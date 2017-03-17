Логістичний центр на КПВВ «Майорськ», що на Донеччині, закрився. Це пов’язано із забороною Ради нацбезпеки і оборони України на вантажні перевезення на транспортному сполученні з непідконтрольними Україні територіями. Разом з тим прикордонники фіксують значне збільшення людей, що перетинають лінію розмежування в обидві сторони. Автомобільна черга в бік окупованої Горлівки у п'ятницю сягнула одного кілометра. У зворотному напрямку автомобілів набагато більше. Водії кажуть, що на пунктах пропуску в ОРДЛО процвітає хаос і корупція. На українських КПВВ тим часом встановлюють додаткові модулі для паспортного контролю.