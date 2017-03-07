Гройсман: через енергоблокаду Україна щомісяця втрачає 2-4 мільярди гривень

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що щомісяця через блокаду активістами торгівлі з непідконтрольною частиною Донбасу Україна втрачає 2-4 мільярди гривень. Про це він сказав під час поїздки у Вінницю.

«Те, що ми забирали своє українське вугілля і використовували в українських цілях для металургії і енергетики, було в інтересах України. Ми з цього отримували податки в український бюджет, з цього фінансували усі потреби, які були необхідні. Очевидно, що за блокаду заплатить кожен українець своїми втратами», – заявив Володимир Гройсман.

Він також додав, що блокада, на його думку, відбувається «виключно в інтересах Російської Федерації».

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Блокада зокрема стосується поставок вугілля, що видобувається не непідконтрольній частині Донбасу.

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман засудили дії блокувальників. Зокрема, Гройсман раніше заявив, що блокада фактично змушує українські підприємства купувати вугілля в Росії.