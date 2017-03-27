Справа генерала Назарова: 7 років в’язниці за людські втрати на Донбасі

Дніпро – На Дніпропетровщині добіг кінця судовий розгляд першої в Україні справи щодо відповідальності високопосадовця за загибель військових. У справі про збитий російсько-сепаратистськими силами Іл-76 і загибель 49 військовослужбовців в службовому недбальстві визнали винним генерал -майора Віктора Назарова. Йому присудити 7 років позбавлення волі. Родичі загиблих військових та їхні представники в суді зазначають, що таке рішення було очікуваним. Сторона захисту Назарова збирається подавати апеляцію. А військові експерти висловлюють думку, що в генерала є всі шанси оскаржити рішення суду.

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У Павлограді на Дніпропетровщині майже рік тривав суд у справі про загибель 49 українських військових у збитому бойовиками літаку Іл-76 неподалік від Луганська. На лаві підсудних перебувала одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії працював начальником Штабу антитерористичної операції. Його визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу, – недбалому ставленні до служби, що призвело до тяжких наслідків.

Як було зазначено в рішенні суду, генерал-майор, будучи службовою особою Антитерористичного центру, достовірно знав про бойову обстановку в районі Луганського аеродрому, зокрема, про наявність в бойовиків ПЗРК, однак не гарантував безпеки військовослужбовців, які вилетіли до аеродрому.

Високопосадовцю присудили 7 років позбавлення волі й компенсацію витрат на судовий процес – понад 100 тисяч гривень. Звання генерал-майора його вирішили не позбавляти. Суд врахував, що він раніше не був засуджений й має позитивну характеристику за місцем служби.

Відшкодувати моральні збитки родинам загиблих має Міністерство оборони: по 500 тисяч гривень кожній родині.

«Має бути відповідальність солдата і відповідальність генерала» – батько загиблого

Родичі загиблих та їхні представники в суді зазначають, що така ухвала суду була для них очікуваною. Батько загиблого в Іл-76 десантника Павла Ніконова Сергій Ніконов зауважує: можливо, рідні воліли б для генерала й більш жорсткого покарання, але закон є законом.

Солдат має відповідати за свій окоп і за свої дій, а генерал – за солдатів. Мій син пішов воювати за те, щоб ми жили в правовій державі

«Має бути відповідальність солдата і відповідальність генерала. Солдат має відповідати за свій окоп і за свої дій, а генерал – за солдатів. Якщо він так недбало вчинив, він має відповісти. Є закон, передбачено це статтею. Ось він це й отримав. Присудили 7 років, значить, суд вважав так за необхідне. Мій син пішов воювати за те, щоб ми жили в правовій державі. Ухвалили депутати Верховної Ради такий закон, значить, такий дали строк. Мало що ми хочемо, може, ми розстрілу для нього хочемо, але є такий закон», – сказав Радіо Свобода батько загиблого бійця.

«Необґрунтованість доказів»

У сторони захисту генерал-майора Назарова є місяць на подання апеляції. За словами його адвоката, він збирається скористатись цим правом. На минулому засіданні у своєму останньому слові генерал-майор вкотре наголосив, що звинувачення проти нього необґрунтоване. Зокрема, він зазначив, що у перебігу досудового слідства було допущене «маніпулювання інформацією». Він наполягає на тому, що мала місце помилка екіпажу літака, який, попри інструкцію, заходив на посадку з увімкненими вогнями.

«Між фактом заходу літака Іл-76 на посадку з включеними посадочними вогнями, його обстрілом із зенітно-артилерійської зброї, ймовірним ураженням та вибухом у повітрі є прямий причинний зв’язок. Саме факт ввімкнення вогнів було тією демаскуючою ознакою, яка дозволила бойовикам вести по ньому прицільний вогонь з зенітно-артилерійської зброї. Проте наведені вище фактичні обставини не мають жодного відношення до мене, оскільки мають підлягати самостійному оцінюванню. Таким чином, наведені вище обставини свідчать про необґрунтованість доказів», – сказав Віктор Назаров.

«Генерал може легко оскаржити вирок»?

Експерт з військових та безпекових питань, професор Київського національного університету імені Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що наразі складно оцінити, наскільки адекватним є термін позбавлення волі для високопосадовця – 7 років – за службове недбальство, що призвело до загибелі літака й майже півсотні військових. Він впевнений: за умови оголошення в Україні стану війни, а не АТО, покарання могло б бути суворішим, а судив генерала б не цивільний суд, а військовий трибунал. Водночас Григорій Перепелиця вважає, що крапку в справі ще не поставлено: генерал «може легко» оскаржити вирок.

Під час бойових дій є міра ризику, і мав би не суд, а військові фахівці це оцінювати. Мав би воєнний трибунал розбиратись

«Він може легко оскаржити це. Службове недбальство – це стаття мирного часу, яка передбачає, що у нас ніякої війни немає. У нас же воєнного стану немає. Суд виніс цю статтю йому, неначе у нас є мир, і це просто службове недбальство – недогледів, і загинуло 49 людей. Ми не можемо навіть оцінити, що це за строк, – 7 років, багато чи мало. Це була ситуація бойових дій, відповідно його мали б судити за законами воєнного часу. Під час бойових дій є міра ризику, і мав би не суд, а військові фахівці це оцінювати. Мав би воєнний трибунал розбиратись. Але у нас немає воєнного трибуналу, оскільки немає воєнного стану», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Григорій Перепелиця.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.