У білоруському Пінську відбувся «Марш недармоїдів»

Марш проти податку на безробіття пройшов 11 березня центром Пінська, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За їхніми даними, це вже третє місто у Брестській області на півдні Білорусі, що підтримало акції протестів «недармоїдів» за останні тижні.

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Схожі акції тривають у різних містах Білорусі вже кілька тижнів. Також кількадесят тисяч осіб підписали петицію проти указу, який неофіційно назвали «декретом про дармоїдів».

Як повідомляється, за минулу добу близько 20 активістів було затримано за підтримку цього руху та участь у мітингах. Сьогодні, зокрема, відбуваються суди щодо затриманих після акції у місті Молодечно Мінської області, у якій взяло участь близько тисячі людей. Декого із затриманих, як повідомляє білоруський опозиціонер Олександр Мілінкевич, заарештували на 15 діб.

Учасники акцій протесту «недармоїдів»вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.