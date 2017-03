Радіо Свобода Daily: вибухи на складах боєприпасів у Балаклії

Доброго ранку!

Диверсія чи недбалість?

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів біля Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць бази радіусом у 10 кілометрів евакуювали майже 20 тисяч людей. Одна з версій – це диверсія, зокрема скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Ліквідація надзвичайної ситуації у Балаклії на Харківщині буде проходити у три етапи: спочатку рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють звідти людей, потім відбудеться розмінування об’єкту, після чого почнеться відновлення пошкоджених вибухами будівель. Триватиме це від трьох до семи днів.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах. А міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

Вбивство Вороненкова

Серед білого дня в центрі Києва, біля готелю Premier Palace застрелили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Одного зі свідків, що проходить у справі державної зради щодо колишнього президента Віктора Януковича, як нагадав генпрокурор України Юрій Луценко. Убивство Вороненкова – тероризм з боку Росії. Так вважає президент України Петро Порошенко.

Охоронець Вороненкова встиг під час цього нападу відкрити по кілеру вогонь у відповідь і поранити нападника, хоча сам отримав при цьому поранення. Невдовзі нападник від поранення в голову помер у лікарні. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві Дениса Вороненкова. За словами Пєскова, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова.

Чи не в останньому своєму інтерв’ю виданню «Гордон» Денис Вороненков зазначив: «У Росії кричать, що потрібно обміняти мене на журналіста Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру». Нижче останнє інтерв’ю загиблого нашим журналістам.

Антикорупціонерів змушують подавати е-декларації

Народні депутати не тільки звільнили від електронного декларування більшість військовослужбовців, але й розширили коло осіб, які мають подавати декларації в електронному вигляді. Тепер повідомляти про свої доходи і майно мають, зокрема, антикорупційні громадські активісти і кандидати в депутати всіх рівнів. Голова комітету з питань запобігання корупції вважає, що в такому вигляді закон не підпишуть – текст суперечить сам собі, а поправки мали стосуватися тільки військовослужбовців. Антикорупційні активісти говорять, що тепер декларації доведеться писати навіть їхнім підрядникам.

Самойлова телемостом?

У Європейському союзі мовлення, який є співорганізатором «Євробачення», запропонували, щоб росіянка Юлія Самойлова виступила через супутниковий зв'язок. «Рішення – у зміні учасника від Росії. А Європейський мовний союз політизує конкурс», – прокоментував цю пропозицію віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко. У Росії таку ідею теж відкинули.

Docudays UA: що подивитися

24 березня стартує 14-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Тему цьогорічного фестивалю організатори сформулювали як «4 градуси». Саме на стільки, за даними екологів, підвищиться середня температура повітря на Землі до кінця сторіччя. Організатори Docudays вважають, що це загрожує катастрофою усьому людству. Тому, для відкриття обрали – The Yes Men Are Revolting («Згодні бунтують») – саркастичну кінострічку американського об’єднання еко-активістів.

Будьте свідомими і думайте про те, що залишите після себе завтра!

