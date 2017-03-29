Радіо Свобода Daily: «Сбербанк» (Україна) купує син власника «Русснефти»?

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«Сбербанк» в Україні розблоковано. Його продають

Усі відділення дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні розблоковані. Працівники повернулись на робочі місця, скасовано обмеження на видачу готівки з карткових рахунків і на безготівкові операції. За повідомленням самого банку, 100% акцій ПАТ «Сбербанк» (Україна) купує консорціум інвесторів, в який увійдуть «Норвік Банк» (Латвія) і білоруська приватна компанія. Мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і білоруська компанія, що належить йому. Саїд Гуцерієв є сином російського бізнесмена, власника «Русснефти», «Бінбанку» та ще кількох компаній Михайла Гуцерієва.

На запитання, чого очікувати клієнтам «Сбербанку» в Україні, колишній міністр економіки України Сергій Терьохін відповів: «Забирати гроші треба!»

Шокін знову хоче у генпрокурори

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення. Згідно з розкладом на сайті ВАСУ, відповідна справа буде розглядатися 10 квітня. Крім того, Шокін вимагає поновлення на посаді генпрокурора. Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

Грузини їдуть у Європу

Громадяни Грузії і жителі сепаратистських Абхазії та Південної Осетії, які мають грузинські паспорти, від вівторка, 28 березня, можуть без віз їздити до переважної більшості країн Європейського союзу. Попри це не забули деякі грузини і про Україну і провели флешмоб, тримаючи написи: «Відчуваю себе не повним європейцем, допоки Україна не отримала «безвіз». Нині ключові дати для України – це 5 квітня, коли відбудуться дебати європарламентарів та 6 квітня, коли за безвізовий режим для українців голосуватиме Європейський парламент.

Трансляція в суді з дозволу судді

Та поки грузини пакують валізи в ЄС, у Москві парканом огородили Пушкінську площу, де 26 березня пройшла акція протесту проти корупції. Тривають процеси над численними затриманими. Паралельно Володимир Путін підписав закон, що обмежує право на трансляції судових засідань в ЗМІ і в інтернеті. Відтак онлайн-трансляції з відкритих судових слухань журналісти зможуть вести тільки з дозволу судді. При цьому суд отримав право обмежувати трансляції по часу, а також вказувати місце, звідки повинна вестися зйомка.

Зміна керівництва угруповання «ЛНР»?

У Луганськ приїжджав хтось із наближених до президента Росії Володимира Путіна. За версією інформагентства «Острів», це був його прес-секретар Дмитро Пєсков, а за версією «Української правди» – помічник російського президента Владислав Сурков. Обидва засоби масової інформації посилалися на свої джерела в спецслужбах. Можлива мета візиту – зміна керівництва угруповання «ЛНР». В СБУ не підтвердили і не спростували цю інформацію. Політичні експерти вважають, що останнім часом Кремль всерйоз розглядає сценарій зміни лідерів угруповань «ДНР» і «ЛНР» та шукає кандидатури, з якими Україна могла б вести переговори.

Тіньова економіка шкіл

Благодійність і репетиторство – саме ці два моменти створюють так звану «тіньову економіку шкіл». У Міністерстві освіти і науки мають намір навести лад з усім цим. Позбутися необхідності у репетиторстві, на думку міністра освіти і науки Лілії Гриневич, допоможе створення «старшої трирічної профільної школи» та підвищення соціального статусу вчителя. А вирішити проблему непрозорого використання батьківських внесків має проект закону «Про освіту», ухвалений у Верховній Раді в першому читанні. Він містить вимогу публікувати усі видатки школи, від бюджетних до благодійних. Думки батьків та експертів з цього приводу шукайте у матеріалі.

«Хата-термос»

А завершити сьогоднішній випуск розсилки ми вирішили історією Миколи Яциновича з Івано-Франківська, що розробив і звів для себе «хату-термос». У програмі «Радиво» він розповів, як зважився на зведення унікальної оселі без опалення.

Не бійтесь бути «диваками». Бути новатором почесно!

Ваше Радіо Свобода Daily