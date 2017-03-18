Грошова застава Насірова у гречці, безпілотниках, пенсіях і бюджетах міст

За відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова дружина внесла заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Походження цих грошей зараз перевіряє НАБУ. Сума виглядає для пересічного українця якщо не астрономічною, то точно вражаючою. Тож як обрахувати 100 мільйонів гривень у зрозумілих для всіх речах: пенсіях, безпілотниках, бюджетах міст, потребах дитячих будинків?

«Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили, і знайшли цю шалену суму», – сказав Роман Насіров про заставу у 100 мільйонів гривень, коли вийшов із Лук’янівського СІЗО.

Головного фіскала країни, підозрюваного у перевищенні службових повноважень на 2 мільярди гривень, відправили під варту у ніч на 7 березня. У Міністерстві юстиції коментували, що підозрюваний був у СІЗО на загальних умовах у чотиримісній камері. Коли він прибув, в камері перебувала одна людина, заявляли у відомстві. До Насірова мали доступ медики, які про погіршення його стану здоров’я не повідомляли.

На десятий день утримання дружина внесла за нього 100 мільйонів гривень. Хоча раніше адвокати Насірова говорили, що не планують цього, та й родина таких грошей не має.

Вдягнувши електронний браслет, головний фіскал країни поїхав додому у ніч на п’ятницю. Загалом Солом’янський районний суд Києва призначав для Насірова 60 днів перебування у Лук’янівському СІЗО із правом внесення застави.

Чи мала родина Насірова гроші на заставу?

Родина Насірових досить заможна: у жовтні Роман Насіров задекларував 1 мільйон 160 тисяч доларів, 450 тисяч євро та 4 мільйони 350 тисяч гривень лише готівкою. Його дружина Катерина Глімбовська – 320 тисяч доларів, 240 тисяч євро та понад 3 мільйони гривень готівкою. Окрім цього подружжя відзвітувало про численні земельні ділянки, банківські рахунки, кілька дорогих авто.

Дружина Насірова володіє британською фірмой Altis ltd. А батько бізнес-вумен Катерини – будівельний магнат Олександр Глімбовський, який очолює Altis Holding.

Проте подружжю за останній час ще довелось витратитись на послуги 9 адвокатів. Їхній колега по професії Віталій Власюк погодився озвучити, скільки коштує на ринку адвокатська послуга такого рівня.

Може коштувати приблизно 300-400 доларів на годину роботи. Адвокати нової формації, як правило, чітко тарифікують кожні півгодини

«Це може коштувати приблизно 300-400 доларів на годину роботи. Але, звичайно, у справі такого калібру може бути й більше. Хто як домовляється. Адвокати старої формації достатньо часто кажуть: супровід по цьому процесу буде десять тисяч, орієнтовно. Адвокати нової формації, як правило, чітко тарифікують кожні півгодини. Витрати на добирання (до місця – ред.), на ксерокопіювання – це також оплачує клієнт, тому що це не твоя проблема. Якщо це нічний час – це повинно також підкріплюватись якимось бонусом», – сказав адвокат Власюк у коментарі Радіо Свобода.

Це чотири річних бюджети міста Яготин

Щоби зрозуміти, наскільки значущою може бути сума у 100 мільйонів гривень, її можна обрахувати в бюджетах міста Яготин, що у Київській області. Витрати цього 20-тисяного населеного пункту на рік – 26 мільйонів гривень.

100 мільйонів гривень – це велика сума для Яготина, на яку місто могло би жити майже чотири роки, говорить мер Наталія Дзюба.

Це, практично, 50 кілометрів доріг, можна було би заасфальтувати усе місто

«Це, практично, 50 кілометрів доріг, можна було би заасфальтувати усе місто. А інший варіант – можна було би провести реконструкцію стадіону спортивного. На його реконструкцію, на будівництво басейну потрібно 18 мільйонів. А ще 10 ми би пустили на смітник, тобто поставили би туди переробну лінію. І вже решту тоді – на дороги. І жителі міста були би щасливі», – говорить мер Яготина.

Це 200 реанімобілів для армії

100 мільйонів гривень – це 1200 тепловізорів для армії, кожен із яких коштує 70-75 тисяч гривень, говорить голова фонду «Повертайся живим» Віталій Дейнега.

У нас на передовій стоїть десь 12 піхотних бригад. Це можна в кожну дати по 100 тепловізорів

«У нас на передовій стоїть десь 12 піхотних бригад. Це можна в кожну дати по 100 тепловізорів. Це дуже велика перевага для наших у нічному бою», – говорить Дейнега в коментарі Радіо Свобода.

Один сучасний реанімобіль із усім обладнанням, привезений із Європи, коштує близько півмільйона гривень, продовжує Дейнега.

Це 200 реанімобілів, майже у кожну роту на передовій. Це у кілька разів більше, ніж там треба

«Це 200 реанімобілів, майже у кожну роту на передовій. Це у кілька разів більше, ніж там треба», – каже волонтер.

Найкращий безпілотник зараз коштує для волонтерів 40 тисяч доларів, тобто близько мільйона гривень, говорить засновник «Повернись живим». Таким чином, застава Насірова коштує стільки ж, як сто безпілотників.

«Цим безпілотником можна злітати в Ростов і назад, облетіти майже всю лінію зіткнення і назад за один виліт. Це перевага в артилерії, в розвідці, видно, хто куди пішов. Продовжувати про ці 100 мільйонів можна безкінечно», – говорить Дейнега.

Це пенсії на рік для тисяч пенсіонерів

Середня пенсії в Україні зараз – 1828 гривень. Тож 100 мільйонів гривень – це разова грошова виплата від держави для майже 55 тисяч пенсіонерів. Іншими словами, це пенсії для всього населення Енергодара, що у Запорізькій області, якби там жили лише люди похилого віку. Або ж на ці гроші можна рік виплачувати пенсії для понад 4500 пенсіонерів.

«Я не знаю, скільки це – 100 мільйонів. Я таких грошей і за все життя в руках, мабуть не тримала», – сказала Ольга Дмитрівна, жителька одного зі столичних спальних масивів.

Або ж розмір застави Насірова можна обрахувати в одній із найпопулярніших в Україні круп – гречці. Ціни на неї відрізняються, залежно від супермаркету та базару. Проте, якщо орієнтуватись на середню вартість у 35 гривень за кілограм, то на 100 мільйонів можна купити понад 2850 тонн крупи. Щоби її перевезти, знадобилось би 6 найбільших у світі самоскидів БелАЗ-75710.

Це медичні кабінети для тисячі дитячих будинків

На розмір застави Насірова можна було би також обладнати медичні кабінети для тисячі дитячих будинків, розповідає Ірина Сиротенко із благодійного фонду «Благомай».

«Це, починаючи, від столів, стільців, медичних шафок для препаратів, ваги для зважування дітей. Також кушетки, нові умивальники, ростометри для діток. лампи для огляду, тонометри. Це все дуже треба в дитячих будинках», – сказала Сиротенко в коментарі Радіо Свобода.

Залежно від суми, яку вдається зібрати волонтерам, можуть ще докупити транспортні шини Дитерікса для кінцівок, кварцові лампи, сумки-холодильники. Сиротенко розповідає, що їй із однодумцями за минулий рік вдалось обладнати два таких кабінети, цьогоріч закуповують речі та препарати для ще двох. Кожен такий медичний кабінет може надавати медичну допомогу, на яку в держави часто бракує грошей, для 100 дітей у дитячому будинку.

Це комп’ютерні класи для сотень сільських шкіл

На 100 мільйонів гривень можна також закупити техніку для понад 830 сільських шкіл, говорить керівник відділу інституту модернізації змісту освіти МОН України Галина Наконечна.

«Навчально-комп’ютерний комплекс зазвичай складається із комп’ютера вчителя та 7 комп’ютерів учнів. Якщо до них ще додати принтер, сканер, інтерактивну дошку чи проектор, вай-фай роутер, програмне забезпечення – це збільшує ціну. Приблизно 110-120 тисяч коштуватиме повний кабінет», – говорить Галина Наконечна.

Прокурори НАБУ та САП просили у Солом’янського суду призначити для Романа Насірова заставу в розмірі 2 мільярдів гривень – орієнтовна сума збитку, якого він завдав державі за версією сторони звинувачення.

У НАБУ вже повідомили, що перевірять походження сплаченої дружиною Насірова застави у 100 мільйонів гривень. Завдаток – це не викуп, а грошова гарантія, що підозрюваний залишатиметься під контролем правоохоронців.

Відсторонений від виконання обов’язків керівника ДФС Роман Насіров заявляє, що процес проти нього є політичним, а він сам – невинуватий. Він запевняє, що не планував і не планує тікати, а захищатиме себе і надалі у суді.