Радіо Свобода Daily: наслідки протесту в Росії проти «Димона»

Доброго ранку!
Після масових затримань у Білорусі та Росії, в цих країнах відбулись суди.
15 діб і штраф Навальному
Суд у столиці Росії заарештував засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 15 діб за звинуваченням у непокорі вимогам співробітника поліції. Крім цього його оштрафували на близько 350 доларів. На заклики Держдепартаменту США і Євросоюзу відпустити затриманих під час протестів у Росії людей, у Кремлі відреагували незгодою і заявили, що розслідують факти винагороди підліткам за участь у мітингах.
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Вслід за учасниками антикорупційних мітингів всеросійську акцію протесту розпочали і далекобійники. Багато з присутніх після запровадження зборів за проїзд по федеральних трасах Росії поставили свої вантажівки «на прикол», оскільки за їхніми словами, дрібному бізнесу працювати стало невигідно, а вижити в нинішніх умовах можуть лише великі транспортні компанії.
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Судовий конвеєр у Білорусі
Оговтується від брутальних розгонів демонстрацій 25 та 26 березня і Білорусь, коли міліціонери затримали близько тисячі осіб. Кожний вирок судів, які проходили по всій країні, наближає її до повернення у стару реальність – репресії у внутрішній політиці та ізоляція – у зовнішній. На цьому тлі позитивно виглядала хіба що новина про повернення додому одного з лідерів білоруської опозиції Миколи Статкевича, якого утримували в КДБ Білорусі, і про якого не було жодних вісток протягом трьох діб.
Декларації для антикорупціонерів
Тим часом в Україні Петро Порошенко підписав зміни до антикорупційного закону, що зобов’язують працівників антикорупційних організацій та їхніх підрядників заповнювати е-декларації. Втім, глава держави також пообіцяв скликати експертну раду, що напрацює законопроект, який «пом’якшить» цю ініціативу. Часу на те, щоб врахувати всі нюанси має вистачити, адже першу електронну декларацію, за передбаченими у законі нормами, потрібно буде подати лише у 2018 році, звітуючи за поточний рік.
ГУАМ: союз із майбутнім чи Лебідь, Щука і Рак
Вже у 2017 році планують запустити зону вільної торгівлі країни-члени Організації за демократію й економічний розвиток, або ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Таких домовленостей досягнули на саміті в Києві. Глави урядів країн-членів ГУАМ збираються вдихнути у союз нову енергію. Але якщо для економічної співпраці експерти бачать потенціал, то щодо геополітичного впливу мають сумніви.
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