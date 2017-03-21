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Израиль, Германия и Швейцария вместо Донецка и Луганска. Молодежь с Востока Украины теперь получает образование и за рубежом. «Донбасс.Реалии» начинают новую рубрику «Мир глазами переселенцев», в которой расскажут, чем же отличается жизнь в Украине и других странах. И начнем с образования. Вместо лекций, написанных от руки, европейские студенты предпочитают набирать конспекты на ноутбуках или скачивать готовые слайды. Вместо общежитий с комнатами на четверых – у них съемные квартиры. Вместо карточек и ящичков в библиотеке – электронная база.

Луганчанка Надежда Золотарева приехала учиться в Израиль по специальности «педагог» по программе МАСА для еврейской молодежи со всего мира. Говорит, проект рассчитан на людей возрастом от 18 до 30 лет. С помощью этой программы обучения можно либо получить образование сразу после школы, либо повысить квалификацию. Училась она на территории академического колледжа Ораним в городе Хайфа на севере Израиля. По словам Надежды, больше всего она боялась сложностей в изучении иврита.

«Мои одногруппники либо уже знали иврит, либо перед программой его изучали. А я ехала с «нуля». Ничего не учила. Первый раз видела все эти «закарлючки». Там же все по-другому: пишут слева направо. Думала, что никогда этот язык не выучу. А мы же будущие педагоги. Нам нужно знать иврит. Но по окончании программы знала язык, конечно, не идеально, но на бытовом уровне могла говорить», – рассказывает Надежда.

В Израиле сначала армия, а потом университет

Первая отличительная черта израильского образования – это возраст студентов, рассказывает Надежда. Если в Украине в университеты идут сразу после школы, то в Израиле сначала надо отслужить три года в армии.

После армии они еще год путешествуют. Это у них такая компенсация за три года службы. А уже потом они становятся студентами

«После армии они еще год путешествуют. Это у них такая компенсация за три года службы. А уже потом они становятся студентами. Они, когда узнавали, что в 25 мы уже магистры, очень удивлялись», – рассказывает луганчанка.

Впечатлило луганчанку и разнообразие и содержание предметов. Так, на лекциях «Художественное образование» студентам рассказали, как делать уроки интересными и творческими. На «Языковедении» объясняли, как работать со школьниками из двуязычных семей. Отдельный предмет посвящен обучению работе с детьми-аутистами.

«Еще один интересный предмет – это робототехника. У них целая кафедра, которая занимается разработками таких технологий. В школах очень популярно использовать таких роботов. К примеру, на уроках математики. Детям дают задачу – рассчитать, с какой скоростью будет двигаться робот из пункта А в пункт Б», – говорит Надежда.

В израильских университетах нет официоза

Также Надежда отметила, что в Израиле совершенно другой подход к образованию. К примеру, в школах ученик может не выполнить домашнее задание, и не будет из-за этого переживать так, как украинские школьники.

Нашим школьникам, которые приезжают сюда, становится не по себе от такого спокойствия. Ведь у нас программа постоянно летит вперед. А тут – медленно и равномерно

«У них нет такого напряжения. Никто не переживает. Учитель не будет ругать или отчитывать: если не сделал в этот раз что-то, то потом выполнишь. Нашим школьникам, которые приезжают сюда, становится не по себе от такого спокойствия. Ведь у нас программа постоянно летит вперед. А тут – медленно и равномерно», – рассказывает Золотарева.

В университетах тоже все выполняется по желанию, говорит Надежда. И отношения с преподавателями у студентов более дружеские.

На иврите нет обращения на Вы, поэтому даже к преподавателю обращаются на «ты». Тут он не учитель, а скорее друг

«У них нет такого официоза. Преподаватель зашел – все встали. На иврите нет обращения на Вы, поэтому даже к преподавателю обращаются на «ты». Тут он не учитель, а скорее друг. Можешь поделиться переживаниями, обсудить последние новости или фильм», – объясняет луганчанка.

До военного конфликта на востоке Украины Надежда работала в Луганской областной библиотеке имени Горького, поэтому рассказала и об израильских библиотеках, сравнив их с украинскими.

«Приятно, что наша «Горьковка» (библиотека имени Горького – ред.) была на высоком уровне. Сравнивая с местными библиотеками по комплектации книгами, она не уступает. Там были и детские, и взрослые, и научные, и фантастика…На выбор. Обслуживание тоже очень высоко оценивалось. Единственное, у нас хуже интерьер. Но это не вина библиотекарей, а проблема финансирования», – говорит Надежда.

Образование в Швейцарии: университеты и профессиональные школы

Дончанка Анна Перехода с 15 лет мечтала поступить в Лозаннский университет. Впервые девушка приехала в Швейцарию в летнюю языковую школу, где несколько месяцев изучала французский. В университет сначала поступила в Украине, а потом мечтала сбылась – Анна стала студенткой Лозаннского университета по специальности «политолог». Говорит, первое, что впечатлило – «максимальная информатизация».

Эти карточки, ящички, миллионы запретов, ужасное хранение документов. Очень обидно за украинских библиотекарей и особенно за студентов, у которых эта система может отбить желание заниматься наукой

«Можно подавать документы на поступление через интернет, а не ехать в другой город и стоять в очереди, как у нас это любят. Весь обмен учебными материалами между преподавателями и студентами осуществляется на электронной платформе. Любые книги, которые мне нужны, я могу заказать через интернет, и потом забрать их в библиотеке. Хорошо, что у нас есть доступ ко всем новым публикациям и статьям. Такой подход мотивирует заниматься наукой. Чего не скажешь про некоторые украинские библиотеки… Эти карточки, ящички, миллионы запретов, ужасное хранение документов. Очень обидно за украинских библиотекарей и особенно за студентов, у которых эта система может отбить желание заниматься наукой», – говорит Анна.

Также Анна Перехода отметила, что с плагиатом в научных работах в ее университете очень строго. Каждый материал проверяется с помощью специальной программы. При выявлении плагиата в работе студента могут даже отчислить из университета.

«Преимущества украинского образования – это общежития и стипендии».

В университет идут в основном те, кто планирует заниматься наукой или преподавать

Образовательные учреждения в Швейцарии поделены на два типа – университеты и профессиональные школы.

«Это одинаковый уровень. Здесь учатся по 5 лет. Но в профессиональных школах научное ориентирование на практику. Все, что касается администрации, экономики, торговли и т.п. Здесь они будут не только учиться, но и одновременно работать на предприятиях, ориентированных на их специальность. А в университет идут в основном те, кто планирует заниматься наукой или преподавать», – объясняет Анна.

По словам Анны, главные преимущества украинского образования – это общежития и стипендии. В Лозанне студентам не предоставляется жилье. Поэтому каждый арендует то, что ему по карману. А стипендии, в отличие от Украины, платятся не за уровень знаний.

В Украине нет альтернативы высшему образованию: так как нет профессиональных школ, то остаются только университеты

«Стипендии даются тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации на непродолжительное время, в течение которого ты должен найти работу или решить свои проблемы. А гранты выдаются на определенные исследования. В Украине нет альтернативы высшему образованию: так как нет профессиональных школ, то остаются только университеты. Если же отменить украинские стипендии, то такое решение закроет дорогу к высшему образованию всем, кто не в силах оплатить свою учебу», – говорит Перехода.

В Швейцарии студенты не допускают нарушений своих прав

По словам Анны, студенческая жизнь в Швейцарии очень яркая. Немалую роль в этом играют студенческие ассоциации. Именно они занимаются организациями различных культурных мероприятий. Например, сама Анна Перехода в своем университете проводила лекцию про политическую ситуацию в Украине.

«После Майдана, но до военного конфликта, и профессора, и студенты часто не понимали, что же происходит в Украине. Как раз в то время в Донецке захватывали администрацию. Здесь складывались такие предубеждения, что все же конфликт возник из-за языковых и культурных различий. Хотя в той же Швейцарии свои различия: 4 языка и культуры. Рассказала, какие именно политические и исторические предпосылки существовали, какие внешние силы здесь замешаны», – рассказала Перехода.

Также Анна Перехода отмечает, что швейцарские студенты не допускают нарушений своих прав, иначе протестуют против администрации.

Если бы швейцарские студенты не были бдительные и не проявляли активность, то уровень бюрократического абсурда здесь немногим бы отличался от Украины

«Многие ассоциации созданы с целью защиты прав студентов, они заботятся о пресечении дискриминационных практик в кампусе. Я училась раньше в одном киевском университете, который стал в последнее время печально известен тем, что его администрация отчисляет студентов за их политическую позицию и за участие в протестах. Поэтому я приятно удивилась, когда в первые же месяцы моего пребывания в Лозанне увидела протест студентов перед зданием университета. Если права студентов нарушаются, они прибегают ко всем возможным механизмам давления. Для этого существуют профсоюзы, они особенно эффективны. Я думаю, что если бы швейцарские студенты не были бдительные и не проявляли активность, то уровень бюрократического абсурда здесь немногим бы отличался от Украины», – говорит Анна.

Лекции в Германии: вместо конспектов – слайды

Если в Швейцарии с общежитиями проблема, то в Германии – они есть, но принадлежат определенным студенческим организациям, рассказывает луганчанка Наталья Маныч. Сейчас она заканчивает двухлетнюю магистратуру по специальности «Международные медиаисследования» по программе Deutsche Welle и двух университетов немецкого города Бонн. По словам Натальи, эта программа собирает людей из развивающихся стран, кроме того принять участие могут и жители Евросоюза, но на контрактной основе.

Они пытаются всех вывести на один уровень и далее усовершенствовать. Тут главное – не просто научить, а обменяться опытом

«Они собирают людей с очень разным образованием. У нас есть журналисты, бизнес-администраторы, маркетологи, аудиовизуальщики. Людей собрали настолько разных, что первое время было очень сложно. Одни кричат: «Много информации. Подождите. Мы не успеваем». Другие – наоборот: «Мы это все знаем. Дайте что-то новое». Они пытаются всех вывести на один уровень и далее усовершенствовать. Тут главное – не просто научить, а обменяться опытом», – говорит Наталья.

Немецкие студенты предпочитают аренду квартир вместо общаг

Жилье для студентов в Германии не такая проблема, как в Швейцарии. Жить в немецком общежитии дешевле, чем снимать квартиру, но ненамного, объясняет Наталья. Поэтому немецкие студенты предпочитают все-таки аренду квартир, объединяясь по несколько человек.

«В Бонне очень сложно с жильем. Чтобы его снять, надо искать за 3-4 месяца. Общежития здесь разные. Бывают квартирного типа: личная комната и санузел, а кухня общая. Есть, где и кухня своя. Можно найти и вариант, где кухня и санузел на весь этаж, но в комнате ты живешь все равно сам», – говорит Наталья.

В немецких университетах не принято напоминать и следить за тем, а выполнил ли студент все, что должен, рассказывает луганчанка. К примеру, чтобы сдать экзамен, надо зарегистрироваться в системе онлайн. Если студент этого не выполнит, то не получит доступ к аттестации. И эту проблему не помогут решить даже преподаватели.

Оценивание «модулей» проходит анонимно

Для украинских студентов непривычен немецкий формат занятий, говорит Наталья Маныч. Семинаров в немецком университете не бывает. А вся теория подается с помощью слайдов.

В украинских университетах стремятся к такой подаче материала, а я попробовала на себе и поняла, что не надо. Это сумасшествие

«Здесь слайды – это не иллюстративный материал. Это просто текст. Есть предметы, где за весь курс 200 слайдов, а есть – где за полтора часа такое же количество. В украинских университетах стремятся к такой подаче материала, а я попробовала на себе и поняла, что не надо. Это сумасшествие», – говорит Наталья.

Отличия от украинской системы проявляются во многом, говорит Наталья. Курсовые работы в Германии занимают 9-11 страниц, а не 30, как привыкли украинские студенты. Самая высокая шкала оценивания – 1.0, самая низкая – 4.0. В одном экзамене собрано сразу несколько дисциплин. Отличается и оценивание работ, говорит Наталья.

«Во-первых, преподаватели не знают, чью работу, они проверяют. Листочки не подписаны. Во-вторых, так как в модуле собрано несколько дисциплин, то каждую проверяет отдельный преподаватель, специализирующийся на ней. Иногда по несколько проверяющих на один предмет. Все они ставят баллы, которые в итоге суммируются. И преподаватель одного предмета, не знает, что поставил другой. И не получается нашей привычки: «Два балла не хватает, добавлю». Все объективно», – рассказывает Наталья.

«В Украине более универсальное образование»

Также луганчанка отмечает, что уровень украинского образования может соперничать с немецким.

Материально-техническая база у них сильнее. А вот с точки зрения уровня знаний – все зависит от преподавателя. У них есть замечательные теоретики и практики, а встречаются и уровень «обнять и плакать». И у нас есть преподаватели, которые относятся и к первой категории, и ко второй

«Материально-техническая база у них сильнее. Во время практики мы можем взять ноутбуки, со всеми установленными программами от фотошопа до монтажных. Кроме того, в нашем распоряжении профессиональные камеры, ньюз-румы, звуковые комнаты. А вот с точки зрения уровня знаний – все зависит от преподавателя. У них есть замечательные теоретики и практики, а встречаются и уровень «обнять и плакать». И у нас есть преподаватели, которые относятся и к первой категории, и ко второй. Но все же у нас образование более универсальное, в Германии – узкие специальности», – объясняет Наталья.

Кроме того, Наталья Маныч отметила, что и уровень нагрузки в немецких школах и университетах разный. Если школьники привыкли учиться, не напрягаясь, то в университете, где от них требуют постоянного изучения больших объемов материала, они просто теряются. Чего не скажешь про украинских школьников, говорит луганчанка, у которых более насыщенная программа. Поэтому и переход в университеты у украинцев проходит легче.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)