Британська спецслужба каже, що Трампа не підслуховували

Британська розвідувальна агенція GCHQ (Government Communications Headquarters – Центр урядового зв’язку, що відповідає за збір та аналіз інформації з електронних джерел і за кібербезпеку) вдалася до незвичайного кроку, оприлюднивши заяву для преси, щоб заперечити звинувачення про підслуховування Дональда Трампа під час президентської передвиборчої кампанії у США.

Напередодні керівники сенатського комітету США з питань розвідки від Республіканської і Демократичної партій заявили, що не знайшли доказів, які підтверджували б заяви президента Трампа.

Британська телерадіомовна корпорація повідомляє про заяву і цитує анонімного речника GCHQ, який назвав звинувачення нісенітницями, на які не треба звертати увагу.

Раніше агенція Reuters цитувала неназваного представника спецслужби, який підкреслював, що GCHQ «може збирати інформацію лише в інтересах національної безпеки» і що «американські вибори однозначно не підпадають під цей критерій». Він додав, що GCHQ «може проводити розвідувальні операції лише там, де це дозволяє закон США і Великої Британії».

Оглядачі у Лондоні кажуть, що зазвичай агенція не реагує на повідомлення про свою роботу, ніколи не підтверджуючи і не заперечуючи будь-яких дій.

Агенція вдалася до незвичайного кроку після того, як прес-секретар Білого дому Шон Спайсер послався на звинувачення, які вперше з’явилися минулого тижня на американському телеканалі Fox News.

«Нещодавні твердження коментатора, судді Ендрю Наполітано, про те, що GCHQ просили перехоплювати комунікації тодішнього новообраного президента – нісенітниці. Вони абсолютно безглузді і їх треба ігнорувати», – мовиться у заяві.

Наполітано, який аналізує юридичні питання на телеканалі Fox News, у розмові в ефірі заявив, що три джерела з розвідувальних кіл підтвердили йому, що буцімто адміністрація Обами використовувала GCHQ, щоб стежити за Трампом, аби не залучати американські агенції.

Шон Спайсер послався на звинувачення Наполітано у відповідь на вимоги преси подати докази заяв президента про те, що Обама віддав наказ прослуховувати телефони Дональда Трампа.

Британська преса припускає, що GCHQ вдалася до категоричного заперечення, зокрема, тому, що скандальні звинувачення можуть серйозно зашкодити традиційно тісній співпраці британських та американських спецслужб.

У скупих поясненнях про свою роботу агенція GCHQ наголошує: «Ми працюємо з нашими партнерами в Об’єднаному Королівстві і з союзниками по усьому світу, у постійних пошуках нових і кращих способів долати глобальні загрози, які постійно змінюються. Співпраця є основою нашого успіху».

Британська газета Guardian цитує лідера парламентської фракції Ліберальних демократів у Лондоні, зі словами, що «Трамп підриває життєво важливе британсько-американське партнерство у галузі безпеки, щоб покрити його власний сором».

Початком політичного шторму стало повідомлення президента Трампа у Twitter на початку березня, у яких він звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефонів і назвав попередника «поганим (або хворим)».

Під тиском запитань прес-секретар Білого дому Шон Спайсер пообіцяв, що «дуже скоро» адміністрація подасть докази звинувачень.