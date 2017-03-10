Справа Іванющенка: чи є гроші після санкцій

Київ – Гроші Юрія Іванющенка, колишнього депутата Верховної Ради і бізнес-партнера Віктора Януковича, вже не вдасться повернути до України після того, як Євросоюз зняв із нього санкції. Про це говорять і деякі українські експерти, і частина депутатів, які відстежують цю тему. Дехто з них взагалі вбачає в діях українських суддів та прокурорів ознаки змови з Іванющенком. Представники Генпрокуратури натомість говорять, що частина закордонних рахунків цього партнера Віктора Януковича не розблокована попри зняття санкцій, і що українська сторона продовжує як справу проти Іванющенка, так і процедуру повернення до України його коштів.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича, екс-депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», знову може розпоряджатися основною частиною своїх коштів, виведених за кордон, і цю ситуацію вже неможливо змінити. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода депутат від «Блоку Петра Порошенка» та колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко після того, як міністри країн-членів Євросоюзу 3 березня на засіданні Ради ЄС скасували санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні.

Звільнення активів Іванющенка від арешту та зняття з нього санкцій є наслідком лобістських дій адвокатів екс-регіонала у ЄС та їхньої змови з українськими прокурорами та суддями, стверджує Лещенко.

На рівні Генеральної прокуратури та судів України цю справу було фактично злито

«На рівні Генеральної прокуратури та судів України цю справу було фактично злито, кошти з-під арешту звільнені, й тепер Іванющенко може вільно ними розпоряджатися, – каже Сергій Лещенко. – Історію з його грошима закінчено. Це повний провал української влади, яка знайшла спільну мову з Іванющенком, і спершу дала йому змогу зняти з себе розшук за лінією Інтерполу, а тепер – й зняти європейські санкції та вільно розпоряджатися своєю свободою і своїми грошима, які він акумулював за час ведення бізнесу в Україні».

Рада ЄС 3 березня подовжила дію санкцій щодо колишнього президента України Віктора Януковича і 14 його соратників, але виключила з санкційного списку Юрія Іванющенка через відсутність справ проти нього в Україні.

Це рішення, як пояснюють українські та європейські експерти, розблоковує рахунки Іванющенка у Швейцарії, у Монако, де, ймовірно, живе його родина, та в окремих країнах ЄС. Загалом, за різними підрахунками, йдеться про суму близько 200 мільйонів доларів США.

Справу Іванющенка розслідують – ГПУ

28 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України без повідомлення прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи по Іванющенку, підозрюваного в кількох кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів, які Україна отримала від Японії на інфраструктурні проекти відповідно до Кіотського протоколу.

«У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід – якнайшвидше змінити склад ВСУ», – написав Луценко.

У Верховному суді України у відповідь заявили, що нічого не закривали, а лише залишили в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Йдеться про ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26 січня 2017 року та ухвалу судді Апеляційного суду міста Києва від 30 червня 2016 року. Вони підтвердили попереднє рішення суду першої інстанції, який задовольнив скаргу захисника Іванющенка на бездіяльність заступника генерального прокурора і, серед іншого, зобов’язав прокурора, уповноваженого у кримінальному провадженні щодо Іванющенка, закрити це провадження.

27 лютого 2016 року суддя Солом’янського суду Києва Олександр Бобровник (який нещодавно обирав запобіжний захід голові Державної фіскальної служби Роману Насірову – ред.) зобов’язав прокуратуру у триденний термін закрити провадження щодо Іванющенка, зокрема, через вичерпання термінів досудового розслідування справи.

6 березня Генеральна прокуратура України повідомила, що закрита українськими судами справа Іванющенка реанімована: кримінальні провадження об’єднані в одне, досудове розслідування триває. За даними прокуратури, одне з проваджень стосувалося скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (співучасть у скоєнні кримінальних злочинів), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Європейські гроші Іванющенка ще можна повернути Україні – ГПУ

Зняття санкцій не означає, що Іванющенко може знову розпоряджатися грошима, які він незаконно привласнив, та що вони ніколи не повернуться до України. Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін. Він зокрема нагадав про долю грошей Іванющенка в Латвії, де апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації його 26 мільйонів доларів.

У Латвії Іванющенко остаточно втратив можливість повернути гроші

За словами Євгена Єніна, ГПУ контактує з латвійськими колегами щодо цих грошей екс-регіонала, і тому є шанси повернути ці кошти в Україну.

«Іванющенко остаточно втратив можливість повернути ці гроші. Натомість Україна має шанси побачити ці гроші після того, як відповідний вердикт щодо Іванющенка в Україні набуде чинності», – написав Єнін.

Радіо Свобода звернулося за роз’ясненнями до Євгена Єніна, але не отримало відповіді через те, що він на той час перебував за кордоном.

Водночас представники керівництва Генпрокуратури, які попросили не згадувати їхніх імен, пояснили Радіо Свобода, що та частина грошей Іванющенка, яку конфіскували до латвійського бюджету, залишиться у Латвії. Однак інші його рахунки у цій та інших європейських країнах ще можуть повернутися до України – попри припинення санкцій.

«Є частина коштів, які заарештовані за рішеннями українських судів, зокрема у Швейцарії. Санкції були потрібні тимчасово – для того, щоб виявити і заблокувати кошти доти, доки вони не будуть арештовані судом за поданням слідства. І в Латвії, і у Швейцарії вже були ухвали слідчого судді про арешт коштів і вони направлені на виконання», – повідомило Радіо Свобода джерело у керівництві Генпрокуратури. Якщо ці країни погодяться з рішеннями українських судів про арешт коштів Іванющенка, то вони і залишаться заарештованими, переконує джерело.

Каленюк: санкції реанімувати неможливо

Сергій Лещенко натомість каже: після того, як санкції з особи знято, коштів на її донедавна заарештованих рахунках вже ніколи не побачити. Депутат припускає, що Іванющенко міг уже зняти кошти з розблокованих рахунків і перевести їх туди, де знайти їх знову буде майже нереально. Відновлення санкцій ЄС проти Іванющенка Сергій Лещенко вважає неможливим.

Про те, що припинення санкцій проти Іванющенка тотожне зникненню коштів із його розблокованих рахунків, говорить і виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк:

Справу «кіотських грошей» розвалено

«Санкції реанімувати неможливо. Навіть теоретично, якщо санкції відновити – активи переховають, їх не знайти. Справу «кіотських грошей» розвалено, і щоб не впасти в очах суспільства остаточно, прокуратура реанімувала іншу справу щодо Іванющенка, про ринок «Сьомий кілометр» в Одесі».

«Але найбільш очевидні активи Іванющенка в Україні досі не заарештовано, – наголосила Каленюк у коментарі Радіо Свобода. – А також українські прокурори не говорять про 100 мільйонів доларів Іванющенка у Монако, доля яких наразі невідома».

Гроші екс-регіонала, які осіли у європейських країнах, до України не повернуться ніколи, прогнозують і Сергій Лещенко, і Дар’я Каленюк. Водночас справи проти нього, на думку Каленюк, в Україні триватимуть для відновлення іміджу правоохоронних органів після поразки Раді ЄС та в українських судах.

Тим часом, з’являється інформація про те, що активи цього бізнесмена продовжують працювати в окупованих районах на сході України. Так, депутат від «Народного фронту» Тетяна Чорновол наводить схему, за якою, за її даними, з непідконтрольних районів однією з залізничних гілок вивозиться вугілля на підконтрольну частину України. Чорновол стверджує: вигодоотримувачем цього є саме Юрій Іванющенко. І додає: цю гілку учасники транспортної блокади окупованих районів Донбасу не перекрили.

Сам Юрій Іванющенко, який ще в часи депутатства в Україні відзначався непублічністю, перебіг справи в Україні і долю своїх активів у Європі не коментував.

Хронологію справ проти Іванющенка наводить колишній представник України в Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький. Він вказує на низку порушень під час слідства і суду у справі, які в підсумку дали змогу зняти санкції з її фігуранта. Так, адвокати Іванющенка оскаржили постанову Генпрокуратури про відмову закривати справу щодо нього. Хоча такі постанови не підлягають оскарженню відповідно до 303-ї статті Кримінального процесуального кодексу, стверджує Назар Кульчицький.