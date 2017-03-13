«Революція дармоїдів». Білоруси вимагають зміни економічної політики та відставки Лукашенка

Мінськ – Добігає кінця міф про стабільну Білорусь, де влада відповідає репресіями на численні антиурядові виступи населення, що тривають другий місяць поспіль у всіх регіонах країни. Люди на майданах спочатку вимагали скасування податку на безробітних, який увів своїм декретом президент Лукашенко, а потім перейшли до політичних вимог, серед яких відставка президента та вільні вибори.

12 березня у місті Орші Вітебської області близько тисячі осіб вийшли з маршем протесту до міськвиконкому. Люди вимагали зміни економічної політики та відставки уряду і президента. Цього ж дня аналогічні протести були у Гомельській та Могильовській областях, а раніше – у Брестській та Мінській.

Формальною причиною масових протестів став так званий «податок на дармоїдів», збір на державні витрати з тих, хто не має постійної роботи, який білоруська влада почала збирати цього року. Податок становить близько 200 євро за рік, а це для безробітних немала сума – місячний дохід багатьох родин у малих містах. І цю суму мають сплатити близько півмільйона білорусів.

Цей податок подіяв як сірник, люди вийшли на майдани і обурювалися не тільки цим декретом Лукашенка, але і маленькими зарплатами і пенсіями, високими цінами, підвищенням пенсійного віку тощо.

Обурений 60-річний мешканець міста Пінська, що на Берестейщині, прийшов на марш протесту на одній нозі.

«Я 14 років ходжу на одній нозі, не можу купити протеза. 6 мільйонів коштував раніше (300 євро), потім став 10 мільйонів, потім ще більше. Не можу зібрати. Пенсія в мене маленька», – каже чоловік.

Як родзинки з булки виколупувати

Минулого тижня президент Лукашенко наказав уряду призупинити дію «дармоїдського» декрету до кінця року, підвищити середню заробітну плату до 500 доларів на місяць. Але йому не повірили.

Найжорстокіша відповідальність за порушення. Зупиняти усякі спроби

Щодо протестів Олександр Лукашенко дав вказівку МВС: «Найжорстокіша відповідальність за порушення. Зупиняти усякі спроби. Це не торкається людей, котрі хочуть на себе звернути увагу і які потрапили у скрутну життєву ситуацію. Нам треба як родзинки з булки повиколупувати цих провокаторів».

Провокація – це інформація

Як провокаторів міліція почала затримувати лідерів опозиційних партій, які виходили на протест разом із пересічними білорусами. Багато з них вже отримали у судах по 10–15 діб арешту. До цієї ж категорії міліція зарахувала журналістів та блогерів, які вели прямі репортажі з мітингів. У тому числі в Орші була арештована кореспондентка Радіо Свобода Галина Абакунчик, яку у понеділок після ночі в ізоляторі засудили до штрафу. Загалом за останні дні було арештовано близько 19 журналістів та блогерів.

Голова правозахисного центру «Вясна» Олесь Беляцький каже, що влада віддала наказ переслідувати незалежних журналістів та активістів.

Влада боїться народної активності

«Влада буде намагатися максимально обмежити інформацію про масові акції протесту, які проходять зараз по всій країні. Це свідчить про погіршення ситуації, оскільки влада боїться народної активності», – наголошує правозахисник.

Олесь Беляцький вважає, що арешти журналістів і активістів ставлять під загрозу діалог між Білоруссю і Заходом, який будувався останнім часом.

Євросоюз уже висловив свою стурбованість відновленням репресивної політики у Білорусі.