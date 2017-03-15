Вибори в Нідерландах: Вілдерс хоче «Некзиту», Рютте застерігає від хаосу

Брюссель – Вибори, які відбуваються у Нідерландах, для багатьох в Євросоюзі є чимось на кшталт «лакмусового паперу» європейського євроскептицизму й популізму. Відмова нідерландців від єдиної валюти євро, закриття кордонів, вихід Нідерландів зі складу ЄС та заборона міграції й ісламу – такими були обіцянки одного з фаворитів цих виборів – ультранаціоналіста Герта Вілдерса. Йому протистоїть правоцентрист і проєвропеєць Марк Рютте, що домігся консенсусу в країні та ЄС, аби таки ратифікувати угоду з Україною після минулорічної відмови у цьому на референдумі, організованому антиєвропейськими рухами.

На черзі – вибори у Франції, Німеччині та інших державах. Тож вважають, що саме нідерландці нині зададуть тон голосуванням решти європейських виборців.

Дехто його називає «нідерландським Дональдом Трампом». Не лише за схожість зачіски, але за його антиіміграційну риторику. 53-річний Герт Вілдерс має шанси набрати рекордну кількість голосів 13-мільйонного електорату Нідерландів: антисистемні, антиісламські, антиєвропейські та антимедійні заклики його «Партії свободи» знаходять відгук серед багатьох громадян цієї держави, що була біля витоків об’єднаної Європи.

Цей «вітер євроскептицизму» особливо відчутний у невеликих провінційних населених пунктах, зокрема, у відвіданому нами Рукфені, маленькому містечку поблизу бельгійського кордону, що вважається бастіоном Вілдерсової «Партії свободи».

Один із учасників невеликої імпровізованої маніфестації прихильників ідей Герта Вілдерса назвався Бартом, йому 39 років, і він поділяє євроскептицизм цього політика, що пообіцяв у разі перемоги організувати вихід Нідерландів із лав Європейського союзу, як це зробили британці.

«Вибори стануть днем звільнення, бо ми нарешті, так би мовити, заберемо ключі від нашого власного дому. Наразі ці ключі конфісковані Брюсселем, і ми повинні їх повернути», – переконаний він.

Європейський союз у цієї частини населення Нідерландів зазвичай асоціюється із міграційною кризою, а дещо ширше – із необхідністю закрити кордони. Одна з прихильниць Вілдерса, місцева жителька Міранда пояснила, що радикальна позиція щодо біженців у «Партії свободи» якраз і приваблює її найбільше: на її думку, несправедливо те, що біженцям одразу по їхньому приїзду надається медичний захист, помешкання, тим часом як місцеві літні люди змушені заощаджувати роками, щоб отримати такі ж блага. «Ми не хочемо платити іншим», – резюмують жителі Рукфену.

«Голос євроскептицизму»: ЄС – це «антидемократичний проект»

Натомість, тут, у благополучних Нідерландах такі настрої виглядають дещо дивно: ця держава не пережила терористичних актів, на кшталт тих, що були організовані в Бельгії, Франції чи Німеччині. Про те, що найбільшою втратою людських життів було збиття малазійського лайнера над Донбасом російською ракетою – тут воліють не згадувати, а праві популісти звинувачують у смерті майже 200 нідерландців не Росію, яка надала зброю, а Україну, яка не закрила для польотів небо над Донбасом.

Рівень злочинності в Нідерландах постійно знижується, а економіка показує дуже добрі результати, зокрема, завдяки відкритому ринку та експорту. Безробіття в Нідерландах, порівняно з іншими державами, дуже невелике – але й це не стримує зростання євроскептицизму серед людей.

Розчарування у Євросоюзі прогресує і з інших причин. Зокрема, через нещодавній консенсус на рівні ЄС щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною. Ця угода рік тому була відкинута на референдумі, але нині вона все ж отримала всі шанси бути остаточно підтриманою нідерландським парламентом. Нині один із співорганізаторів минулорічного референдуму, переконаний євроскептик Тьєрі Боде нарікає, мовляв, політики, що перебувають при владі, не почули «голосу народу».

«Ми були свідками того, що політики повністю проігнорували результати референдуму, тож ми вирішили створити свою партію «Форум за демократію», щоб в Гаазі впроваджувати амбіційні зміни, – каже він. – Євросоюз – це антидемократичний проект. І якщо ми хочемо зберегти наші демократичні цінності, то Нідерландам цілком необхідно вийти з Європейського союзу».

Звичайно, що цей «голос євроскептицизму» лунає дещо радикально, але, як і гасла Герта Вілдерса, він має чимало прихильників.

Вілдерс хоче заборонити Коран

Сама ж програма згаданої раніше «Партії свободи» далеко не лише антиєвропейська. Насамперед вона передбачає обмеження поширення ісламу в Нідерландах. Наприклад, Герт Вілдерс обіцяє закрити в країні всі мечеті й заборонити Коран, який він за нагоди без вагань порівнює із книгою Адольфа Гітлера Mein Kampf.

«Насправді Коран, наприклад, з огляду на антисемітизм, містить більше антисемітизму, ніж навіть Mein Kampf, книга іншої агресивної тоталітарної ідеології. Тож, я б взагалі, принаймні в Нідерландах, заборонив Коран», – заявляє нідерландський політик.

Характерно, що останні десять років він живе під захистом поліції, останні два роки не ночує вдома, а у безпечних військових казармах. Називаючи «наволоччю» півмільйона марокканців, що живуть у Нідерландах, Вілдерс протягом останніх років утримував пальму першості у політичних рейтингах країни.

Трамп і «Брекзит» похитнули позиції популістів

Однак популярність цього політика-ультрарадикала похитнули недавній «Брекзит» і Дональд Трамп, з яким його часто порівнюють.

З одного боку, хаос адміністрації нового американського президента дещо «протверезив» та насторожив нідерландський електорат. З іншого, британський вихід із ЄС на початку окрилив Герта Вілдерса, але наступні складнощі в реалізації цього кроку змусили нідерландців замислитися. Але не всіх. Скажімо, це не змінило думки Куна, жителя Маастріхта, якого ми зустріли на одній з людних вулиць міста.

«Ми будемо голосувати за Вілдерса. За його допомогою ми зможемо позбутися мігрантів», – попередив він.

За місця в парламенті та створення нового уряду Нідерландів із Вілдерсом бореться аж 27 інших партій, серед яких найвпливовіша – правоцентристська «Народна партія за свободу й демократію» нинішнього прем’єра Марка Рютте. Сам Рютте має чималі шанси залишитися у кріслі прем’єра, особливо нині, на тлі дипломатичного протистояння Нідерландів із Туреччиною. Як пояснюють оглядачі, в часи великих криз люди хочуть, аби країною керували перевірені особи, яким довіряють, а не ті, хто проводить свій час, надсилаючи твіти зі своєї канапи, маючи на увазі Вілдерса.

Financial Times досліджує вплив соціальних мереж Twitter і Facebook на вибори в Нідерландах:

Рютте закликає «вдарити по нерозумному виду популізму»

Згідно з прогнозами, Рютте може вийти переможцем, але набирає менше голосів, порівняно із минулими виборами.

На останніх дебатах зі своїм основним опонентом Вілдерсом Марк Рютте застеріг від хаосу, який може спричинити прихід до влади євроскептиків та популістів, але, як і інші політики, навідріз відмовився від можливого створення з ними нової урядової коаліції:

«Я справді вірю, що існує реальний ризик того, що 16 березня ми прокинемось в цій країні і Герт Вілдерс буде на чолі партії, що здобула найбільше голосів. Це надішле сигнал решті світу. Звичайно, є питання – чи він зможе сформувати уряд? Моя партія, звісно, не буде працювати з ним у новому уряді», – сказав Рютте, водночас закликаючи громадян прийти на вибори, бо це можливість «вдарити по цьому нерозумному виду популізму».

«Популізм відступає»

Тож, під знаком питання залишається те, яку підтримку виборців Нідерландів матимуть традиційні партії. Однак представники центристських політичних течій держав ЄС сподіваються на те, що виборці таки «не попадуться на гачок» популістів, а здоровий глузд переможе.

Крістіан Керн, канцлер Австрії, де на останніх виборах президента не підтримали кандидата від націоналістів та євроскептиків, заявив, що глибоко переконаний, що так само станеться і в Нідерландах, Франції та, пізніше цього року, в Німеччині, де теж очікуються вибори.

«Я цілком переконаний, що саме так і станеться. Популізм відступає, це видно і в Нідерландах, і у Франції. Тож я налаштований оптимістично, що проєвропейські сили врешті-решт переможуть».

«Популізм на підйомі? Цифри цього разу свідчать не на користь Вілдерса»

Тим часом, з огляду на небувало велику кількість невеликих партій, представлених на виборах, вочевидь, подальший політичний пейзаж Нідерландів буде дуже подрібнений. Це означає, що створення нового уряду може стати тривалою та складною проблемою наступних місяців.

Характерно те, що вибори у Нідерландах були організовані по-старому, тобто, після тривалих років електронного голосування, нідерландці повернулися до використання паперових бюлетенів. Підрахунки вестимуться вручну, комп’ютери, які використовуються для внесення даних, повинні бути від’єднані від інтернет-мережі. Причина: побоювання піратських кібервтручань у нідерландську виборчу систему, зокрема, «оркестрованих» Росією.