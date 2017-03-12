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12 Березень 2017, Київ 23:47
Політика

Блокада за формулою: «майдан» і «антимайдан». Заручники лишилися за дужками?

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Авдіївка знову потерпає від обстрілів. Хоч ще кілька днів тому здавалося, що місто повертається до життя, нині жителі населеного пункту та його околиць знову залишаються без світла. Генератори з вулиць тут не прибирають. Тим паче, що електрика в місті може зникнути не лише через обстріли, а й через блокаду. А ось обстріли Станиці Луганської знову стали на заваді розведенню сил в цьому районі. Сторони звинувачують одна одну в зриві домовленостей. Вивчивши карту, можна припустити, що відходити від Станиці просто ніхто не хоче.

Міст у Станиці Луганській ніби поєднує два світи, дві паралельні реальності. Більшість місцевих жителів ходять цією дорогою ледь не щодня. Бо на тому, неокупованому боці – свіжі продукти і новини.

Тиші тут немає. Стріляють всі по всьому

«Абсолютної тиші тут немає. Це все неправда. Стріляють всі по всьому», – нарікає місцева жителька Олена.

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській

Тиші немає – війська не розведуть. Такі умови домовленостей у Мінську –тиждень без обстрілів. Боєць Збройних сил України Любомир Мелехів демонструє нові знахідки: «Це – свіжі. Це ось прилетів ВОГ, а це РПГ. Збираємо, аби не валялося».

Любомир Мелехів показує, що прилітає на позиції

Любомир Мелехів показує, що прилітає на позиції

Тихою тут була тільки остання перед можливим розведенням озброєння ніч. А вранці, рівно о 10:30, з-за мосту, з боку бойовиків, запустили білу сигнальну ракету, мовляв, до розведення готові.

«На мій погляд, це така звичайна провокація», – пояснює боєць Збройних сил України Олег.

Місцеві розуміють: піде українська армія – прийде безвладдя

Станиця Луганська розташоване за вісімсот двадцять метрів від лінії розмежування. За умовами угоди, відвести війська потрібно на кілометр з одного та іншого боків цієї лінії. Тобто і райдержадміністрація, і банки, і держустанови будуть перебувати в демілітаризованій зоні, якщо вона такою стане.


Втім жителі Станиці Луганської до кінця не впевнені – чи потрібне їм це відведення. Місцеві вважають: якщо зі Станиці підуть українські військові, то тут буде не демілітаризована, а справжня «сіра зона», з усіма її принадами – безвладдям і безпорадністю. Кажуть, для них розведення, про яке домовилися політики, – смерті подібно.

Жителі найбільше бояться. Діти тут у вишиванках ходять

«Ви ж самі розумієте, жителі найбільше бояться. Діти тут у вишиванках ходять на свята. Вони бояться», – каже місцева жителька.

«На сьогоднішній день розводити в тому вигляді, в якому вперше оголосили, на умовний кілометр, ніхто не збирається. Ніхто не буде, тому що тут це зробити неможливо», – зауважує глава Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін.

Блокпост бойовиків за п’ятдесят метрів від позицій ЗСУ

Блокпост бойовиків за п’ятдесят метрів від позицій ЗСУ

Йти зі своїх позицій не хочуть і бойовики. Згідно з «Мінськом-2», їхні позиції повинні бути за Сіверським Дінцем. Але блокпост, всупереч домовленостям, на мосту. За п'ятдесят метрів від позицій української армії.

Електроенергія в Авдіївці: як не обстріли, то блокада

Приблизно в п’яти годинах їзди від Станиці Луганської – в Авдіївці –обстріли не припиняються жодного дня. Ніби за розкладом – починаються о 16:00 і до самого ранку. Посеред тижня обстріляли вулицю Леваневського, вона прилягає до передових позицій – до «промки». Тоді осколком в голову був поранений чоловік, його відвезли в госпіталь.

Зараз тихо, тому що ви приїхали. У нас як хтось приїжджає, зазвичай тиша
Ірина

«Вчора більш-менш тихо було, тільки промзона була чутна. Зараз тихо, тому що ви приїхали. У нас як хтось приїжджає, зазвичай тиша», – розповіла жителька Авдіївки Ірина.

Користуючись погодою і тишею, Авдіївка вичищає пір’я і готується до вечірнього обстрілу. Останніми днями постріли мінометів і танків чутно все частіше, каже Володимир Грішечко. Відтак місцеві жителі знають: світло і вода можуть зникнути будь-коли.

Щойно обстріли припиняються, Авдіївка ніби «оживає»

Щойно обстріли припиняються, Авдіївка ніби «оживає»

Ми знаємо, що раз на тиждень нам переб'ють світло. Потім – три чотири дні без світла, нам його відновлюють, і на наступний тиждень це повторюється
Вікторія Шляхова

«Ми знаємо, що раз на тиждень нам переб'ють світло. Потім – три-чотири дні без світла, нам його відновлюють. І на наступний тиждень усе знову повторюється», – зауважила директор Авдіївський школи №6 Вікторія Шляхова.

Хоча можливий і інший розвиток подій. Глава адміністрації на мітингу проти блокади сказав, що через брак антрациту на ТЕЦ світло в Авдіївці може зникнути і без обстрілів.

Бахмут. Блокада і антиблокада

Блокада Донбасу обростає новими персонажами. На іншому боці ідеологічної барикади – проти блокування залізничного сполучення з непідконтрольною територією – стали колективи заводів, що залежать від поставок сировини, і окремі народні депутати.

У Бахмуті на акцію протесту проти блокади вийшли працівники Авдіївського коксохіму. Також подібні мітинги відбулися в Маріуполі та Краматорську. В єдиному пориві, під чуйним керівництвом, трудові колективи висловлюють протест блокаді.

Ніякої імпровізації. Усі три мітинги розписані за ролями і регламентовані так, що виникає дежавю. Блокувальники – намети, люди в камуфляжі – ніби як Майдан, а представники трудових колективів – Антимайдан. Тут складно утриматися від ярликів.

Містами Донбасу прокотилися мітинги-близнюки проти блокади

Містами Донбасу прокотилися мітинги-близнюки проти блокади



Учасник блокади «Катана» радить трудовим колективам мітингувати під кабінетом керівництва. І вимагати запасатися сировиною не у бойовиків, а в іншому місці.

У нас є багато інших міст в Україні, де можна взяти сировину

«Якщо їм вигідніше брати з окупованих території, то вони бруть з окупованої. Але у нас є багато інших міст в Україні, де можна взяти сировину, наприклад , і переробити. Де саме? Це питання не до мене», – говорить учасник блокади «Катана».

Народний депутат Тетяна Чорновіл виступає на мітингк проти блокади

Народний депутат Тетяна Чорновіл виступає на мітингк проти блокади



«З одного боку – Москва, з іншого – псевдопатріоти, які заблокували колії, від яких залежить життя Авдіївки», – зазначає на одному з мітингів проти блокади народний депутат України Тетяна Чорновіл.

Вона побувала в усіх трьох містах – і поспілкувалася з активістами блокади (відео опублікувала у «Фейсбук» журналіст Вікторія Мамотюк). Зустріч складно назвати теплою: «Це вугілля, це вугілля, яке ви заблокували тут, воно буде надходити через Росію. Ви це розумієте?» – переконувала депутат учасників блокади.

Тепер в обох сторін є публічні депутати-покровителі. Протистояння переходить в політичну площину за формулою: Майдан-антимайдан, погані-хороші. Ніби хтось керує цим процесом і навмисно розділяє людей.

За інформаційним шумом якось забулися основні вимоги учасників блокади – звільнення заручників.

З іншого боку про нестачу сировини для ТЕЦ вже заявляють не тільки в прифронтовій Авдіївці, а й у Дніпропетровській області. І навіть НАТО цього тижня висловило стурбованість блокадою. Закликали вирішити це законним шляхом.

ПОВНИЙ ВИПУСК ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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