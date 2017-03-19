Захарченко з Плотницьким у Криму почали інтегрувати ОРДЛО до Росії

В окупованому Криму представили структуру, яка займатиметься «інтеграцією Донбасу до Російської Федерації». А тим часом у Кремлі вже підшукали для «націоналізованих» підприємств ОРДЛО нових постачальників сировини – аби замінити втрачені через блокаду зв’язки з українськими підприємствами.

Про створення Інтеграційного комітету «Росія – Донбас» було повідомлено 16 березня. У першому засіданні взяли участь ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Воно відбулося у п’ятницю, 17 березня у Криму, куди Плотницький із Захарченком приїхали на святкування 3-ї річниці анексії півострова.

Ватажки угруповань заявили, що з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідний партнер для так званих «республік» – Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти. Декларації про «матір-Росію» в перебігу засідання були підкріплені ініціативами з боку депутатів Державної думи Росії щодо так званих «громадян ЛДНР». Йшлося про спеціальний проект, у межах якого Росія співпрацюватиме з ОРДЛО в усіх напрямках – економічному, соціальному, культурному, гуманітарному.

«Гібридна інтеграція»

Тези про курс на «воз’єднання» з Росією ватажки «ЛДНР» просувають вже давно. В риториці ці висловлювання робилися поряд із докорами Україні – мовляв, Київ не дотримується Мінських домовленостей. А угруповання Донбасу ніби дотримуються і хочуть їхнього повного втілення. Результатом виконання Мінських угод мало б бути повернення окремих районів Донецької та Луганської областей під контроль України.

Від початку «Мінська» минули два роки. Однак Мінський процес не просунувся далі перших двох пунктів. Навіть і вони (припинення вогню й відведення важкого озброєння) не виконані. А зв’язки бойовиків із Росією зміцнювались.

Виконання Мінська угруповання вимагають від України і нині, коли в Ялті, у знаковому Лівадійському палаці, відбулася установча конференція Інтеграційного комітету «Росія – Донбас».

Але тепер ватажки угруповань заявили, що обривають усі зв’язки з Україною. Останньою вервечкою були ешелони до підприємств української юрисдикції в ОРДЛО та виплата там заробітної плати. Винуватими виявилися не угруповання, які «націоналізували» підприємства (ввели «зовнішнє управління»), зробивши неможливими поставки сировини та відвантаження продукції на підконтрольну уряду територію. А – уряд України, який оголосив блокаду до повернення підприємств під контроль власників.

«Після того, як президент Порошенко офіційно оголосив на урядовому рівні блокаду, фактично він відмовився від нас… З цього моменту, щойно він це підписав, ми вважаємо, що це й є фактично визнання нашої незалежності», – цитує «РІА Новості» ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Спецпрограма для сепаратистів

«Ми свій вибір зробили, куди ми йдемо – сказали – до нашого «русского мира», – додав Плотницький.

Плотницький розповів, що з Луганська йдуть поставки вугілля до окупованого Криму. А ватажок «ДНР» Захарченко повідомив, що за минулий рік експорт товарів із території, підконтрольній угруповання «ДНР», до Росії «зріс на 34 мільйони доларів». І взагалі Донбас, каже він, має що запропонувати російському споживачеві.

Координатором комітету став депутат Держдуми Росії і заступник голови Руської громади Криму Андрій Козенко. Під час січневої поїздки Захарченка з Плотницьким до Криму на святкування річниці Переяславської ради Козенко казав, що створив у Держдумі групу з «парламентських контактів» із «ЛДНР». Тоді ж ніби народилася й ідея Інтеграційного комітету «Росія – Донбас».

Під час установчого засідання комітету Козенко повідомив, що підготував законопроект про скасування необхідності трудових патентів для «громадян» «ДНР» та «ЛНР». А голова окупаційного кримського «парламенту» Володимир Константинов запропонував проект «Россрегіон». В його межах ніби стане можливим найповніша співпраця з угрупованнями.

А за словами ватажка «ДНР» Захарченка, в умовах транспортної блокади з українського боку підприємства непідконтрольних територій Донбасу вже переходять на російські комплектуючі та сировину.

Блеф чи реальність?

Чи мають під собою ґрунт ці гучні декларації?

Напередодні «націоналізації» в «ЛДНР» прогнозували збільшення «бюджетів» угруповань чи не у двічі після отримання «податків». Головними трофеями бойовиків стали шахтні об’єднання та металургійні підприємства. Шахтам потрібні ринки збуту, а меткомбінатам – сировина. Поки що вони зупиняються.

Щоб вони запрацювали, вони мають бути включені до виробничих ланцюжків. Сполучення з партнерами на підконтрольній Україні території урвалися, і шахтам та металургійним підприємствам шукають нові контакти. Нарада у ватажка Плотницького, коли він своїм підручним наказав за півтора дні придумати вихід, виглядала смішно. Проте рішення шукають й інші люди, у серйозності яких нема сумнівів.

Про нараду заступника голови російського уряду Дмитра Козака з представниками великих металургійних підприємств пише російське інтернет-видання РБК. За словами джерела видання, на зустрічі обговорювалися поставки до підприємств на території, що підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР», із представниками холдингів «Сєвєрсталь» Олексія Мордашова та «Металоінвест» Алішера Усманова (останньому належить «Луганськтепловоз»).

Непрямі докази

У «Сєвєрсталі» та «Металоінвесті» журналістам РБК заперечили факт наради, так само як і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Але представник угруповання «ЛНР» у Мінській групі Владислав Дейнего підтвердив «бажання російських компаній» постачати руду.

«Але обговорювати це публічно поки зарано», – наголосив Дейнего.

На думку експертів, залучених РБК, технічна і логістична можливість для таких постачань існує. Є й шляхи для обходу санкцій за співпрацю із угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Це може бути схема з низкою посередників.

Крім того, варто зазначити, під «націоналізацією» з боку бойовиків мається на увазі зовнішнє управління, яке здійснюватиме ЗАО «Внєшторгсєрвіс» – воно фігурує в постановах так званих «рад міністрів» обох угруповань, і «ДНР», і «ЛНР». Повних тезок цього підприємства Google знаходить у Бєлгородській області Росії, у Московській, у Чеченській Республіці, у Тюмені. (А якщо подивитись ще й на ТОВ із такою назвою – їх не менше від десятка розкидано по Росії, від Примор’я до Курська, є навіть у Придністров’ї).

Так званий «прем’єр-міністр» угруповання «ДНР» Олександр Тимофеєв пояснив одному із місцевих ЗМІ на окупованій території: «ЗАТ «Внєшторгсєрвіс» в «ДНР» не зареєстроване, у нього тут є «дочка», яка повністю в нашому «правовому полі». Ця «дочка» буде здійснювати усі «податкові» платежі, які передбачені в «ДНР» та здійснювати поставку залізорудної сировини металургійним комбінатам».

Отже – інтеграція на марші.

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода