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Верховная Рада проголосовала за отмену необходимости указывать сведения о месте пребывания в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Теперь переселенцы не должны проходить регистрацию в миграционной службе. Однако это не отменяет действие распоряжения Кабмина, по которому переселенцев до сих пор проверяют местные социальные и силовые органы, говорит глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря. Переселенцы сетуют, что государство повсеместно нарушает их конституционные права.

В законе Украины «О свободе перемещения и выбора места проживания» есть список документов, в которых должно быть обязательно указано место проживания. Одним из этих документов была и справка переселенца. 23 марта 281 депутат Верховной Рады проголосовал за то, чтобы изъять справку ВПЛ из этого списка. Плюс в том, что переселенцам теперь не придется обращаться в миграционную службу для того, чтобы поставить штамп, говорит один из авторов этого законопроекта, председатель комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Григорий Немыря.

Новый закон не отменяет акт Кабмина, по которому переселенцев проверяют по домам

Однако этот закон не отменяет действующий подзаконный акт Кабмина, по которому местные социальные и силовые органы все равно должны проверять, где на самом деле проживает переселенец. А это дискриминационный документ, считает Григорий Немыря: «Это позорно противоречит закону Украины о правах и свободах переселенцев. Я как глава комитета по защите прав человека уже 3 раза писал об этом письмо премьеру Гройсману. К сожалению, это постановление до сих пор существует, оно дискриминирует переселенцев, по сравнению с другими гражданами, в том числе и в свободе переселения».

То, что госслужащие ходят по домам и проверяют переселенцев, – это лишь часть дискриминации, считает волонтер по защите прав внутренне перемещенных лиц Леся Литвинова. Переселенцы ограничены в правах еще потому, что лишены соцвыплат, пока не получат справку на новом месте, говорит правозащитница.

«У нас соцвыплаты намертво привязаны к справке переселенца. То есть человек, который получает пособие по уходу за ребенком, пенсию, пособие по инвалидности и у него донецкая или луганская прописка, он не может ничего сделать, не оформив справку переселенца и не оформив пакетом эти «переселенческие» 400 гривен», – говорит Литвинова.

Без справки, в которой будет указано место проживания, переселенец лишается всех прав и становится обычным приезжим или туристом, считает юрист Наталья Целовальниченко. Переселенцы лишены права участвовать в выборах, однако до этого они хотя бы формально были частью громады города или поселка, где они проживали. Теперь доказать место проживания они никак не смогут. Купить свое жилье могут немногие, поэтому большинство не имеет прописки, говорит юрист.

Как докажет переселенец без адреса в справке свои права участвовать в жизни громады?

«Если у нас получается, что этот документ больше ничего не подтверждает, кроме того, что человек является ВПЛ, то возникает вопрос, каким образом человек сможет при общении с органами местного самоуправления, депутатами, доказывать свои права. Как доказать, что ты имеешь права в этой громаде? Это не положительное изменение», – рассказывает Наталья Целовальниченко.

В местах компактного проживания переселенцев уже были случаи силового выселения, например, в санатории «Джерело». Тогда группа «титушек» пыталась выгнать переселенцев на улицу. Как будут переселенцы доказывать свое место проживания по новому закону, пока непонятно, говорят юристы. Также депутаты приняли закон, в котором обязали собственников пансионатов и санаториев, в которых проживают переселенцы, брать с них оплату коммунальных услуг не по коммерческим, а по более низким тарифам, как для остального населения.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)