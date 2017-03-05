У Білорусі знову протестували проти «декрету про дармоїдів»

У Білорусі відбувся черговий протест проти так званого «декрету про дармоїдів» – указу президента Олександра Лукашенка, що запровадив податок на непрацевлаштованих.

За повідомленням Білоруської служби Радіо Свобода, загалом близько тисячі людей узяли участь у мітингу й марші в місті Бресті, що протривали близько двох годин.

Учасники маршу, йдучи центральними вулицями міста, вигукували «Ні декретові № 3», як офіційно називається документ, і «Лукашенку, йди геть!»

Перед початком акції міліція перепинила авто з кількома лідерами опозиції, які їхали з Мінська до Бреста, щоб узяти в ній участь. Державтоінспекція затримала авто Віталія Римашевського під приводом перевірки, чи воно не в розшуку. Ще двоє опозиціонерів, що їхали з ним, Анатолій Лебедько і Микола Козлов, вирушили далі до Бреста подорожніми автами, але їх теж зупинили, опозиціонерів забрали до відділку міліції. Їх відпустили тільки після того, як акція скінчилася.

Схожі акції тривають у різних містах Білорусі вже кілька тижнів. Також кількадесят тисяч осіб підписали петицію проти указу, який неофіційно назвали «декретом про дармоїдів».

Учасники акцій протесту вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.