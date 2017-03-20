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Переселенцы и участники АТО могут получить возможность покупать жилье за полцены. Вторую часть стоимости недвижимости должно покрывать государство. За соответствующие изменение в законодательстве проголосовал парламент. Таким образом существующую государственную программу по строительству доступного жилья расширили, добавив туда переселенцев и участников АТО, а также увеличив размер финансовой помощи. Принятые депутатами изменения должен еще подписать президент. Однако, пока что программа полноценно работать не сможет. По словам депутатов, еще нужно вносить изменения в постановления Кабмина.

Добавить переселенцев и участников АТО в государственную целевую программу строительства доступного жилья предложил Кабинет министров Украины. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это позволит создать для граждан реальные возможности для покупки собственного жилья.

Действие закона в первую очередь направлено на участников АТО и внутренне перемещенных лиц

«Действие закона в первую очередь направлено на участников АТО и внутренне перемещенных лиц, в частности увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и внутренне перемещенными лицами до 50% его стоимости. Этот закон крайне важен как с точки зрения поддержки наших граждан, так и для развития строительной отрасли, а также для государства, которое выполняет свои социальные обязательства», – цитирует вице-премьер-министра Геннадия Зубко пресс-служба Кабмина.

Многие переселенцы уже давно ждут каких-либо программ поддержки для покупки жилья. Переселенка Виктория больше двух лет живет в Северодонецке и возвращаться в город, из которого была вынуждена бежать, уже не планирует. Жить на съемных квартирах тяжело для бюджета, говорит она. А покупка нового жилья без сторонней помощи – пока задача непосильная. О возможности получить помощь от государства узнала из СМИ.

Это хорошее подспорье, если государство оплатит 50% стоимости

«Идея очень хорошая, как по мне. Это возможность мне, моей семье задуматься о покупке жилья. Если все будет работать, то это хорошее подспорье, если государство оплатит 50% стоимости», – отмечает Виктория.

Программа скорее всего заработает только во второй половине 2017 года – Веселова

Однако пока что программа «доступное жилье» полноценно работать не сможет. Такое мнение выразила народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова.

По ее словам, даже если президент в ближайшее время подпишет принятый парламентом законопроект, то существующие несостыковки в некоторых нормативных документах Кабмина будут блокировать работу программы. Например, чтобы получить помощь от государства, переселенцы должны стать на квартирный учет. Но пока что сделать этого они не могут.

На данный момент внутренне перемещенные лица не могут стать на учет, поскольку они прописаны на неподконтрольной территории

«На данный момент внутренне перемещенные лица не могут стать на учет, поскольку они прописаны на неподконтрольной территории. А нужно становиться по месту регистрации. То есть это все должно регулироваться внесением изменений в постановления. И как только туда будут внесены изменения, будет утвержден порядок распределения этих средств, порядок постановки на учет и так далее», – рассказала Наталья Веселова.

Также есть проблемы с финансированием этой программы. В бюджете на нее заложено всего 28 миллиона гривен. И по словам Натальи Веселовой, этого хватит буквально на строительство одной многоэтажки. Поэтому, во время пересмотра госбюджета на этот год, парламентарии планируют внести предложение увеличить финансирование программы. Исходя из этого, по мнению Натальи Веселовой, скорее всего программа сможет заработать только во второй половине 2017 года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)