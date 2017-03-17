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17 Березень 2017, Київ 20:52
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Логістичний центр у Майорську закрили – виконують рішення РНБО (відео)

Логістичний центр у Майорську закрили – виконують рішення РНБО (відео)
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Логістичний центр на КПВВ «Майорськ», що на Донеччині, закрився. Це пов’язано із забороною Ради нацбезпеки і оборони України на вантажні перевезення на транспортному сполученні з непідконтрольними Україні територіями. Разом з тим прикордонники фіксують значне збільшення людей, що перетинають лінію розмежування в обидві сторони. Автомобільна черга в бік окупованої Горлівки у п'ятницю сягнула одного кілометра. У зворотному напрямку автомобілів набагато більше. Водії кажуть, що на пунктах пропуску в ОРДЛО процвітає хаос і корупція. На українських КПВВ тим часом встановлюють додаткові модулі для паспортного контролю.

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