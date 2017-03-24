У 4 селах під Балаклією вже безпечно – голова ОДА

У чотирьох із дев’яти сіл, які входять у 10-кілометрову зону, що постраждала внаслідок пожежі і вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині, вже можна перебувати жителям, повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
«Це Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб», – сказала вона 24 березня у Балаклії.
За словами Світличної, у самому місті, яке для обстеження розділили на дев’ять секторів, обстежили третину території.
Як заявила голова Харківської ОДА, до цього залучені групи з працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За її словами, також залучені наряди Національної поліції, які патрулюють Балаклію і територію району, з додатковим залученням 18 патрулів Нацполіції і Збройних сил України. «У нас 27 карет «швидкої допомоги» для надання невідкладної допомоги тим, хто її потребує», – додала Світлична.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди до Балаклії почали повертатися самі, попри те, що влада офіційного дозволу не давала.
Наразі в евакуаційних пунктах перебуває 1400 людей. Всього евакуювали близько 20 тисяч людей.
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Раніше 24 березня у Міноборони України заявили, що пожежу на складах вдалося повністю ліквідувати.
Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.
Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.
24 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайдено загиблу жінку. За день до цього повідомляли про одну поранену людину.
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