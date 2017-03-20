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21 Березень 2017, Київ 00:01
Політика

Багато хто у Кремлі нині чухає потилицю і думає про майбутнє стосунків зі США – Анджела Стент

Російський політик Володимир Жиріновський на бенкеті на честь обрання Дональда Трампа президентом США. Держдума, Москва, листопад 2016 року

Російський політик Володимир Жиріновський на бенкеті на честь обрання Дональда Трампа президентом США. Держдума, Москва, листопад 2016 року

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Директор Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунівського університету Анджела Стент переконана: адміністрація Дональда Трампа багато в чому повторює політику Барака Обами щодо Росії.

Про це, зокрема, свідчать призначення на ключові урядові посади людей з чітким баченням загроз, які несе президент Росії Володимир Путін. Відтак, говорити про значний вплив росіян – зарано. Про це експерт із закордонної політики США Анджела Стент заявила в інтрев’ю Сербській службі «Голосу Америки».

Вона також заявляє, мовляв, і журналістам, й аналітикам варто більш стримано висвітлювати ситуацію щодо можливого втручання Росії у внутрішню політику США. Стент запевняє: заяви щодо того, що росіяни могли зробити чи зробили – дещо передчасні й перебільшені.

«Я думаю, що всі ці версії про те, що росіяни могли зробити чи зробили – перебільшені. Наприклад, було багато гучних заяв про контакти між послом Сергієм Кисляком та міністром юстиції Джеффом Сешнсом, коли він був сенатором. Але робота російського посла власне і полягає в тому, щоби зустрічатися з сенаторами, конгресменами та іншими представниками американського уряду. Це потрібно йому для того, щоб розуміти, що тут відбувається, і зрозуміло – також для того, щоб подавати російську версію подій», – каже вона.

На думку Анджели Стент, єдине, що громадськості нині відомо достеменно: так це те, що Росія була відповідальною за хакерську атаку на електронні скриньки під час виборчої кампанії. А також те, що вона ж була відповідальною за передачу їх WikiLeaks.

«Ми також розуміємо, що колишній радник із національної безпеки генерал Флінн, контактував з російським послом і обговорював із ним питання, обговорювати які, було радше не слід. Але поза тим, нам відомо не так вже й багато, – розмірковує Стент. – Крім того, деякі з заяв, які прозвучали, є спекуляціями. Відтак, перш ніж робити якість висновки, ми повинні дочекатися й подивитися, що нам скажуть різноманітні комітети в Конгресі, а також Федеральне бюро розслідувань».

Також Анджела Стент переконана: в самій Росії дуже здивовані розвитком подій у США.

Трамп відмовляється тепер від багатьох заяв, які він зробив раніше, багато хто у Кремлі чухає свої потилиці
Анджела Стент

«Мені здається, що коли президент Трамп переміг на виборах, Росія, як і багато країн, була здивована, – припускає вона. – Вони цього не чекали. Але також вони були задоволені, адже як кандидат Дональд Трамп обіцяв, що покращить відносини з Росією. Проте від того часу, з усіма цими обвинуваченнями у пресі, з усіма відкриттями і тим фактом, що президент Трамп відмовляється тепер від багатьох заяв, які він зробив раніше, думаю, що зараз багато хто у Кремлі чухає свої потилиці...» – зазначає експерт із закордонної політики США.

«По-перше, їм напевно радісно знати, що Росія – стала темою для обговорення номер один у Вашингтоні…, але водночас вони також задумуються над тим, якими будуть стосунки між країнами у майбутньому. І як ці викриття можуть вплинути на можливість покращення стосунків».

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