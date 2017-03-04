Власники захоплених підприємств в ОРДЛО зможуть позиватися до Європейського суду – Тука

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій розробляє рекомендації для подачі позовів до Європейського суду з прав людини власникам підприємств, які привласнили угруповання «ЛНР» та «ДНР» на Добасі, повідомив у Facebook заступник міністра Георгій Тука.

«На цей раз, уловка «мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление» не пройде», – зазначив він.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу.

Після цього ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» висунули ультиматум, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

3 березня на їхніх сайтах з’явились повідомлення про запровадження «тимчасових адміністрацій» на 43 підприємствах на окупованих територіях Донецької області, що дотепер працювали у правовому полі України. Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Тим часом, Служба безпеки України заявила, що бойовики мали намір здійснити захоплення підприємств, що діють на окупованих територіях в українській юрисдикції, і оголосити власну блокаду постачання вугілля на вільну територію України незалежно від того, чи виконав би Київ їхній ультиматум. Як доказ був оприлюднений, як стверджують, запис перехопленої телефонної розмови про це ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка з одним із його соратників.

Раніше в середу СБУ також заявила, що має й доказ, так само перехоплену бесіду Захарченка зі співрозмовником із Росії про те, що російські куратори мають намір передати економічно найпривабливіші з захоплених підприємств структурам олігарха Сергія Курченка, який утік до Росії, залишивши самим бойовикам тільки збиткові – з чим Захарченко висловлював незгоду.

Росія ж узагалі не визнає своєї агресії проти України.