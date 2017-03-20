Багато хто у Кремлі нині чухає потилицю і думає про майбутнє стосунків зі США – Анджела Стент

Директор Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунівського університету Анджела Стент переконана: адміністрація Дональда Трампа багато в чому повторює політику Барака Обами щодо Росії.

Про це, зокрема, свідчать призначення на ключові урядові посади людей з чітким баченням загроз, які несе президент Росії Володимир Путін. Відтак, говорити про значний вплив росіян – зарано. Про це експерт із закордонної політики США Анджела Стент заявила в інтрев’ю Сербській службі «Голосу Америки».

Вона також заявляє, мовляв, і журналістам, й аналітикам варто більш стримано висвітлювати ситуацію щодо можливого втручання Росії у внутрішню політику США. Стент запевняє: заяви щодо того, що росіяни могли зробити чи зробили – дещо передчасні й перебільшені.

«Я думаю, що всі ці версії про те, що росіяни могли зробити чи зробили – перебільшені. Наприклад, було багато гучних заяв про контакти між послом Сергієм Кисляком та міністром юстиції Джеффом Сешнсом, коли він був сенатором. Але робота російського посла власне і полягає в тому, щоби зустрічатися з сенаторами, конгресменами та іншими представниками американського уряду. Це потрібно йому для того, щоб розуміти, що тут відбувається, і зрозуміло – також для того, щоб подавати російську версію подій», – каже вона.

На думку Анджели Стент, єдине, що громадськості нині відомо достеменно: так це те, що Росія була відповідальною за хакерську атаку на електронні скриньки під час виборчої кампанії. А також те, що вона ж була відповідальною за передачу їх WikiLeaks.

«Ми також розуміємо, що колишній радник із національної безпеки генерал Флінн, контактував з російським послом і обговорював із ним питання, обговорювати які, було радше не слід. Але поза тим, нам відомо не так вже й багато, – розмірковує Стент. – Крім того, деякі з заяв, які прозвучали, є спекуляціями. Відтак, перш ніж робити якість висновки, ми повинні дочекатися й подивитися, що нам скажуть різноманітні комітети в Конгресі, а також Федеральне бюро розслідувань».

Також Анджела Стент переконана: в самій Росії дуже здивовані розвитком подій у США.

Трамп відмовляється тепер від багатьох заяв, які він зробив раніше, багато хто у Кремлі чухає свої потилиці

«Мені здається, що коли президент Трамп переміг на виборах, Росія, як і багато країн, була здивована, – припускає вона. – Вони цього не чекали. Але також вони були задоволені, адже як кандидат Дональд Трамп обіцяв, що покращить відносини з Росією. Проте від того часу, з усіма цими обвинуваченнями у пресі, з усіма відкриттями і тим фактом, що президент Трамп відмовляється тепер від багатьох заяв, які він зробив раніше, думаю, що зараз багато хто у Кремлі чухає свої потилиці...» – зазначає експерт із закордонної політики США.

«По-перше, їм напевно радісно знати, що Росія – стала темою для обговорення номер один у Вашингтоні…, але водночас вони також задумуються над тим, якими будуть стосунки між країнами у майбутньому. І як ці викриття можуть вплинути на можливість покращення стосунків».