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В Луганск приезжал кто-то из приближенных к президенту России Владимиру Путину. По версии информагентства «Остров», это был его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по версии «Украинской правды» – помощник российского президента Владислав Сурков. Оба СМИ ссылались на свои источники в спецслужбах. Возможная цель визита – смена руководства группировки «ЛНР». В СБУ не подтвердили и не опровергли эту информацию. Политические эксперты считают, что в последнее время Кремль всерьез рассматривает сценарий смены лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР». Планируются новые незапятнанные войной кандидатуры, с которыми Украина могла бы вести переговоры.

Военный эксперт Юрий Костюченко, ссылаясь на свои инсайдерские источники, сообщает: 27 марта жители Луганска и близлежащих населенных пунктов действительно стали свидетелями передвижения большого количества представительских авто и машин сопровождения спецслужб.

Люди, которые живут в Луганске, очень удивились. Этот кортеж был гораздо больше и серьезней, чем у Плотницкого. Местные жители сказали, что никогда такого не видели

«Люди, которые живут в Луганске, отслеживали этот кортеж и очень удивились. Этот кортеж был гораздо больше и серьезней, чем у Плотницкого. Местные жители сказали, что никогда такого не видели. Но уже к ночи эта информация обсуждалась, как свершившийся факт. Кто на самом деле приехал, пока непонятно», – сообщил Юрий Костюченко.

В Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков. Цель визита неизвестна. Одна из предположительных версий – возможная смена руководства группировки «ЛНР». Такую информацию утром обнародовало информационное агентство «Остров», ссылаясь на собственные источники в украинских спецслужбах.

Чуть позже «Украинская правда» сообщила, что от источников в украинской разведке стало известно о визите в Луганск советника Путина Владислава Суркова.

Советник главы СБУ Юрий Тандит никак не прокомментировал эту информацию о визите представителя России, заявив, что данные проверяются.

Кадровые изменения в группировках «ДНР-ЛНР» назревают и они будут зависеть от того, какие планы у Кремля на оккупированной части Донбасса, говорит политолог Тарас Черновол. По его мнению, признавать легитимность сепаратистов Москва не станет, поскольку опасается мирового давления. Россия постарается вернуть Донбасс Украине, но на своих условиях. Сейчас Россия подыскивает кандидатуры, с которыми Украина будет вынуждена вести переговоры, считает Тарас Черновол.

Рано или поздно Плотницкого и Захарченко либо убьют, либо заберут вглубь России. Назначат более контролируемого, интеллигентного, с кем можно вести переговоры. Попробуют кого-либо из адаптированного к группе СКМ, из окружения Ахметова

«Рано или поздно Плотницкого и Захарченко либо убьют, либо заберут вглубь России. С такими, как Захарченко и Плотницкий, в долгосрочную перспективу играть тяжело. Там назначат более контролируемого, интеллигентного, с кем можно вести переговоры. Попробуют кого-либо из адаптированного к группе СКМ, из окружения Ахметова. России выгодно втолкнуть Украину в ситуацию, когда Украина будет обязана вести переговоры с этими структурами», – отмечает Черновол.

Кремль практически взял под контроль ситуацию на Донбассе, поэтому смены руководства скорее всего не будет, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Президенту России Владимиру Путину, по мнению этого эксперта, не до этого, ведь он полностью занят подготовкой к выборам в Российской Федерации в 2018 году. Ситуацию на Донбассе он будет использовать для запугивания россиян, таким образом консолидируя электорат. Жителей оккупированных территорий тоже будут использовать в интересах Путина на предстоящих выборах, считает Дмитрий Орешкин.

Путина волнуют выборы. Можно сделать ход конем и разрешить людям с «паспортами» «ДНР-ЛНР» получать российское гражданство

«Через год выборы, и Путина волнуют только выборы. Можно сделать ход конем и разрешить людям с «паспортами» «ДНР-ЛНР» получать российское гражданство. Никто не знает, сколько на самом деле людей получать гражданство. Скажут – 3 миллиона российских граждан. После этого остается ввести 3 миллиона бюллетеней и написать, что 3 миллиона человек проголосовали за Путина».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил: «Главное, что предусматривают Минские соглашения, – прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)