«Війна пам’ятників» із Польщі перемістилась в Україну: два акти вандалізму щодо польських пам’ятників на Львівщині

Львів – Цими вихідними у Львові та у селі Підкамінь, що на Львівщині, вчинено два акти вандалізму щодо польських пам’ятників. Невідомі облили меморіали фарбою і залишили образливий напис на адресу поляків. В обидвох місцях працювала слідчо-оперативна група і одразу пам’ятники місцева влада очистила від фарби і написів.

Як і прогнозували чимало експертів, «війна пам’ятників» триває. Але з Польщі вона перемістилась в Україну. На цей раз обидва cценарії схожі – червона фарба, букви SS і слова «Смерть поляків». Втім пам’ятники не зруйновані.

10 березня у Львові невідомі облили червоною фарбою і написали образливі слова на адресу поляків на пам’ятнику польським науковцям. Ця трагедія сталась в ніч на 4 липня 1941 року. Заарештованих львівських професорів гестапівці допитали в одному з корпусів Львівської політехніки і опісля вивезли на Вулецькі пагорби, де вже були викопані дві ями. Науковців підводили і розстрілювали. На цьому місці було вбито 40 польських професорів Львова. У 1943 році нацисти, ховаючи свій злочин, розкопали могили і останки ексгумували, спаливши їх у лісі. Про трагедію пам’ятав один професор, якому вдалося вижити. Пам’ятник убитим професорам було встановлено у 2011 році за погодження львівської міськради.

12 березня стало відомо про акт вандалізму у селі Підкамінь, що неподалік Гути Пеняцької, де у січні цього року невідомі вибухівкою зруйнували хрест у пам’ять убитих поляків. Підкамінська трагедія трапилась у березні 1944 року. 700 поляків, які втекли з Волині, сховались у місцевому Домініканському монастирі, польська сторона подає 2000 осіб. Вночі більшість людей втекла, але 150 поляків були вбиті. Цей злочин вчинив волинський курінь УПА під командуванням Максима Скорупського. Повстанці, як пише у своїй книзі «Друга польсько-українська війна» історик Володимир В'ятрович, чинили самовільні антипольські акції, але добро на них отримали від німецького командування. Ця антипольська акція у Підкамені куренем Скорупського командування УПА потрактувало як порушення головної лінії організації, як самовільні дії курінного, як його несанкціонований контакт із німцями і це стало причиною усунення його від командування на початку травня 1944 року. Скорупського викликали в Службу безпеки ОУН, але він уникнув покарання, оскільки втік на Захід.

«Акти вандалізму, сплановані третьою стороною»

Міністр закордонних справ Павло Клімкін називає чергові акти вандалізму відомим почерком третьої сторони, якій спільно Україна і Польща дають рішучу відсіч.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло повідомив, що через цей інцидент буде видано дипломатичні ноти МЗС України та польська сторона контролюватиме хід розслідування. Посол написав, що «маємо справу з посиленням таких явищ, що показує безпорадність сторони, яка це провокує».

Очільник Львівської облдержадміністрації Олег Синютка в оприлюдненому зверненні осквернення польських меморіалів називає спланованими провокаціями з метою погіршити відносини між українським та польським народами. Він вважає, що за цими провокаціями стоїть третя сторона, яка вже тривалий час намагається розпалити національну ворожнечу.

Поліція порушила два кримінальні провадження за статтею «хуліганство». На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Поліція дізналась про це із соцмереж, бо ніхто не подзвонив на «102»

«Немає ніяких пошкоджень, лише облито було фарбою. Поліція дізналась про це із соцмереж, бо ніхто не подзвонив на «102», – каже Світлана Добровольська, керівник прес-служби Нацполіції у Львівській області.

Про акти вандалізму повідомив на сторінці «Варти-1» у Facebook лідер цієї громадської організації, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Він пояснив Радіо Свобода, що йому приватно повідомили про осквернення пам’ятників місцеві мешканці, які й надіслали фотографії.

«Це вже не вперше, що ніхто не телефонує на «102», а мені пишуть у приватні повідомлення і висилають світлини. Як завжди, я є посередником і мені доводиться самому телефонувати на «102»», – зазначив Ігор Зінкевич.

Ігор Зінкевич був свідком ще одного інциденту 12 березня. Йому теж повідомили приватно про те, що поліція зупинила автобус із провокаторами. За словами активіста, півсотні мешканців Львівщини їхали на українсько-польський кордон з метою провокації. Вони мали перекрити дорогу і виставити банер зі словами-проханнями до Польщі допомогти полякам в Україні. «Коли я приїхав на місце, спілкувався з людьми, і мені сказали, що їхали на протест. Це мала бути провокація», пояснив активіст Радіо Свобода.

Натомість у прес-службі Нацполіції у Львівській області заявили, що автобус зупинили через порушення водієм правил дорожнього руху.

На сьогодні встановлено охорону біля пам’ятника польським науковцям у Львові. Однак, за словами начальника поліції у Львівській області Валерія Середи, немає можливості виставити охорону біля всіх пам’ятників на Львівщині.

Ці провокації слід унеможливити, потрібно провести засідання на рівні РНБО, вирішити, як діяти. Можливо, варто встановити відеокамери

«Ці провокації слід унеможливити, потрібно провести засідання на рівні РНБО, вирішити, як діяти. Можливо, варто встановити відеокамери», – вважає Святослав Шеремета, секретар Державної комісії у справах увічнення пам'яті, жертв війни та політичних репресій.

У січні цього року невідомі вибухівкою підірвали хрест у Гуті Пеняцькій, вчинили акт вандалізму в Биківні на Київщині. Поліція не знайшла ані замовників, ані виконавців цих актів вандалізму. Українська сторона почистила осквернені меморіали і встановила новий хрест у Гуті Пеняцькій. Тим часом, у Польщі впродовж трьох останніх років сплюндрували 14 пам’ятників українцям, які досі не відновлені.