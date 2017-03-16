Хто виграє від посилення торговельних зв’язків Росії на Донбасі?

Київ – Вугілля із непідконтрольних Україні територій Донбасу експортується в Росію, заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент України Петро Порошенко перед тим, як та тимчасово припинила переміщення товарів через лінію розмежування. Речник російського президента Дмитро Пєсков, однак, у коментарі російським медіа зазначив, що не має інформації про такі поставки. Тим часом, вже з’явилась інформація, також непідтверджена, про ймовірні поставки російської метаталургійної продукції угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

Першим про відправку «пробної» партії 95 вагонів вугілля із непідконтрольних Україні територій Донбасу в Росію заявив лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко у вівторок. Потім це під час свого виступу на засіданні РНБО згадував президент України Петро Порошенко.

Між тим, у «РБК» з’явився матеріал про нібито зустріч керівника уряду Росії Дмитра Козака із представниками російських холдингів «Металлоинвест» і «Северсталь» для обговорення постачання залізної руди на підприємства Донбасу, і ті начебто погодились почати таку співпрацю.

В «Северстали» і «Металлоинвесте» це заперечили.

Пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі «РИА Новости» також заперечив наявність таких домовленостей із російськими металургійними холдингами, а щодо поставок вугілля в Росію зазначив, що не має такої інформації. Водночас, на запитання, чи підтримала б Росія такі кроки з боку угруповань «ДНР» і «ЛНР», він відповів: «Ви знаєте, що Кремль із гуманітарних міркувань докладає зусиль для того, щоб полегшити ситуацію і страждання людей, які перебувають у заблокованому регіоні України, відрізаних від життя у всіх сенсах».

Якщо не береш ти – беруть тебе – Розенблат

Сьогодні триває інтеграція угруповань «ЛНР» і «ДНР» у Російську Федерацію, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва депутат від «Блоку Петра Порошенка» Борислав Розенблат. За його словами, така риторика від ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького звучить від початку конфлікту, а Київ, зі свого боку, не демонструє рішучості цьому зашкодити.

«Я вважаю, що Україна сама робить усе для того, щоб від’єднати від себе ці окуповані території. Але, на жаль, у нас немає іншого виходу, тому що воєнним шляхом ми цього не можемо зробити – звільнити цю територію від цих угруповань. По-друге, ми не маємо на сьогодні мирного плану ніякого, як повернути ці території. Тому, на жаль, якщо не береш ти – беруть тебе», – говорить депутат.

Колишній перший заступник голови Донецької адміністрації Андрій Ніколаєнко, тим часом, напередодні в ефірі програми «Ваша свобода» зазначив, що зараз посилюється співпраця в енергетичній сфері з Росією і решти України, підконтрольної Києву.

«Якщо подивитись на баланс торгівлі з Росією, в тому числі – енергетичним вугіллям, про що зараз багато розмов, то за січень-лютий, поки відбувалась блокада, зросли поставки з Росії. І сьогодні четверту частину, взагалі, протягом року ми купували енергетичного вугілля з Росії», – сказав Ніколаєнко.

І він висловив думку про те, що у випадку постачання вугілля із Донецького басейну в Росію, українські підприємства будуть купувати там своє ж, українське вугілля.

Вугілля з «ДНР» як «менший збиток» – Жаліло

Інтеграція угруповань «ДНР» і «ЛНР» в Росію неможлива, вважає експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло.

«Можливо, просто збільшення поставок тих чи інших товарів, особливо – сировини, на територію Росії, але і в цьому, в принципі, є достатній сумнів, тому що для російських масштабів, для російської економіки, скажімо, та ж якість вугільної сировини, яка видобувається на Донбасі, не є економічно вигідною, у них є набагато ефективніші басейни. Тому особисто у мене є сумнів щодо налагодження такої стійкої взаємовигідної співпраці. Але те, що подібні кроки робитимуться, думаю: однозначно так, тому що взагалі територія самопроголошених цих так званих «республік» – дуже обтяжлива вже сьогодні для російської економіки, і вони намагатимуться отримати від цього хоч якусь компенсацію – якщо і в збиток собі, то в менший збиток».

Російський політичний діяч, колишній міністр економіки Андрій Нечаєв, тим часом, в коментарі Радіо Свобода зазначив, що про це потрібно говорити в контексті кожного конкретного підприємства, яке може теоретично співпрацювати із непідконтрольними Україні територіями, однак якоїсь інформації про фактичний початок такої співпраці у нього немає.

Україна може втратити 3 мільярди доларів експорту – Охріменко

Президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко, тим часом, прогнозує у випадку посилення співпраці з Росією окремих районів Донецької і Луганської областей для української економіки великі збитки.

«Більш-менш чітко ми зможемо сказати, що втратила економіка України після захоплення сепаратистами територій тільки по результатах 2017 року. Є великий ризик, що ВВП України за результатами 2017 року може впасти на 4-5% якраз за рахунок втрати частини території. Якщо звернутись до слів керівництва країни, то якщо пам’ятаєте, вони казали, що фактично, незважаючи на конфлікт, вугілля поставляли із території АТО. Чітко не зрозуміло, скільки. Можлива втрата експорту буде 2,5–3 мільярди доларів. Це велика втрата, я вам одразу говорю», – каже він.

Дотаційні шахти тягнули Україну назад багато років – Харченко

З іншого боку, рішення РНБО про призупинення переміщення товарів через лінію розмежування і – як можливий наслідок – посилення торговельних зв’язків між непідконтрольними територіями і Росією, може позитивно вплинути на українську енергетичну безпеку, вважає керівник «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко.

«Поки ми залежимо від поставок вугілля з окупованої території, то кожного дня Росія має «краник», щоб закрити таку можливість – і ми автоматично маємо ті проблеми, які отримали з часу початку блокади. З точки зору економіки, для України – це тільки можливість. Без цієї застарілої купи металу, яка тягнула Україну назад багато років, держава має набагато кращі шанси на зростання. Інша справа – що ситуація потребує подальшого політичного рішення», – зауважує він.

Що ж до можливої вигоди для Росії від посилення такої співпраці, то тут, на думку експерта, її також немає.

«Справа в тому, що Росія набагато раніше за Україну провела реформу вугільної галузі. І реформа ця призвела до закриття великої кількості шахт, і більша частини шахт зі складними умовами видобутку – а саме такі шахти залишилися на Донбасі – фактично закрилися через економічну недоцільність їхнього існування. І я абсолютно упевнений, що ніяка Росія не буде утримувати шахтарів, і їхня доля дуже проста: або Росія домовиться, щоб Україна викуповувала це вугілля, як це було до останнього часу, і буде від себе поставляти паливо в Україну – що було б шаленою помилкою з боку української влади, або шахти будуть закриті швидко і жорстко», – каже Харченко.

Після початку блокування у січні залізничних перевезень через лінію розмежування з боку ініціативної групи, серед якої були й українські депутати, ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

У середу компанії Ріната Ахметова ДТЕК і «Метінвест» заявили про повну втрату контролю над своїми підприємствами на непідконтрольній Києву території Донбасу.