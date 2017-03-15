Домовленості, яких досягають у Мінську дуже важко, постійно порушуються з боку бойовиків – Моцик

Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, яке заплановане на 15 березня, українська сторона наполягатиме на скасуванні указу російського президента про визнання «документів», виданих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», а також їхнього рішення про так званий «кордон» на лінії розмежування. Пріоритетними темами для української делегації буде припинення вогню та обмін заручниками, розповів Радіо Свобода дипломат, представник України у політичній підгрупі Олександр Моцик.

– Перш за все, це припинення вогню і встановлення перемир’я, так як це записано у мінських домовленостях. На жаль, досі цієї ситуації ми не маємо, російські війська і підтримувані ними бойовики постійно ведуть обстріли українських військових і цивільних об’єктів. Ми бачимо, особливо в районі Авдіївки, що йде процес спеціального нагнітання ситуації вздовж лінії розмежування.

Друге: це звільнення заручників. Іде відверта спекуляція з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків. Ми будемо наполягати з тим, щоби якнайшвидше відбулося звільнення українських заручників, які знаходяться на окупованій частині Донбасу, і друге – на звільненні тих політичних в’язнів, які перебувають на території Росії і ув’язнені незаконно.

– Про яку кількість заручників йдеться, чи є готові списки для обміну?

– Такі списки, звичайно є. Я не хотів би намагатись назвати точну кількість, але, повірте, що такі списки є і робота над цим питанням весь час продовжується. Це для нас абсолютно пріоритетно.

– Керівник Об’єднаного центру зі звільнення полонених при СБУ Юрій Качанов напередодні повідомив, що українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 15 березня, має намір запропонувати механізм звільнення полонених, а саме розділити списки заручників на чотири категорії: тих, які встановлені і дали згоду; осіб, які встановлені і не дали згоду; осіб, які не встановлені, і осіб, які відмовилися від спілкування з представниками ООН. Йдеться про заручників, які утримуються українською стороною. Вам відомо про цей механізм, чи може він бути ефективним?

Одне діло назвати, що є на вашій території такі от заручники. А інше діло, коли до людини приходять, а вона каже – ні, я ніякого відношення не маю до ОРДЛО і їхати туди не хочу. Треба просто розібратися, хто є хто

– Справа в тому, що ті списки, які передані нам з окупованих частин Донбасу, включають багато людей, які очевидно навіть не мають ніякого відношення до обміну заручниками. Є люди, які не хочуть повертатися на територію окремих районів Донецької і Луганської областей, окупованих на сьогодні Росією. Тому треба просто розібратися, щоб була зрозуміла ситуація: чи справді мова йде про заручників, які стали такими в результаті конфлікту, чи мова йде про спекуляції, можливо, про людей, які ніякого відношення до конфлікту не мають, які, можливо, навіть якісь строки тюремного ув’язнення отримали раніше. Тобто, одне діло назвати, що є на вашій території такі от заручники. А інше діло, коли до людини приходять, а вона каже – ні, я ніякого відношення не маю до ОРДЛО і їхати туди не хочу. Треба просто розібратися, хто є хто.

– Щодо безпекових питань. На 7 березня було заплановане розведення сил у районі Станиці Луганської, про яке домовлялися у Мінську під час попередньої зустрічі. Але це розведення сил так і не відбулося (Станиця Луганська – одна із трьох зон безпеки на лінії зіткнення, про які домовилися ще у вересні минулого року, але досі не реалізували – ред.). Чи буде порушуватися знову це питання?

– Звичайно, буде. Це ще одне питання із пріоритетних, оскільки від розведення багато в чому залежить припинення обстрілів. Але знову таки, ми зі сторони бойовиків маємо ситуацію, коли постійно ці домовленості, які досягаються, і досягаються дуже важко, порушуються. Тому, звичайно, що ми будемо працювати далі, щоби розведення продовжувалося.

– Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ не може мати жодних торговельних відносин з «конфіскованими» на Донбасі підприємствами. В економічній підгрупі на попередньому засіданні у Мінську обговорювали питання і торгової блокади окупованих територій, і так званої «націоналізації» бойовиками українських підприємств, які залишилися на неконтрольованій Україною території. Чи порушуватимуться ці питання знову?

– Звичайно. Ми також будемо продовжувати наполягати на скасуванні указу президента Росії, згідно з яким Росія заявила, що буде визнавати документи, видані окремими районами Донецької і Луганської областей. Тому що це чергове зазіхання на суверенітет України. Те ж саме стосується недавнього «указу» так званої «ДНР» про те, що встановлюється лінія так званого, вживу це слово, «державного кордону». По-перше, це робиться не без відома і схвалення з боку Москви, а по-друге, це теж чергове грубе порушення норм міжнародного права. І це черговий крок до того, щоби цей конфлікт був у майбутньому заморожений.

Будемо порушувати питання про те, щоби, відповідно до мінських домовленостей, були виведені іноземні збройні сили з України, а це значить – ​російські війська

Тому всі ці питання ми будемо обговорювати, і аргументувати, і пояснювати, і наполягати, щоби мінські домовленості виконувалися. І, звичайно, будемо порушувати питання про те, щоби, відповідно до мінських домовленостей, були виведені іноземні збройні сили з України, а це значить – російські війська, їхня військова техніка, і всі інші питання, які з цим пов’язані.

– Пане Олександре, в одному зі своїх інтерв’ю Ви заявляли, що нинішня російська влада не хоче виконувати свої зобов’язання стосовно Мінського процесу і тому фактично він є заблокований. Чи є сподівання, що якісь зрушення будуть реальними вже сьогодні?

– Ми будемо працювати з тим, щоб вони були, але це залежить від того, наскільки буде на це воля російської сторони. Тому що російська сторона є стороною конфлікту, хоча вона абсолютно не хоче цього визнавати.