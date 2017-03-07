У Маріуполі мітингували проти блокади на Донбасі

У Маріуполі у вівторок відбувся мітинг проти блокади торгівлі з непідконтрольною частиною Донбасу.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, мітингувальники на Театральній площі тримали плакати «Досить сидіти на рейках, йдіть працювати!» «Блокада – розруха промислових центрів», «Блокада – злочин проти України». Ініціатором мітингу виступило маріупольське відділення Українського союзу промисловців і підприємців, про що на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав його голова Андрій Дияконов.

Серед учасників мітингу у Маріуполі були й депутати Верховної Ради Тетяна Чорновол і Дмитро Лубинець. Чорновол зокрема назвала учасників блокади «провокаторами Путіна».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на маріупольській площі також були присутні й прихильники блокади, серед яких – волонтери, активісти міста. Доступ до сцени для прихильників блокади був обмежений. Тим, хто зумів прорватися на сцену, відключали мікрофон.

Активісти, які прийшли підтримати блокаду, стверджують, що серед протестувальників – переважно працівники металургійних комбінатів і бюджетних підприємств міста.

Акцію на площі охороняли посилені наряди поліції.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Блокада зокрема стосується поставок вугілля, що видобувається не непідконтрольній частині Донбасу.

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман засудили дії блокувальників.