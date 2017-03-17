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Дворники, врачи и водители муниципального транспорта – таков основной спрос на профессии в оккупированном боевиками Донецке. На фоне мизерных зарплат медиков и учителей в группировке «ДНР» по-прежнему остаётся одной из самых популярных работа в незаконных вооруженных формированиях. Какие зарплаты сегодня в Донецке, и где наиболее выгодные условия труда – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

За последние 6 месяцев заработные платы, предлагаемые центром занятости группировки «ДНР» соискателям, возросли на 15-20 процентов.

Медики – одна из наиболее востребуемых специальностей в группировке «ДНР», так как отток кадров здесь стабилен

Если посмотреть на наиболее распространённые позиции, которые предлагают в Донецке официально, можно увидеть следующую картину. Медики – одна из наиболее востребуемых специальностей в группировке «ДНР», так как отток кадров здесь стабилен. Речь, в первую очередь, идёт о районных поликлиниках, где медсёстры, а также врачи-терапевты всё чаще увольняются из-за увеличения «бумажной» работы и небольшого оклада. Центр занятости предлагает средний оклад врачу в районе 4500 рублей или 2200 гривен. Это касается вакансий онколога, нарколога, врача по функциональной диагностике. Наибольшая зарплата здесь у врача скорой помощи – 9200 рублей, или 4300 гривен. Примечательно, что по вакансии «дворник» в Донецке открыто целых 36 позиций с зарплатой в 3500 рублей – около 1600 гривен. Что всего на тысячу рублей меньше средней зарплаты врача в группировке «ДНР».

Учителя и преподаватели могут найти себя на донецком рынке труда за 4500 рублей, или 2100 гривен. Правда, спрос на них значительно уменьшился в самом Донецке – и возрос в таких небольших городах, как Харцызск, где географию часто приходится вести математикам. Однако есть спрос и на более высокооплачиваемую работу. Например, водитель трамвая в Донецке получит 10 тысяч рублей – чуть менее 5 тысяч гривен, а водитель троллейбуса – 8900, или около 4200 гривен. В крупных торговых сетях зарплата уже на порядок выше. Так, в бывшем «Варусе», который теперь носит название «Парус», квалифицированному бухгалтеру предлагают 13 тысяч рублей, или более 6 тысяч гривен. Тогда как у кассира торгового зала зарплата будет 7000 рублей, или в районе 3400 гривен. А вот у кассира так называемого «Центрального республиканского банка», на место которого открыто только в Донецке 10 вакансий, ставка составит 10 тысяч рублей, или чуть меньше 5 тысяч гривен.

Появились в Донецке и объявления, свойственные городу до военных действий. Это абстрактные «требуются активные и коммуникабельные сотрудники» или «офисная работа» без опыта работы. Позвонив по номеру, вы получите приглашение прийти на собеседование для работы в сфере продаж. Детали обещают уточнить уже на месте. По сути, речь идёт о торговых представителях и сетевом маркетинге, который в группировке «ДНР» лишь начинает возрождаться. Есть и другие объявления, когда предприниматель регистрирует ремонтную компанию, набирает персонал через тот же центр занятости (как правило – грузчиков и слесарей) и предлагает свои услуги населению в виде объявления «муж на час». Здесь речь идёт о сантехнических работах, ремонтах квартир или перевозке грузов.

В последнее время можно найти себя и в культурной сфере

В последнее время можно найти себя и в культурной сфере. В донецких театрах и филармонии есть спрос как на гардеробщиков с окладом в 6 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен), так и на костюмеров и даже промоутеров, зарплата которых варьируется от 8 до 10 тысяч рублей.

Не стоит забывать и том, что одной из наиболее распространённых «профессий» остаётся работа в незаконных вооруженных формированиях. Рядовому боевику, подписавшему контракт, буду платить 15 тысяч рублей, или чуть более 7 тысяч гривен.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)