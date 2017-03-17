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КПВВ «Майорское» по-прежнему пропускает людей с обеих сторон. А вот логистический центр на пункте пропуска закрыли. Однако пересекающих пункт въезда-выезда сейчас стало даже больше, говорят пограничники. Здесь пропускают более 8 тысяч человек в день. Причем в основном это – не автомобилисты, а пассажиры автобусов и маршруток.

КПВВ «Майорское» остается одним из наиболее загруженных вдоль всей линии разграничения. Водители говорят, что прогнозировать, сколько простоишь в очереди, невозможно.

«Когда как. Все зависит от наплыва транспорта. От этого всего, а так, как обычно», – рассказывает житель Горловки Валентин.

Люди говорят, что больше всего проблем на пунктах пропуска со стороны, неподконтрольной Киеву. Огромные очереди, беспорядок и коррупция – там обычное явление.

«Очень сложно проходить «ДНР». Там настолько все коррумпировано. Взятки. Можно и к вечеру, и двое суток там проторчать», – жалуется житель Донецка Сергей.

Украинские КПВВ проходят в пределах двух-трех часов, говорят люди. В обе стороны очереди примерно одинаковые. За день пропускают более 8 тысяч человек. Чтобы уменьшить очереди, пограничники устанавливают четыре дополнительных вагончика.

Это увеличит количество контрольных мест и ускорит процедуру оформления. При этом 17 марта здесь закрыли логистический центр. Однако большинство опрошенных пенсионеров, пересекающих линию разграничения, о нем даже не знали.

«А мы даже не знаем, что это такое. Ну, мы видим центр логистический, а что это такое, мы не знаем», – говорят старики.

Пограничники говорят, что причиной закрытия логистического центра стало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении грузового сообщения с неподконтрольными территориями.

В последнее время мы наблюдаем значительное увеличение пассажиро-транспортного потока в КПВВ

«В связи с решением СНБО о временном прекращении грузовых перевозок, временно приостановлено работу логистического центра. Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, контрольно-проверочные операции продолжают проводиться на основании временного порядка контроля за перемещением людей и транспортных средств через линию разграничения. Но в последнее время мы наблюдаем значительное увеличение пассажиро-транспортного потока в КПВВ», – рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

Но не все пункты пропуска работают в обычном режиме. Волонтерская группа «Донбасс SOS» сообщает на своей странице в социальной сети о том, что на КПВВ «Новотроицкое» фискальная служба второй день отказывается пропустить на подконтрольную Киеву территорию трех граждан Украины, среди которых – 87-летний ветеран Второй мировой войны с личными вещами. В пресс-службе ведомства об этой ситуации не знают.

На КПВВ в Майорске такой проблемы не замечено. Пограничники говорят, что проводят только паспортный контроль, а грузы проверяет спецподразделение фискальной службы «Фантом». Но пока здесь не остановили никого.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)