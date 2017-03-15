Українським олігархам на окупованому Донбасі живеться непогано – Фурманюк

Гості передачі «Ваша Свобода»: Андрій Ніколаєнко, перший заступник голови Донецької ОДА (березень-вересень 2014 року); Артем Фурманюк, журналіст; Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій компанії СКМ.

Сьогодні всі шляхи на окупований Донбас мають бути перекриті силовиками України. Це анонсував після засідання РНБО секретар Ради Олександр Турчинов. Причина такого рішення – ескалація агресії Росії та захоплення українських підприємств бойовиками. «Україна втратила підприємства завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів», – сказав під час виступу на засіданні РНБО президент Петро Порошенко. Попередня вартість відібраних активів, за даними глави держави, мільярди доларів. Компанія ДTEK, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, вже заявила про втрату контролю над активами «ДТЕК Енерго» на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

​

Олександр Лащенко: Пане Ніколаєнко, реально перекрити всі шляхи і залишити лише «гуманітарний коридор» з окупованою територією?

Відбувалася блокада – зросло постачання з Росії! Перші два місяці цього року 70% вугілля з Російської Федерації

​Андрій Ніколаєнко: Фізично реально. Організація – не бачу жодних проблем. Але не бачу логіки. Чому тоді не виходимо системно з пропозицією блокувати торгівлю з Російською Федерацією, яку вважають агресором? Торгівля, у тому числі енергетичним вугіллям, за січень-лютий, поки відбувалася блокада – зросло постачання з Росії! Четверту частину протягом минулого року купували енергетичне вугілля з Росії. За перші два місяці цього року 70% вугілля з Російської Федерації. Зараз його завезуть туди, а продадуть Україні російські компанії.

Рішення РНБО – повний параліч влади. Учора набуло сили рішення Кабміну про порядок переміщення стратегічних товарів, яке було ухвалене ще два тижні тому, сьогодні – інше рішення РНБО. У рішенні РНБО записано: Кабміну (на третій рік війни!) розглянути і вивчити економічні наслідки блокади і «націоналізації». Таке рішення мало бути ухвалене на другий день війни! Як смажений півень не клюне – у нас абсолютно та ситуація.

– За інформацією російського «РБК», уряд Росії попросив російських олігархів «допомогти Донбасу». Як це все оцінювати?

На підприємство заходять бойовики з автоматами і на прохідній сидять – от і все «зовнішнє управління»

​Артем Фурманюк (переклад): У «нормативній базі» «ДНР» самого поняття «націоналізація» немає. А менеджмент лишився СКМівський на підприємствах. Як робочий день на підприємстві починається, заходять бойовики з автоматами і на прохідній сидять – от по суті і все «зовнішнє управління». Єдине, що питання про відрахування стоятиме, які конкретно суми відраховуватимуся і кому. У «ДНР» це називають «податками».

– Кому зараз платять ці підприємства? Бойовики заявляли, що «націоналізували» 43 підприємства.

Артем Фурманюк: Вони туди ж зарахували і стадіони. Нагадаю, що наприкінці 2015-го застрелили одного з соратників по 1990-х Ахметова Михайла Ляшка в окупованому Криму. За моєю інформацією, застрелили, тому, що відраховував зі своєї фабрики, зокрема тютюнової, яка переганяла контрафакт на територію України, немалі суми. Але їм цього не вистачало.

– Пані Ємченко, справді, втрачає Рінат Ахметов після цих подій чи особливих втрат немає насправді?

На непідконтрольних територіях до втрати контролю над ДТЕК працювало більше ніж 50 тисяч людей. ДТЕК – це 36 тисяч. Можете порахувати, скільки людей випало з української обойми

​Наталія Ємченко (переклад): Ми сьогодні зробили заяву, що ДТЕК повністю втратив контроль над усіма активами на непідконтрольній території. На непідконтрольних територіях до втрати контролю над ДТЕК працювало більше ніж 50 тисяч людей. ДТЕК – це 36 тисяч. Можете порахувати, скільки людей випало з української обойми. Це не тільки люди, а зарплати, податки.

Будемо захищати права власності на підприємства на непідконтрольних територіях, які не контролюємо, у судах, у тому числі міжнародних

Ми працювали і працюємо тільки в рамках правового поля України. Як тільки втрачається така можливість, роботи на непідконтрольних територіях зупиняємо. Будемо захищати права власності на підприємства на непідконтрольних територіях, які не контролюємо, у судах, у тому числі міжнародних.

Через блокаду на підприємства, які належать СКМ, надходили спеціальні марки вугілля з Росії, щоб там печі не потухли

​Артем Фурманюк: Через блокаду спеціальні марки вугілля не надходили на підприємства, які належать СКМ – на Макіївський коксохім і Ясинуватський коксохім. Туди надходили спеціальні марки вугілля з Росії, щоб там печі не потухли.

Українським олігархам там живеться непогано

Прес-служба СКМ по ДТЕК не раз озвучувала, що весь бізнес на непідконтрольних територіях давно збитковий. Біля трьох збагачувальних фабрик в 2016-у СКМ продала. Одна з них, «Колосниківська» (сума фігурувала в розмірі 3 мільйонів), була продана людині, яка підконтрольна іншому українському олігарху. Це ще раз свідчить, що українським олігархам там живеться непогано.

– Пане Ніколаєнко, нічого не заважає панам Ахметову, Новинському, бізнес-партнеру Ріната Леонідовича, іншим?

Люди в українському Донбасі працювали на підприємствах. А сьогодні є загроза, що через розрив виробничого ланцюга, втратять роботу

​Андрій Ніколаєнко (переклад): Порошенко сказав правильні речі, ніхто не розуміє, у що це насправді виллється. Питання не в заробітку на конкретному підприємстві, яке знаходиться там або на цій території, а у виробничому ланцюгу. Люди в українському Донбасі працювали на підприємствах. А сьогодні є загроза, що через розрив виробничого ланцюга, втратять роботу. Це ключове питання. Ми вважаємо їх громадянами України.

Плюс блокади – проявила корупційні зв’язки, які діюча влада має з тими, кого критикує, і, критикуючи кого, прийшла до влади

Повинні мати можливість повернутися не на випалену землю, а на максимально збережену. Єдиний плюс блокади на даний момент – проявила корупційні і інші зв’язки, які діюча влада має з тими, кого критикує, і, критикуючи кого, прийшла до влади.

Міф, що блокада сильно впливає. Якби «донбаська економіка» мала хоч якусь можливість переорієнтуватися на Росію, то вже давно перехід на ці рейки відбувся

​Артем Фурманюк: Я хотів би розвінчати міф, що блокада сильно впливає на процеси там. Все це фікція. Якби «донбаська економіка» мала хоч якусь можливість переорієнтуватися на Росію, то вже давно перехід на ці рейки відбувся. Це їм невигідно. По-перше, це не робиться у такі стислі терміни. Російські коксохімічні металургійні ринки самі перебувають у складному становищі з реалізацією товару.

Що розповідає Порошенко з телеекрану – насправді це сили, які йому підпорядковані і були зацікавлені у блокаді. Тому що трясуть Ахметова на українській території. Створюється новий енергохолдинг під олігархічний клан Порошенка. Це все спектакль – блокада. Неконтрольовані процеси почалися. Так само, як із «русской весной», яку заварив багато в чому Ахметов і місцевий олігархат, а тепер розводять руками.

– Панове, чим це все може завершитися?

Все закінчиться перезавантаженням влади впродовж року: і президента, і парламенту

Артем Фурманюк: Будуть розганяти. Справа в тому, що в мережі вже опублікований документ, указ Аброськіна, що до 20 березня. Там всі реквізити присутні.

​Андрій Ніколаєнко: Все закінчиться перезавантаженням влади, сподіваюся, що у демократичний спосіб впродовж цього року, включаючи і президента, і парламент. Якщо ситуація далі загострюватиметься, буде третій Майдан, який закінчиться, можливо, взагалі сербським сценарієм.

​