Через вибухи боєприпасів біля Балаклії депутати вимагають відставки начальника Генштабу ЗСУ

Через вибухи боєприпасів у місті Балаклія у Харківській області народні депутати вимагають відсторонити начальника Генерального штабу. Наразі відомо про одну загиблу і двох поранених. Працівники рятувальних загонів евакуювали близько 20 тисяч осіб із самого міста і прилеглих населених пунктів. Військова прокуратура і Міністерство оборони припускають, що підрив здійснили з повітря, а підприємці нагадують, що вже більше ніж рік пропонують Збройним силам системи захисту складів від безпілотників.

Одна людина загинула і дві отримали поранення через вибухи ракетно-артилерійських зарядів великого калібру на найбільшому військовому складі в Україні. Площа 65-го арсеналу поблизу міста Балаклія перевищує 350 гектарів. Там зберігалося близько 140 тисяч тонн боєприпасів.

Вибухи почалися у ніч на 23 березня і лише 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події зменшилася настільки, щоб військові разом із працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій змогли приступити до локалізації пожежі й ліквідації наслідків. Над цим працюють об’єднані загони військовослужбовців і рятувальників – всього близько 1300 людей і 230 одиниць техніки.

За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, з міста Балаклія і дев’яти прилеглих населених пунктів евакуювали близько 20 тисяч людей. Станом на 24 березня відомо про двох поранених жінок – 1939 і 1951 років народження. Одна людина загинула.

«За попередніми даними, внаслідок потрапляння снарядів та виникнення пожеж зруйновано 12 приватних господарських споруд. Вибуховою хвилею та уламками боєприпасів частково пошкоджені покрівля і вікна в багатоповерхових і приватних будинках, загально-освітній школі, залізничній станції. 23 березня пізно ввечері під час подворових обходів під зруйнованими конструкціями будинку було виявлено загиблу жінку 1951 року народження», – заявив Чечоткін під час виступу у Верховній Раді.

Впродовж останньої доби військові й рятувальники вилучили і знешкодили 74 вибухонебезпечних предметів та фрагментів боєприпасів і ліквідували 15 пожеж, що виникли внаслідок влучання боєприпасів за межами складу. Слідство допитало всіх, хто чергував під час події на складі боєприпасів. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що технічна експертиза на місці інциденту може тривати приблизно рік.

У чотирьох із дев’яти сіл, які входять у 10-кілометрову зону, що постраждала внаслідок пожежі і вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині, вже можна перебувати жителям, повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Йдеться про села: Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб. У самому місті, яке для обстеження розділили на дев’ять секторів, обстежили третину території.

Балаклію і територію району патрулюють наряди Національної поліції і Збройних сил України. Напоготові стоять 27 карет «швидкої допомоги». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій, люди до Балаклії почали повертатися самі, попри те, що влада офіційного дозволу не давала.

В парламенті вимагають відставки начальника Генерального штабу

Понад 10 народних депутатів вимагають відсторонити начальника Генерального штабу Віктора Муженка до кінця проведення розслідування. Саме він, за словами Юрія Берези, має відповідати за протипожежну безпеку на території арсеналів.

«Після відомих подій осені 2015 року, нападів на склади, я звертався до начальника Генерального штабу, що провести перевірку, забезпечити недоступність і недоторканність складів, зробити все, щоб не допустити підрив максимальної кількості боєприпасів, відтягнути ці склади, які знаходяться біля лінії зіткнення. Потрібно відповідати», – заявив Береза.

Також депутатське звернення підписали народні депутати Дмитро Тимчук, Андрій Левус, Володимир Соляр, Вячеслав Константіновський, Андрій Денисенко, Євген Рибчинський, Павло Кишкар, Антон Геращенко, Олег Петренко та інші.

В прес-службі Генерального штабу Радіо Свобода відмовилися коментувати «політичні заяви», проте повідомили, що арсенал був підпорядкований головному управлінню озброєння Збройних сил України, а керівник управління перебуває на місці події.

Міністерство оборони вважає, що за підривом боєприпасів стоять диверсанти. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак. СБУ також кваліфікувала вибухи і пожежі як диверсію.

«На окремих майданчиках озброєння, які розташовані у місті Балаклія, відбулись декілька вибухів і спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. За попередніми висновками, причиною пожежі на деяких майданчиках було проведення диверсії. Розглядаються різні способи проведення, починаючи від скидання безпілотника, і розглядається спосіб – підрив», – заявив Полторак.

Волонтери і Генштаб рік працювали над покращенням захисту арсеналів

Директор підприємства «Оборонні і радіоелектронні технології» Вадим Кодачигов, який також входить в Раду волонтерів при Міністерстві оборони, розповів Радіо Свобода, що вже понад рік співпрацює із Збройними силами і намагається потрапити в державне оборонне замовлення із засобами захисту від безпілотних літальних апаратів спеціально для оснащення складів боєприпасів неподалік від Балаклії. Висновки зробили після вибухів у Сватовому. Проте процес йде дуже повільно – в квітні 2016 року комплекс радіо-електронної боротьби пройшов іспити, а в липні 2016 року їхні результати були затверджені. Підприємець каже, що на фронті їхні комплекси використовувалися ще в 2015 році поблизу Маріуполя.

«У нас держава намагається регулювати буквально все. Кожну деталь треба обґрунтувати – звідки вона, за яку ціну. За кордоном вони купують за 150 тисяч доларів, а якщо хтось з українських виробників почне виготовляти аналоги іноземних розробок і захоче 50 тисяч доларів, то одразу прибіжуть і почнуть питати: «А чому саме 50? Звідки така ціна?», – говорить Кодачигов.

За словами підприємця, Міністерство оборони досі працює за радянськими системами прийому техніки на озброєння. Навіть якщо підприємець готовий розробити щось для армії на власні гроші, йому потрібно кілька місяців отримувати дозвіл, наголошує Кодачигов.

У деяких українських підприємців відносини із Міністерством оборони склалися значно краще. Зокрема, йдеться про безпілотники «Фурія» компанії «Атлон Авіа».

Джерела Радіо Свобода в Генеральному штабі повідомляють: питання підвищення захисту арсеналів уже давно підіймалися ледь не на кожному робочому засіданні за участю начальника Генерального штабу. Кодачигова впевнений: вибухи в Балаклії пришвидшать замовлення комплексів захисту від безпілотників.

Винні в попередньому вибуху на території арсеналу ще не покарані

Вибухи в Балаклії – не перший інцидент із боєприпасами під час війни. Попередня трагедія сталася у прифронтовому Сватовому (Луганська область) близько півтора року тому.

29 жовтня 2015 року на складі, де зберігалося близько 3500 тонн боєприпасів, стався вибух. У повітря злетіли боєприпаси різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» і «Ураган». Унаслідок вибуху було пошкоджено 25 об'єктів соціальної сфери, 59 багатоповерхівок, 3314 будинків приватного сектору. Загинула одна цивільна жінка та троє військових. Суд розглядає справу майора Олександра Литвиненка – його звинувачують у службовій халатності, яка і призвела до трагедії. Сам Литвиненко каже, що снаряди вибухнули через диверсію і що він на власні очі бачив безпілотники, які скинули на арсенал запальні заряди.