою оригіналу)

Несмотря на потерю части донецкого рынка украинскими компаниями, в группировке «ДНР» работают крупные туроператоры, и жители свободно выезжают за границу. Но через Россию. Процветают на неподконтрольных территориях и перевозчики, которые предлагают доставку грузов и из России, и из соседних областей Украины. Какие тарифы действуют в оккупации, и в какую сумму обойдется тур в Египет, если купить его в Макеевке или Донецке – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

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После ухода с оккупированной территории всех украинских сервисных служб, которые обеспечивали доставку грузов, оформление туристических туров и ряд других услуг, их место стали занимать оккупационные службы. На сегодняшний день в группировке «ДНР» налажены грузоперевозки и доставка посылок как внутри оккупированных городов, так и с рядом городов Российской Федерации. Кроме того, возможна доставка товаров и с контролируемой части страны.

До боевых действий на Донбассе крупнейшей компанией по транспортировке посылок была «Новая почта», часть отделений которой после 2014 года была занята боевиками. Особенно это касалось обширных складов. Однако с 2015 года в группировке «ДНР» место «Новой почты» заняла «Наша почта», которая не только использует свойственную украинской компании расцветку, но и своим слоганом – «почта по-новому» – весьма напоминает отделения «Новой почты». Здесь предлагают доставлять документы, посылки и денежные средства как внутри оккупированных городов, так и в Россию, и даже на подконтрольную часть Украины.

К примеру, доставка копий документов из Горловки в Донецк обойдётся в 100 рублей или 38 гривен, а срок доставки – от трёх дней. Однако отправка этих же документов, но уже оригиналов, будет стоить 160 рублей или 62 гривны. Из Донецка в Ростов копии бумаг доставят за эту же сумму, а вот оригиналы – уже не за 160, а за 200 рублей. Если требуется доставить посылку куда-то, кроме Ростова, то для других городов России и аннексированного Россией украинского Крыма (в компании он указан «отдельной категорией») будут выбраны смежные российские службы, вроде «Кита» или «Деловых линий».

С подконтрольной частью Украины всё куда сложнее. Сам заказ формируется только после онлайн-консультации с представителем компании – и здесь действуют серьёзные ограничения, которые являются следствием правил ввоза товаров через КПВВ. Но в целом механизм довольно простой: вы называете сам товар, его характеристики, выбираете прифронтовой город, куда товар будет доставлен всё той же «Новой почтой» с оплатой. После чего представитель «Нашей почты» товар забирает и перевозит через КПВВ.

В «ДНР» работает и целый ряд российских интернет-магазинов, а также сервисных служб, с ними связанных. Так, одним из крупнейших является «LiteMarket». Сама компания характеризует себя как «связующее звено между покупателями из «ДНР» и российскими интернет-магазинами». Вы выбираете понравившийся вам товар, указываете на него ссылку – и ждёте, когда товар привезут к вам домой с небольшой наценкой за доставку.

Работают в «ДНР» и туроператоры, которые предлагают вылет в любую точку земного шара из Ростова. Цены с учётом общероссийских демократичны, однако всё ещё неподъёмны для абсолютного большинства местных. Так, в конце февраля в Донецке стоимость тура в Египет стартовала от 180 долларов, в Турцию – от 190, в Таиланд – от 650 условных единиц.

Кроме того, в марте в оккупированных Харцызске и Иловайске были открыты кассы предварительной продажи авиа и ж/д билетов. Поскольку «собственных» аэропортов группировки «ЛНР» и «ДНР» не имеют, авиабилеты в кассах реализуют с вылетом исключительно из российских городов. Перед этим подобный сервисный центр был открыт и в оккупированном Донецке – в помещении, где ранее реализовывались ж/д билеты «Укрзализныци».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)