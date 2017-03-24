500 блогерів нападають на Євросоюз і Україну

Хто створює «ядерні хмари» над Європою? Як у ЗМІ вигадали лабораторію, де ставлять досліди на людях? Та 500 блогерів, які нападають на ЄС та Україну. Про це та інше – у свіжому огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Експерти робочої групи East Stratcom повідомляють про основні тренди прокремлівської дезіформації за останній тиждень. Одним із улюблених сюжетів, за їхніми словами, залишається аварія, яка нібито сталась на атомній електростанції в Україні.

«Не применшуючи і не заперечуючи наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 року, варто відзначити, що з початку конфлікту в Україні в 2014 році дезінформація про аварії на інших українських АЕС з'являється регулярно», – йдеться в огляді.

Цього разу новиною також стало те, що сюжет про «ядерну хмару» зачіпає Францію. «Як завжди, дезінформація базується на крупинці правди: несуттєві сліди радіоактивного йоду-131 невідомого походження дійсно були виявлені в січні над значною частиною території Європи – але, по більшості оцінок, рівень забруднення був настільки незначний, що не становив ніякої загрози для здоров'я населення». Влада Фінляндії повідомила про сліди йоду, але було чітко сказано, що ситуація не несе загроз для здоров'я і що походження слідів цього радіоактивного забруднення невідоме – серед можливих джерел згадувалися численні виробники медичних препаратів або ядерні реактори.

Деякі ЗМІ, однак, повідомили, що європейські країни покладають провину за витік на Україну. Державне російське інформаційне агентство «РИА Новости» надрукувало фальшиву цитату, що начебто належала виданню Independent Barents Observer, представники якого згодом чітко заявили, що це – фейк. (Про це раніше також повідомляли журналісти Радіо Свобода у рубриці «Деза»).

Подібна схема була потім ще раз використана іншим ЗМІ, в якому із посиланням на видання Deutsche Welle, стверджувалося, що в Україні за минулий рік сталося кілька аварій на атомних станціях. Співробітники Deutsche Welle спростували це твердження, яке, як повідомляє Stopfake, було пізніше видалене з сайту. Тим часом одне чеське ЗМІ оголосило, що причиною (вигаданої ними) «ядерної хмари» над Європою стала аварія на АЕС у Франції.

Якщо довго повторювати брехню, вона стане правдою?

Ще один улюблений прийом в арсеналі прокремлівської дезінформації, задіяний на цьому тижні – твердження, ніби одна з лабораторій у Грузії, яку раніше звинувачували в поширенні вірусу H1N1, тепер ставить досліди на людях, йдеться в огляді. Також минулого тижня у ЗМІ повторили дезінформацію про те, що Швеція імпортує з України чорнозем – вперше цю дезінформацію почали поширювати ще в 2015 році.

«Крім того, в черговий раз був пущений в хід один із найодіозніших видів дезінформації – умисне заплутування в питанні про трагічну катастрофу рейсу MH17: із твердженнями, що в трагедії винна Україна і що факт того, що літак був збитий навмисно, ніким не доведено – незважаючи на звіт Міжнародної слідчої групи», – йдеться у матеріалі.

500 блогерів нападають на ЄС і Україну

Визначити точну кількість ресурсів, так чи інакше задіяних у прокремлівській кампанії дезінформації, практично неможливо. Однак деякі факти дозволяють хоча б приблизно оцінити обсяг ресурсів, що виділяються на дезінформацію, йдеться у матеріалі. Так, журналісти пишуть про приклад однієї конкретної кампанії, в якій використовується всього шість стратегічних повідомлень, і яка спрямована на одну певну країну. В такій кампанії задіяно до 500 блогерів. Цей приклад було взято з матеріалу, опублікованого раніше українськими хакерами, які отримали доступ до листування Олександра Усівського, одного з координаторів так званого «русского мира» (за інформацією агентства УНІАН), що активно діє, наприклад, у Польщі (за інформацією InformNapalm). Матеріали, отримані хакерами, були проаналізовані в числі інших і українським національним інформаційним агентством «Укрінформ».

За даними «Укрінформу», операція під назвою «Україна – не ЄС», спрямована на дискредитацію співробітництва між Україною та Європейським союзом, здійснюється силами мережі з сотень блогерів у Києві, Харкові, Одесі, а також Донецької та Луганської областей. Кінцева мета операції – зробити проросійські виступи помітними в українському сегменті інтернету, створити контент для традиційних ЗМІ та соціальних мереж, підготувати і розкрутити нових блогерів, заручитися підтримкою журналістів і політичних активістів, використовувати якомога більше інформаційних, експертних та освітніх ресурсів для максимально широкого поширення дезінформації.

Крім того, проект активно просуває 6 ключових ідей, серед яких, наприклад, можна назвати твердження: «Україну в ЄС ніхто не чекає», «Зближення з ЄС тільки зробить українців біднішими» або «Українці не поділяють європейські цінності». Ці заяви покликані переконати українську аудиторію в тому, що немає ні надії на тіснішу співпрацю між ЄС і Україною, ні вигоди від такої співпраці.

Щотижня аналітична робоча група публікує «Огляд дезінформації», в якому відображає прокремлівську дезінформацію, і веде акаунти, присвячені дезінформації, в «Твіттері» (@EUvsDisinfo) і «Фейсбуці» (EUvsDisinformation). Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».