Кожному по блокаді. Перемагають усі

Імпровізована блокада Донбасу сьогодні перейшла з рук активістів та окремих політиків до держави. Президенту Петрові Порошенку закидають гру на боці олігарха Ріната Ахметова, а за Юлією Тимошенко побачили підтримку Ігоря Коломойського.

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«Негативний ефект блокади для всієї України абсолютно очевидний, але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна» – ці слова сказав президент Петро Порошенко перед тим, як запропонувати Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією.

Згідно з заявою Олександра Турчинова, перекриття транспортних шляхів у напрямку ОРДЛО не стосується гуманітарних вантажів і цивільного автотранспорту. Обмеження скасують після того, як угруповання «ДНР» і «ЛНР» повернуть під українську юрисдикцію захоплені підприємства, а також виконають перший та другий пункти Мінських угод (вони стосуються припинення вогню та відведення військової техніки). У штабі блокади торгівлі з окупантами схвалили такий крок влади: мовляв, краще пізно, ніж ніколи.

Порошенко «розніс блокувальників, не добираючи слів, фактично, запропонував цю саму блокаду… я давно не бачив таких цікавих та оригінальних взірців макіавелізму», зазначив політичний експерт Петро Олещук у Facebook.

А волонтер Родіон Шовкошитний у соцмережі нагадав: не так давно він передбачав, що у влади був єдиний вихід – очолити блокаду.

«Порядок» дає змогу владі відповідати майже на всі незручні питання, окрім саме руху товарів, і навіть відсилати блокадників до централізованого контролю за переміщенням. За їхньої відмови приєднатися до контролю в запропонованому державою форматі блокадники будуть поступово змарганалізовуватися в інфопросторі», – написав він.

Політичний оглядач Кирило Сазонов, спілкуючись із Радіо Свобода, наголосив: у перемоги завжди багато батьків.

Порошенко плюс Ахметов

Юлія Тимошенко під час прес-конференції у Києві звинуватила українську владу у зароблянні на війні «разом із окупантами». Вона закинула президенту та РНБО, що серед умов скасування блокади опинилося повернення захоплених підприємств, тоді як активісти й волонтери вимагали звільнити військовополонених.

Вони борються за свій тіньовий бізнес на війні

«Рада національної безпеки і оборони України на чолі з президентом України (поставили вимоги – ред.) повернути підприємства, які «нібито» віджаті окупантами. Тобто реально вони борються за свій тіньовий бізнес на війні, за свої тіньові прибутки на смертях українців», – сказала лідерка ВО «Батьківщина».

«Президент за блокаду не до деокупації, а поки Росія не поверне Ахметову підприємства на непідконтрольній території», – зазначив у соцмережі лідер партії «Демальянс» Василь Гацько.

Оглядач «Економічної правди» Олександр Мойсеєнко пояснив у коментарі Радіо Свобода, що стосунки Ріната Ахметова з президентом зараз «досить добрі». За його словами, на користь цього свідчить «поведінка» медіа-активів, зокрема телеканалів Ахметова.

«Певні зв’язки можуть бути і за посередництвом облігацій компанії ДТЕК. Перед введенням формули «Роттердам+» вона, мабуть, була у переддефолтному стані, і облігації скуповувала компанія, наближена до Петра Порошенка – ICU, після чого вони виросли на 40%», – зазначив Мойсеєнко. Також він нагадав, що донедавна були спроби відколоти від «Опоблоку» депутатів, яких контролював Ахметов, щоб на цій базі відстоювати інтереси президента.

Згідно із повідомленням DTEK Energy Group на сайті Ірландської фондової біржі, станом на 15 березня усі розташовані на неконтрольованих урядом територіях активи «ДТЕК Енерго» були вилучені угрупуваннями «ДНР» та «ЛНР».

Тимошенко плюс Коломойський

Ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республіканцям, але й «Самопомочі», «Батьківщині»

Ані Петро Порошенко, ані Рінат Ахметов цих обвинувачень не коментували, однак під час ранкового виступу в РНБО президент запевнив, що ВО «Батьківщина» понесе відповідальність за наслідки попередньої блокади.

«Те, що дії наших блокадників влетять Україні в копієчку, це очевидно… І ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним «республіканцям», але й «Самопомочі», «Батьківщині» та іншим зачинщикам та промоутерам блокади», – сказав президент України.

Пізніше народний депутат від Блоку Петра Порошенка Володимир Ар’єв опублікував інформацію про те, що керівник медіа-кампанії Тимошенко Олександр Абдулін нещодавно літав у Женеву, звідки повернувся чартером MPRVT разом із партнером Коломойського Ігорем Палицею.

«Інформація про координацію команди Тимошенко з групою Фірташа-Льовочкіна та наданням їхніх медіа-майданчиків (як вже було з «Інтером») для розкрутки ЮВТ доповнилася новими даними і новим олігархом, з яким у неї раніше була війна», – підсумував Ар’єв.

Політолог Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода припустив, що союз із Коломойським може бути дуже імовірним. На користь співпраці свідчить і «розхвалювання» Тимошенко на каналах Коломойського – щось, чого раніше не було, запевнив він.

За словами експерта, олігарх останнім часом багато втратив внаслідок дій влади – «Приватбанк», контроль над нафтовими активами, прибутки від авіабізнесу внаслідок запуску лоукостів. Тимошенко хоче повернутися до влади будь-якою ціною, навіть ціною союзу із колишнім ворогом, а Коломойський готовий інвестувати у будь-який політичний проект, який допоможе помститися за втрату олігархічної монополії, вважає Палій.

Тимошенко під час прес-конференції порадила журналістам адресувати запитання самому Абдуліну, а Коломойський цієї інформації не коментував.

Громадяни плюс КПВВ

Влада перекреслила плани Кремля нав’язати пряму співпрацю із сепаратистами, особливий статус Донбасу з народною міліцією і тотальною амністією

Завдяки блокаді влада перекреслила плани Кремля нав’язати пряму співпрацю із угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», особливий статус Донбасу з народною міліцією і тотальною амністією, впевнений політичний оглядач Кирило Сазонов.

За його словами, Кремль давно був би радий спекатися окупованих територій, щоб перестати їх утримувати і звільнитися від санкцій, однак у Москві хочуть грати за власними правилами. У кращому разі завдяки таким діям, як і рішення РНБО, Донбас повернеться під контроль України вже через два роки, вважає Сазонов; у гіршому – буде другим Придністров’ям.

Як тільки вони закриють цю територію від контролю обурених громадян, контрабанда буде йти під «кришуванням» силовиків

А от політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що Петро Порошенко не забезпечить «справжньої блокади» – за його словами, це буде лише імітацією. Більше того, ветеранів та активістів просто хочуть не допустити до прифронтової зони, вважає він.

«Як тільки вони закриють цю територію від контролю обурених громадян, контрабанда і торгівля з окупантами буде йти у таємному режимі під «кришуванням» силовиків», – написав Гайдай у Facebook.

Після обмеження всього вантажного руху бойовики відправлятимуть вугілля із захоплених шахт «на підктонтрольні компанії Курченка чи путінських посіпак в Росію», – побоюється народний депутат Остап Єднак. Він вважає, що там знайдуть логістичні маршрути в обхід українських заборон, щоб реекспортувати вугілля українським компаніям – але вже за валюту.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уточнив, що блокування доріг у напрямку окупованих територій не стосуватиметься особистого автотранспорту та особистого майна. Керівник громадської організації «Фундація 101», яка займається моніторингом ситуації на контрольних пунктах в'їзду та виїзду, Юрій Богданович підтвердив Радіо Свобода, що громадяни продовжують перетинати лінію розмежування, як і раніше.

Волонтерська організація «Донбас SOS» опублікувала інформацію про те, що всі КПВВ продовжують пропускати автомобілі та пішоходів у звичайному режимі, а скарг із блокпостів на гарячу лінію поки не надходило.