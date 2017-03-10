Законодавці США внесли на розгляд резолюцію з осудом Росії

Конгресмен-республіканець Пітер Роскам від штату Род-Айленд і конгресмен-демократ Дейвид Сисилін від Іллінойсу внесли на розгляд Палати представників Конгресу США проект резолюції під назвою «Акт про недопущення Росії до виборів в Європі».

У документі зазначається, що цією двопартійною резолюцією надсилається Москві виразний сигнал: республіканці і демократи в Конгресі виступають об’єднаним фронтом проти намагань Росії втручатися в демократичні вибори інших країн.

«Росія намагається підірвати демократію і демократичні інститути в усьому західному світі. Комітети з розвідки як Палати представників, так і Сенату розслідують справу ймовірного втручання Росії у хід наших виборів. Очікуючи результатів, нам необхідно представити двопартійний фронт і дати ясно зрозуміти, що Конгрес США рішуче засуджує неправомірні дії Росії в Європі і в усьому світі», – заявив конгресмен Роскам на своєму офіційному веб-сайті.

«Безпрецедентне втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році уразило фундамент нашої демократії. Ми не стоятимемо осторонь. Кремль повинен знати, що ми не будемо миритися з його діями, спрямованими проти наших найближчих союзників. Необхідно, щоб Палата представників одностайно засудила цю діяльність», – йдеться у заяві співавтора резолюції конгресмена Сисиліна.

У документі вказується на спроби Росії внести розкол в НАТО, послабити демократичні інститути і посилити позиції екстремістських кандидатів промосковського нахилу на майбутніх виборах в Європі.

Законодавці нагадали, що в 2017 в Європі пройде близько 20 виборчих кампаній, включаючи важливі вибори у Франції, Німеччині та Великобританії.

Проект резолюції містить довгий перелік претензій з приводу передбачуваного втручання Росії в справи європейських країн останніми роками.

Автори зазначають, що згідно з повідомленнями українських чиновників, напередодні парламентських виборів в Україні у 2014 році, пов’язані з Росією хакери скоїли кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії України. Була й окрема спроба фальсифікації виборів.

Далі зазначається, що розвідка Німеччини повідомила, що російські хакери зламали комп’ютери Бундестагу в 2015 році і викрали документи, які згодом були опубліковані на сайті WikiLeaks.

Болгарські чиновники, йдеться далі, повідомляли, що пов’язана з Росією група здійснила хакерську атаку на Центральну виборчу комісію Болгарії в 2015 році.

Співавтори резолюції стверджують, що італійська влада підтвердила, що тривала атака на комп’ютерні системи МЗС цієї країни в 2016 році, ймовірно, була здійснена хакерами, пов’язаними з Росією.

Вони також зазначають, що «армія тролів» використовувала соціальні мережі для поширення фальшивих новинних повідомлень на підтримку кампанії за вихід Великобританії з ЄС на торішньому референдумі.

Резолюція закликає Росію «негайно припинити будь-які хакерські і кібератаки, спрямовані проти європейських урядів, політичних партій, урядовців, виборчих органів і громадських інформаційних систем».

«Політикою уряду Сполучених Штатів є введення санкцій проти організацій та окремих осіб в Росії або пов’язаних з російським урядом, які причетні до хакерських і кібератак, а також пропагандистських кампаній, спрямованих на втручання в демократичні вибори», – йдеться у проекті резолюції, внесені на розгляд Палати представників конгресменами Пітером Роскамом і Дейвидом Сисиліном.